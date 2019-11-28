Гиоргобиани рассказал, почему не выступает за сборную Грузии

Полузащитник «Уфы» объяснил, почему не выступает за сборную Грузии.

Разговоры об этом шли, еще когда я был в «Армавире» во второй лиге. Отцу звонили, разговаривали по поводу молодежной сборной. Но мне тогда нельзя было бы играть, потому что я бы в этом случае считался легионером, а во второй лиге нельзя заявлять иностранцев. И пришлось отказаться. Если бы я не считался легионером, может быть, и согласился бы тогда. Мне бы очень интересно было сыграть, как сейчас, например, в отборочных матчах на Евро, попробовать себя на международной арене.