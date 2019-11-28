Фавр: «Когда Месси с мячом, остановить его практически невозможно»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» после поражения от «Барселоны» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал игру и объяснил, почему оставил в запасе .

Месси играл ложную девятку. Он очень хорошо перемещается между линиями, и, когда Месси получает мяч, остановить его практически невозможно. Вам приходится фолить на нем, потому что иначе он может включить невероятное ускорение. А он очень опасен в завершении атак.

Почему Санчо начал матч в запасе? Перед его началом я объяснял, что нас ждёт очень сложная игра, и мы нуждаемся в тех футболистах, которые будут на ней сфокусированы. При таком стартовом составе мы решили оставить Санчо на скамейке запасных.