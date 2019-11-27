Тихонов: «Шюррле не заслуживает играть в старте „Спартака“»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении нападающего московской команды Андре Шюррле в осенней части чемпионата.
У Шююрле сейчас какая-то неуверенность в себе. Я не знаю о чем думает человек, но по последним играм, в которых он участвовал, он не показал ничего. Сейчас он, наверное, не заслуживает права выходить в стартовом составе.
Отметим, что Шюррле попал в антисборную 17-го тура РПЛ от «Соккер.ру».
- Шюррле - это спартаковский ответ питерскому Маркизио!
- Шюррле - это спартаковский ответ питерскому Маркизио!
Человек ехал с новым вызовом, помогать клубу выйти в ЛЧ, возможно (Цорн наверняка ему наврал короба с три).
А приехал, приходит на тренировку - там Ребров непотребства со штангой исполняет, там Максименко каждый второй удар между ходуль пускает, в углу кавказцы собрались и друг с другом последние бои ММА обсуждают... А задачи решают в стыки на вылет не попасть))
Человек ехал с новым вызовом, помогать клубу выйти в ЛЧ, возможно (Цорн наверняка ему наврал короба с три).
А приехал, приходит на тренировку - там Ребров непотребства со штангой исполняет, там Максименко каждый второй удар между ходуль пускает, в углу кавказцы собрались и друг с другом последние бои ММА обсуждают... А задачи решают в стыки на вылет не попасть))
И выглядит болезненно, весь исхудал, и играет неважно - все невпопад...
Скоро перерыв и полноценные сборы при Тедеско.
Вот после них и посмотрим на команду. Шюррле вообще предсезонку не проходил в этом году, а тренировался с личным тренером. Это вообще несерьезно для набора формы.
И выглядит болезненно, весь исхудал, и играет неважно - все невпопад...
Скоро перерыв и полноценные сборы при Тедеско.
Вот после них и посмотрим на команду. Шюррле вообще предсезонку не проходил в этом году, а тренировался с личным тренером. Это вообще несерьезно для набора формы.