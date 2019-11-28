Боярский: «Нужно наказать уродов-болельщиков через победу над „Спартаком“»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы о том, что матч со «Спартаком» для него — война.
Не могу согласиться с Дзюбой по поводу его слов, что матч со «Спартаком» — это война. Спорт преобладает над милитаристскими настроениями. Это были эмоции Артёма. Думаю, всё будет в рамках приличия. Правоохранительные органы тоже будут серьёзно готовиться к матчу. Надеюсь, ничего не произойдёт. «Зениту» нужно выиграть. Это будет ответом на все оскорбления в адрес команды и Дзюбы. Нужно как следует наказать этих уродов-болельщиков через победу над «Спартаком». Для Дзюбы любой матч — война. Вчера тоже было серьёзное столкновение. В начале второго тайма «Лион» сильно осаждал Петербург, Петропавловскую крепость. Но мы выстояли. Уверен, со «Спартаком» тоже справимся.
https://youtu.be/H_V9_uwJ-N8
Федун сам это делает....Да так что лучше и не придумаешь..
Команда отстает от лидера на 18 очков....По 3 месяца дома не выигрывают....Тренеров меняют по 4 штуки в сезон....В еврокубки Браги какие то не пускают....Цорн "усиляется" на 42 млн евро ради середины таблицы...Всех кто умел играть Промес,Фернандо и пр...изгнаны...По 100 тыщ штрафы - обыденность....
Ну и зачем Боярскому чье то еще наказание...???
Поддержать надо...А не наказывать...
Ну не забивать им больше 4-5-ти в субботу....Или даже пропустить гол при счёте 4:0 в пользу Зенита....От Зенита не убудет....а гостям будет приятно..
Федун сам это делает....Да так что лучше и не придумаешь..
Команда отстает от лидера на 18 очков....По 3 месяца дома не выигрывают....Тренеров меняют по 4 штуки в сезон....В еврокубки Браги какие то не пускают....Цорн "усиляется" на 42 млн евро ради середины таблицы...Всех кто умел играть Промес,Фернандо и пр...изгнаны...По 100 тыщ штрафы - обыденность....
Ну и зачем Боярскому чье то еще наказание...???
Поддержать надо...А не наказывать...
Ну не забивать им больше 4-5-ти в субботу....Или даже пропустить гол при счёте 4:0 в пользу Зенита....От Зенита не убудет....а гостям будет приятно..
Как чуть смена погоды или времени года так Мишу понесло)
Как чуть смена погоды или времени года так Мишу понесло)
Ну что он несёт? Под шляпой, наверное, всё совсем плохо.
Ну что он несёт? Под шляпой, наверное, всё совсем плохо.