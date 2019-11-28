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Созин: «На фоне „Локомотива“ „Зенит“ выглядел более сбалансировано»

сегодня, 12:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).

Матч «Зенита» и «Лиона» я смотрел с удовольствием. У питерцев очень организованная, управляемая и самоотверженная команда. Защитники, в лучших хоккейных традициях, все мячи брали на себя. Да, «Лион» владел инициативой, но и сборная Испании владела инициативой в игре с Россией, а дальше-то что? Тактически «Зенит» был сильнее: да, гости минут 20 давили так, что дышать было тяжело, но моментов-то они не создали. А потом «Зенит» забил второй.

Я очень хочу, чтобы «РБ Лейпциг» в матче с «Лионом» не валял дурака. Будет обидно, если французский клуб выиграет. «Зенит» — взрослая команда, они готовы играть в Лиге чемпионов на уровне «Лиона» и «Бенфики». На фоне «Локомотива» «Зенит» выглядел более сбалансированной командой, в которой лидеры сыграли важную роль. «Зенит» достоин плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил Пусик тарасовский
   84 / 916
сегодня в 14:09
Не показатель.
А так то с наворованным народным баблом ни в чем себе не отказывают. Ни с игроками, ни с судьями. Как тут не быть лучшим на дне?!
Big krendel
Big krendel
   32 / 916
сегодня в 13:41
Ежегодно Зенит приносит очки.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   777 / 916
сегодня в 13:26
Зенит самый сильный клуб в России.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский ответил viv
   46 / 916
сегодня в 13:22
Созин, Локомотив играл в группе с грандами....а Зенит играл с Евросередняками....
Если Байер гранд, то и Брага тоже.
viv
viv
   205 / 916
сегодня в 12:59
Созин, Локомотив играл в группе с грандами....а Зенит играл с Евросередняками....
Abradva
Abradva
сегодня в 12:49
Локомотив вообще был мертв.
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