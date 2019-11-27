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Матвеев: «Кроме Фернандеша завтра в заявке не будет Кабелья и Классона»

сегодня, 14:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб БазельБазельЗавтра в 18:50 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы с «Базелем».

В Базеле на каждый забитый мяч у нас был свой момент. Мы не реализовали четыре стопроцентных момента. Тогда мы заслужили поражение, но не такое крупное. Что касается Фернандеша, то завтра он не примет участие в игре. Сейчас он проходит медобследование, будет позднее известно, когда он вернётся в состав.

Кроме Фернандеша завтра в заявке не будет Кабелья и Классона, все остальные игроки находятся в составе. Сегодня все они будут продолжать готовиться к завтрашнему матчу. Завтра результат может быть разным, всё будет в любом случае решаться в Мадриде. Многое зависит от настроя команды и того, что случится завтра. Всё это может повлиять на нашу игру в Мадриде. Завтрашний матч в любом случае очень важен для нас, мы хотим двигаться в европейскую весну. Мы надеемся завтра сделать шаг к достижению этой цели. Надеемся, наши болельщики нам в этом помогут.

Я посмотрел много матчей чемпионата Швейцарии. Есть две команды, «Базель» и «Янг Бойз», которые борются между собой в чемпионате. Понятно, что остальные команды немного другого уровня. Матчи этого чемпионата, конечно, отличаются по накалу от нашего чемпионата. Эти два клуба постоянно принимают участие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. У них есть определённая история, которая даёт им возможность довольно спокойно и хорошо играть на высоком уровне. Конечно, их нельзя причислить к лидерам европейского футбола, но их можно назвать «крепкими середняками», которые постоянно создают проблемы окружающим. Что касается состава «Базеля» и сколько он стоит, не деньги играют в футбол, в футбол играют люди.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:13
Кабелья это мощь.
ДАША Д
ДАША Д
   214 / 866
сегодня в 14:41
Пусть россияне играют.
Cremen
Cremen
   69 / 866
сегодня в 14:17
Удачи Краснодару!
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