ГлавнаяНовости

Медведев: «Дисциплинарные санкции к Лунёву – это полная ерунда»

сегодня, 14:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном применении клубом дисциплинарных санкций к вратарю Андрею Лунёву. Ходили разговоры, что вратарь выведен из состава команды из-за несоблюдения спортивного режима.

Дисциплинарные санкции к Лунёву – это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают – непонятно. Лунёв травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления — две-три недели, сыграет уже в следующем году.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ганчаренко: «Сверху даже лучше было давать рекомендации по игре»
Сегодня, 15:42 ФотоКомментарии0
Дзагоев - о поражении от «Лудогорца»: «Бывает, когда всё залетает»
Сегодня, 15:26 Комментарии3
Ракицкий - о сборной Украины: «Я там буду лишний»
Сегодня, 15:16 Комментарии5
Ракицкий - о матчах со «Спартаком»: «Тут даже мотивировать не надо»
Сегодня, 15:13 Комментарии10
Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»
Сегодня, 15:07 Комментарии4
Матвеев: «Это слухи, что команду зимой покинут некоторые игроки»
Сегодня, 14:18 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
tuman960
tuman960 ответил cska plus
   197 / 866
сегодня в 15:35
Дыма без огня не бывает.
бывает,но в данном случае можно сказать Медведеву на счёт травмы-"не верю"!!!!!!!
112910415
112910415
   71 / 866
сегодня в 14:53
полная ерунда
ничего не помогает, к батарее уже привязывали ...
Физручини
Физручини
сегодня в 14:21
Возможно у Лунева психологические проблемы, которые прикрывают какой-то там непонятной травмой.
Лиговский
Лиговский
   239 / 866
сегодня в 14:16
Здоровья и удачи Луневу!
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 14:13
Дыма без огня не бывает.
Миша Вилков
Миша Вилков
   9 / 866
сегодня в 14:07
Этот алкоголик - дебошир опять забухал?
Да и какие дисциплинарные санкции к нему могут быть, если у них алкаши и уголовники в почете.
Багор
Багор
   37 / 866
сегодня в 14:06
Тарасовцы слухи распускают, у них 12 вратарей и ни один не играет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100