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Шомуродов рассказал, как участвовал в жертвоприношениях

сегодня, 13:53

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов рассказал, что участвовал в жертвоприношениях, когда играл за клубы Узбекистана.

В «Машъяле» не помню. В «Бунёдкоре» — да. Перед началом сезона резали барана возле футбольного поля, кровь сливали в ямку. Сам никогда не резал. Родители держали скотину, но мне забивать не предлагали.

Иногда в «Ростове» спрашиваю, есть ли свинина в меню или нет, иногда повара сами говорят. Слежу за этим, свинину не ем. Мусульманские посты соблюдать не получается, так как тяжело тренироваться без воды целый день, особенно в жару.

Также ранее Элдор признался, что хочет выступать в более перспективном клубе.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:15
    Abverin
    Abverin
       54 / 866
    сегодня в 14:10
    В Пердивщике ловить нечего, нужно бежать, только не к свиньям.
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