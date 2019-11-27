Медведев: «Дисциплинарные санкции к Лунёву – это полная ерунда»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном применении клубом дисциплинарных санкций к вратарю . Ходили разговоры, что вратарь выведен из состава команды из-за несоблюдения спортивного режима.

Дисциплинарные санкции к Лунёву – это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают – непонятно. Лунёв травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления — две-три недели, сыграет уже в следующем году.