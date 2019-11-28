Боярский: «Дзюба воплощает сборную России своим мастерством и мужеством»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после победы петербургской команды над «Лионом» (2:0) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это просто фантастика. Это был большой подарок ко дню рождения Кержакова. И его брат проявил себя, как настоящий герой. Второй тайм был очень сложным. «Лион» как будто пытался взять крепость и сломать ее. Но не сломал! Так что вчера был просто грандиозный праздник — на стадионе и в душах болельщиков. Думаю, сами футболисты тоже получили удовольствие. Они играли очень отважно, не жалея сил. Это значит, что в Европе мы можем играть на равных.

Что касается евровесны, то я в первую очередь все-таки жду, что «Зенит» выиграет золото в России. Это основное для меня. Надо, чтобы «Зенит» доказал, что он золотой не однолетний, а многолетний.

Слова Дзюбы после матча? Я подписываюсь под каждым его словом, сказанным после игры. Он настолько недосягаем, что его не коснется эта грязь. В семье не без урода. Да, у нас есть такие уроды. Но к ним с презрением относятся и болельщики, и конечно футболисты. Чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет его фигура, которой гордятся не только в Санкт-Петербурге, но и во всей стране. Он воплощает сборную России своим мастерством и мужеством.