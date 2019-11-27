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Тихонов: «Шюррле не заслуживает играть в старте „Спартака“»

сегодня, 12:45

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении нападающего московской команды Андре Шюррле в осенней части чемпионата.

У Шююрле сейчас какая-то неуверенность в себе. Я не знаю о чем думает человек, но по последним играм, в которых он участвовал, он не показал ничего. Сейчас он, наверное, не заслуживает права выходить в стартовом составе.

Отметим, что Шюррле попал в антисборную 17-го тура РПЛ от «Соккер.ру».  

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:24
Ахахах! Цорн расстроился, он чимпьона мира привёл в спартачок
SHMEL
SHMEL
   207 / 866
сегодня в 14:57
Шюррле хватило только на несколько матчей по прибытии на ферму,посмотрел,пообвыкся,прикинул- набуя жилы рвать,когда все пешком ходят и похрюкивают в удовольствие, получая отличные деньги...Скоро цорн новых шюрлей приведет,объявления по московским стройкам уже развешены.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 866
сегодня в 14:34
Но и один чемпион мира и надеяться не в праве на основу Спартака...)))
Nekit92
Nekit92
   293 / 866
сегодня в 14:19
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       50 / 866
    сегодня в 14:14
    Шуррле наверняка не знает как сбежать с этого ада.
    Армейская душа
    Армейская душа
       64 / 866
    сегодня в 13:53
    Цорн:
    - Шюррле - это спартаковский ответ питерскому Маркизио!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Так Себе Аналитик
       721 / 866
    сегодня в 13:38
    В спартаке сейчас лучший игрок кавказец и что с этого. Почему вы так ненавидели кавказцев?
    time out
    time out
       58 / 866
    сегодня в 13:33
    Играть или не играть в стартовом составе игроку, определяет тренер. И он, наверное, лучше знает своих игроков. А вот Тихонову, хоть он и имеет наше уважение, не надо залезать в чужой огород. Разберутся без тебя. Советчиков среди ветеранов через чур много.
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 866
    сегодня в 13:13
    Шюррле понял куда вляпался. Был чемпионом, а стал аутсайдером. А как его восхваляли мясные, какие пели ему дефирамбы. Мессия был для Спартака. Гыгыгы
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       17 / 866
    сегодня в 13:05
    А кого это, собственно, удивляет?

    Человек ехал с новым вызовом, помогать клубу выйти в ЛЧ, возможно (Цорн наверняка ему наврал короба с три).

    А приехал, приходит на тренировку - там Ребров непотребства со штангой исполняет, там Максименко каждый второй удар между ходуль пускает, в углу кавказцы собрались и друг с другом последние бои ММА обсуждают... А задачи решают в стыки на вылет не попасть))
    ДСА
    ДСА
       332 / 866
    сегодня в 12:59
    Сник совсем после неплохого начала.
    DanjaG
    DanjaG
       82 / 866
    сегодня в 12:56
    Свиням еще парочку таких чемпионов мира и спокойно будет в пердиве среди тюменей и енисеев.
    makkie
    makkie
       10 / 866
    сегодня в 12:54
    Похоже, у Шюррле проблемы со здоровьем какие-то.
    И выглядит болезненно, весь исхудал, и играет неважно - все невпопад...

    Скоро перерыв и полноценные сборы при Тедеско.
    Вот после них и посмотрим на команду. Шюррле вообще предсезонку не проходил в этом году, а тренировался с личным тренером. Это вообще несерьезно для набора формы.
    itujan
    itujan
       438 / 866
    сегодня в 12:54
    Чемпиона мира так опустили в тарасовке, ужос!!!
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