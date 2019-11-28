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Боярский: «Нужно наказать уродов-болельщиков через победу над „Спартаком“»

сегодня, 14:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы о том, что матч со «Спартаком» для него — война.

Не могу согласиться с Дзюбой по поводу его слов, что матч со «Спартаком» — это война. Спорт преобладает над милитаристскими настроениями. Это были эмоции Артёма. Думаю, всё будет в рамках приличия. Правоохранительные органы тоже будут серьёзно готовиться к матчу. Надеюсь, ничего не произойдёт. «Зениту» нужно выиграть. Это будет ответом на все оскорбления в адрес команды и Дзюбы. Нужно как следует наказать этих уродов-болельщиков через победу над «Спартаком». Для Дзюбы любой матч — война. Вчера тоже было серьёзное столкновение. В начале второго тайма «Лион» сильно осаждал Петербург, Петропавловскую крепость. Но мы выстояли. Уверен, со «Спартаком» тоже справимся.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   124 / 922
сегодня в 16:27
А зачем? Спартак в Питере можно наказать и без этого, причем прилюдно:) Удачи, сине-бело-голубые!
тумба-юмба
тумба-юмба
   495 / 922
сегодня в 16:24
В воскресенье будем наказывать голубеньких бакланов и деревяху.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   51 / 922
сегодня в 16:24
Боюсь откатают унылые 0:0, с судейскими ошибками в обе стороны((
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   44 / 922
сегодня в 16:22
Флаг в руки!). Дай Бог, чтобы все прошло нормально.
ДСА
ДСА
   268 / 922
сегодня в 16:20
Уроды на встречке в наглую паркуются.
LOpp
LOpp
   57 / 922
сегодня в 16:20
Во оно лицо болельщиков Зенита

Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 922
сегодня в 16:12
Не надо никого наказывать....

Федун сам это делает....Да так что лучше и не придумаешь..

Команда отстает от лидера на 18 очков....По 3 месяца дома не выигрывают....Тренеров меняют по 4 штуки в сезон....В еврокубки Браги какие то не пускают....Цорн "усиляется" на 42 млн евро ради середины таблицы...Всех кто умел играть Промес,Фернандо и пр...изгнаны...По 100 тыщ штрафы - обыденность....

Ну и зачем Боярскому чье то еще наказание...???
Поддержать надо...А не наказывать...
Ну не забивать им больше 4-5-ти в субботу....Или даже пропустить гол при счёте 4:0 в пользу Зенита....От Зенита не убудет....а гостям будет приятно..
LOpp
LOpp
   57 / 922
сегодня в 16:06
Через победу над Зенитом, нужно наказать клоуна-Мишку, который парковаться не умеет.
leopit
leopit
   88 / 922
сегодня в 15:56
    denmig
    denmig
       841 / 922
    сегодня в 15:43
    Тебя будем наказывать, каналья!
    Зейский
    Зейский
       157 / 922
    сегодня в 15:37
    Победа сейчас нужна как никогда.
    Cremen
    Cremen
       68 / 922
    сегодня в 15:30
    Какая там война, свиньи давно не воины.
    Faustello
    Faustello ответил Leha-ha50
       21 / 922
    сегодня в 15:27
    Тут без стакана не обошлось!!!
    Миша отмечает и названивает всем с самого утра ))
    морозз
    морозз
       69 / 922
    сегодня в 15:21
    Недавно этот Д’артатьян на Невском Проспекте по встречке подъехал к Аптеке! А его сын, депутат Госдумы сказал...ну он же за лекарствами к Аптеке, ему можно! Вот в этом весь этот бомж с шарфом Зенита! Когда стадион скандирует судья п....ас, что то все помалкивают в трубочку, а Дзюба заслужил это звание своим предательством и это пожизненно!
    Виссарионович
    Виссарионович
       67 / 922
    сегодня в 15:19
    А вы тут писали про здравый смысл😂😂😂
    Как чуть смена погоды или времени года так Мишу понесло)
    drug01
    drug01
       178 / 922
    сегодня в 15:16
    Удачи во всем!!!!
    VIPded
    VIPded
       100 / 922
    сегодня в 15:14
    Спартак надо наказывать даже без конкретных причин...)))
    носатый физрук
    носатый физрук
       490 / 922
    сегодня в 15:12
    мишу опять понесло стоит только не обгадится как столько похвалы но как только мишу лупанет боярышника то несет не подумавши 62о из своего зарыганого лыча
    EAGinLE
    EAGinLE
       105 / 922
    сегодня в 15:04
    А Дзюба слушает и забивает .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       25 / 922
    сегодня в 15:03
    Тут без стакана не обошлось!!!
    STVA 1
    STVA 1
       118 / 922
    сегодня в 15:01
    У каждой команды есть свои повара и свои Д'Артаньяны.)))
    Big krendel
    Big krendel
       32 / 922
    сегодня в 14:58
    Было бы с кем воевать. Спартак нынче середняк, стремящийся вниз :)
    galem72
    galem72
       143 / 922
    сегодня в 14:55
    "...в начале второго тайма Лион сильно о осаждал Петербург, Петропавловскую крепость..."

    Ну что он несёт? Под шляпой, наверное, всё совсем плохо.
    makkie
    makkie
       5 / 922
    сегодня в 14:53
    Нехило так у Боярского бомбануло)
    Питер Ман
    Питер Ман
       42 / 922
    сегодня в 14:52
    Громить всей страной Федуна, вся Россия весь мир за Питер, за Артема!!!!
    mihaluch
    mihaluch
       86 / 922
    сегодня в 14:52
    Дзюбан навряд ли сможет провести два матча подряд на высоком уровне.
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       91 / 922
    сегодня в 14:50
    Вся страна любит, когда наказывают свиней.
    mat73
    mat73
       302 / 922
    сегодня в 14:48
    Вот изза таких высказываний публичных людей (Дзюба, Боярский...) и случаются непонятки с болельщиками разных команд. Они сами то и подливают жидкое... на вентилятор!
    инштандзетцунг
    инштандзетцунг
       634 / 922
    сегодня в 14:42
    нужно наказать урода, паркующегося на встречке
    серый1925
    серый1925 ответил Аполлон Тиртышный- Кацман
       494 / 922
    сегодня в 14:40
    Это были не эмоции Артема. Это был ХРОНИЧЕСКИЙ ИДИОТИЗМ Артема. Если это действительно свиньи посылали его на ***, они - клинические идиоты, но, стоит заметить, бревно само делает все для того, чтобы его " любили". И не только свиньи, между прочим.
    А ты чьих будешь жид?
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