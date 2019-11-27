Шомуродов рассказал, как участвовал в жертвоприношениях

Нападающий «Ростова» рассказал, что участвовал в жертвоприношениях, когда играл за клубы Узбекистана.

В «Машъяле» не помню. В «Бунёдкоре» — да. Перед началом сезона резали барана возле футбольного поля, кровь сливали в ямку. Сам никогда не резал. Родители держали скотину, но мне забивать не предлагали.

Иногда в «Ростове» спрашиваю, есть ли свинина в меню или нет, иногда повара сами говорят. Слежу за этим, свинину не ем. Мусульманские посты соблюдать не получается, так как тяжело тренироваться без воды целый день, особенно в жару.