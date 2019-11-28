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Пономарев: «Меня очень беспокоит форма Чалова»

сегодня, 13:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец20:55 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что московский клуб победит «Лудогорец» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Надо отыгрываться за такое безобразное поражение в Болгарии. Сгореть там 1:5, это слишком крупно… Не думаю, что «Лудогорец» сможет повторить такой результат хотя бы еще раз. ЦСКА сегодня победит, где-нибудь в районе 1:0. Армейцы под конец года вроде разыгрались, идут без поражений, настроение хорошее. Но в плей-офф уже не выйдем, 4:0 не победим, это слишком много. Не на кого рассчитывать, забивных игроков нет. Больше гола за игру почти никогда не забиваем.

Меня очень беспокоит форма Чалова, никак не начнет стабильно забивать. Нам нужно пополнение в нападении. Да и полузащитники у нас не особенно бьющие. Получается, что Влашич уже играет полунападающего.

И Обляков, и Ахметов не дотягивают. Нужны полузащитники посолиднее, помощнее. Англичане всегда говорят — покажите мне своих полузащитников, и я вам скажу, что у вас за команда. А так устраивают парк культуры, катают мяч по полю, получается пас ради паса. Ну кого интересует такая игра дурацкая? ЦСКА зимой нужно купить пару мощных полузащитников и одного нападающего. Вот тогда все будет хорошо.

Ранее полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал предстоящий матч с «Лудогорцем».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   44 / 916
сегодня в 14:01
Чалов, какой был такой и остался. Просто сам Гинер, немного стал другим). Я бы сказал-решил посмотреть на что тренер способен "без божьего дара". Но терпение его кончается, как и все остальное..). Двужильный Ленорыч). Тянуть такой хомут, как бухгалтерию РФС и при этом быть всегда, подчёркиваю-всегда, на верху, что при песке из задницы, что при пионерах-тимуровцев, это сильно). Плюс добавьте к этому его бурную общественную деятельность в РПЛ(всегда был инициатором перемен).
Молодец). Чё).
mihaluch
mihaluch
   83 / 916
сегодня в 13:52
Сомнительно что победят "Лудогорец".
КЭТиК
КЭТиК
   132 / 916
сегодня в 13:46
Чалов уже в Лондон чемоданы пакует.
time out
time out ответил cska plus
   60 / 916
сегодня в 13:44
Шнобелям не нужно писать туфту, что Чалова ждут в АПЛ.
Шнобель вместе с Гинером в паре работают. Товар рекламируют.
Т34
Т34
   18 / 916
сегодня в 13:42
Может форму постирать? А Чалов уже "нарасхват" в Европе. Скоро шороху наводить будет, как Головин.
cska plus
cska plus
   16 / 916
сегодня в 13:39
Шнобелям не нужно писать туфту, что Чалова ждут в АПЛ.
cska plus
cska plus
   16 / 916
сегодня в 13:38
Нужен обязательно мощный нап и Облякова посадить на лавочку.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   47 / 916
сегодня в 13:21
Чалова перехвалили незаслуженно.
drug01
drug01
   199 / 916
сегодня в 13:14
Моё мнение Чалову надо больше работать и не надеяться на свой талант!
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