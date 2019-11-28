Тихонов: «Если Дзюба говорит, значит для него матч со „Спартаком“ — война»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба догнал его по числу голов в Лиге чемпионов. Мяч в ворота «Лиона» (2:0) стал восьмым для Дзюбы в ЛЧ.
Если честно, то я не знал, что я был рекордсменов среди российских игроков в Лиге чемпионов по забитым голам. Все рекорды когда-то бьются, это нормально. То, как Дзюба играет и забивает — это хорошо для нашего футбола. Пускай он обходит, забивает дальше и ставит новые рекорды.
Слова Дзюбы про войну со «Спартаком»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом» такого не было, и мы не называли этой войной. Если Артем Дзюба так говорит, значит для него — это война.