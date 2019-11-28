Лэмпард: «Мы должны быть довольны ничейным результатом»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги выездного матча с «Валенсией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

Обе команды имели невероятные возможности, и матч вполне мог завершиться со счётом 5:5. У нас были шансы в самом начале встречи и затем на протяжении первого тайма. В то же время, хозяева создавали свои моменты, которые были даже опаснее наших.

Мне игра не понравилась. На протяжении всего сезона я редко видел, как моя команда теряет контроль над игрой, но сегодня был один из тех дней, поскольку «Валенсия» упустила множество серьёзных моментов для взятия ворот. Чтобы довести тяжело складывающийся матч до победы, требуется характер и иногда везение. Тем не менее, мы должны были более эффективно использовать создаваемые возможности.

Это был достаточно необычный матч, в котором обе команды имели немало шансов. Мы многое позволяли сопернику и должны быть довольны ничейным результатом, поскольку это была действительно сложная игра.