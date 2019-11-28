Пономарев: «Меня очень беспокоит форма Чалова»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что московский клуб победит «Лудогорец» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Надо отыгрываться за такое безобразное поражение в Болгарии. Сгореть там 1:5, это слишком крупно… Не думаю, что «Лудогорец» сможет повторить такой результат хотя бы еще раз. ЦСКА сегодня победит, где-нибудь в районе 1:0. Армейцы под конец года вроде разыгрались, идут без поражений, настроение хорошее. Но в плей-офф уже не выйдем, 4:0 не победим, это слишком много. Не на кого рассчитывать, забивных игроков нет. Больше гола за игру почти никогда не забиваем.
Меня очень беспокоит форма Чалова, никак не начнет стабильно забивать. Нам нужно пополнение в нападении. Да и полузащитники у нас не особенно бьющие. Получается, что Влашич уже играет полунападающего.
И Обляков, и Ахметов не дотягивают. Нужны полузащитники посолиднее, помощнее. Англичане всегда говорят — покажите мне своих полузащитников, и я вам скажу, что у вас за команда. А так устраивают парк культуры, катают мяч по полю, получается пас ради паса. Ну кого интересует такая игра дурацкая? ЦСКА зимой нужно купить пару мощных полузащитников и одного нападающего. Вот тогда все будет хорошо.
Ранее полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал предстоящий матч с «Лудогорцем».
Молодец). Чё).
Молодец). Чё).