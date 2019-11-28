Пономарев: «Меня очень беспокоит форма Чалова»

Бывший футболист ЦСКА считает, что московский клуб победит «Лудогорец» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Надо отыгрываться за такое безобразное поражение в Болгарии. Сгореть там 1:5, это слишком крупно… Не думаю, что «Лудогорец» сможет повторить такой результат хотя бы еще раз. ЦСКА сегодня победит, где-нибудь в районе 1:0. Армейцы под конец года вроде разыгрались, идут без поражений, настроение хорошее. Но в плей-офф уже не выйдем, 4:0 не победим, это слишком много. Не на кого рассчитывать, забивных игроков нет. Больше гола за игру почти никогда не забиваем.

Меня очень беспокоит форма Чалова, никак не начнет стабильно забивать. Нам нужно пополнение в нападении. Да и полузащитники у нас не особенно бьющие. Получается, что Влашич уже играет полунападающего.