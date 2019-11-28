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Тихонов: «Если Дзюба говорит, значит для него матч со „Спартаком“ — война»

сегодня, 14:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба догнал его по числу голов в Лиге чемпионов. Мяч в ворота «Лиона» (2:0) стал восьмым для Дзюбы в ЛЧ.

Если честно, то я не знал, что я был рекордсменов среди российских игроков в Лиге чемпионов по забитым голам. Все рекорды когда-то бьются, это нормально. То, как Дзюба играет и забивает — это хорошо для нашего футбола. Пускай он обходит, забивает дальше и ставит новые рекорды.

Слова Дзюбы про войну со «Спартаком»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом» такого не было, и мы не называли этой войной. Если Артем Дзюба так говорит, значит для него — это война.

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Все комментарии
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   75 / 922
сегодня в 16:15
пусть Воин-Дзюба не забудет памперсы прихватить на войну)) Если Дзюба много говорит, толку не будет)) Льва ещё не забыли, а он на войну собрался))
LOpp
LOpp ответил Риелтор с берегов Невы
   57 / 922
сегодня в 16:11
Нападающий «Зенита» Артем дзюба поделился ожиданиями от предстоящего 1 декабря домашнего матча со «Спартаком».

«О чем сейчас нужно думать — о «Спартаке» или о «Бенфике»? О «Спартаке», конечно! С «Бенфикой» играем позже. Нам осталось провести три матча — очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, а послезавтра начну думать и готовиться. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить», — сказал дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».
BenderBender
BenderBender ответил Риелтор с берегов Невы
   82 / 922
сегодня в 15:57
"Большую разницу" смотрел, наверное.
Да ладно вам
Да ладно вам
   4 / 922
сегодня в 15:57
Научили льва разговаривать на свою голову, пусть бы лучше дальше себе мяукал.
BenderBender
BenderBender
   82 / 922
сегодня в 15:56
Просто зюба полено. Не надо придавать значение его словам.
cska plus
cska plus
   17 / 922
сегодня в 15:40
    GGGringOOO
    GGGringOOO
       625 / 922
    сегодня в 15:36
    8 голов в ЛЧ - рекорд для наших футболистов...прям печально как-то
    DanjaG
    DanjaG ответил Риелтор с берегов Невы
       92 / 922
    сегодня в 15:34
    Я только что интервью с Дзюбой смотрел. Про войну ни слова, про спартак уважительно. Согласен, многие журналисты подливают на вентилятор, но многие люди не разобравшись им верят. Кстати в "Нашей раше" обыгрывали московских бомжиков. Вы свалили все в кучу, навешали ярлыков. А теперь местные глоры начнут её разжигать.
    Свиньи раздувают всё не по теме, чтобы придать себе значимости.
    Faustello
    Faustello
       21 / 922
    сегодня в 15:30
    Тихоня грамотно всё сказал.
    Багор
    Багор
       35 / 922
    сегодня в 15:22
    Тихонов как тренер никакой, и как эксперт, стал походить на Рейнгольда и Ловчева.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил mat73
       351 / 922
    сегодня в 15:16
    Вот изза таких 56оидных высказываний публичных людей, таких как Дзюба или Боярский, и случаются непонятки с болельщиками разных команд. Они сами то и подливают жидкое... на вентилятор! А потом конечно невинное такое лицо как у питерского бомжика из Нашей раши - "А кто это сделал?"
    Я только что интервью с Дзюбой смотрел. Про войну ни слова, про спартак уважительно.
    Согласен, многие журналисты подливают на вентилятор, но многие люди не разобравшись им верят.
    Кстати в "Нашей раше" обыгрывали московских бомжиков.
    Вы свалили все в кучу, навешали ярлыков. А теперь местные глоры начнут её разжигать.
    морозз
    морозз
       69 / 922
    сегодня в 15:12
    Лицом нашего футбола не может стать футболист объявивший кому либо войну! Война дело рук молодых, лекарство против морщин!
    mat73
    mat73
       302 / 922
    сегодня в 14:56
    Вот изза таких 56оидных высказываний публичных людей, таких как Дзюба или Боярский, и случаются непонятки с болельщиками разных команд. Они сами то и подливают жидкое... на вентилятор!
    А потом конечно невинное такое лицо как у питерского бомжика из Нашей раши - "А кто это сделал?"
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