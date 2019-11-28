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Боярский: «Дзюба воплощает сборную России своим мастерством и мужеством»

сегодня, 12:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после победы петербургской команды над «Лионом» (2:0) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это просто фантастика. Это был большой подарок ко дню рождения Кержакова. И его брат проявил себя, как настоящий герой. Второй тайм был очень сложным. «Лион» как будто пытался взять крепость и сломать ее. Но не сломал! Так что вчера был просто грандиозный праздник — на стадионе и в душах болельщиков. Думаю, сами футболисты тоже получили удовольствие. Они играли очень отважно, не жалея сил. Это значит, что в Европе мы можем играть на равных.

Что касается евровесны, то я в первую очередь все-таки жду, что «Зенит» выиграет золото в России. Это основное для меня. Надо, чтобы «Зенит» доказал, что он золотой не однолетний, а многолетний.

Слова Дзюбы после матча? Я подписываюсь под каждым его словом, сказанным после игры. Он настолько недосягаем, что его не коснется эта грязь. В семье не без урода. Да, у нас есть такие уроды. Но к ним с презрением относятся и болельщики, и конечно футболисты. Чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет его фигура, которой гордятся не только в Санкт-Петербурге, но и во всей стране. Он воплощает сборную России своим мастерством и мужеством.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   258 / 916
сегодня в 14:13
ой... как пафастно крякнул около театральный баклан....
ballak144
ballak144
   367 / 916
сегодня в 14:08
Кстати, маты Дзюбы отлично читаются по губам во время матча!
nikoladolgov
nikoladolgov ответил alex074
   172 / 916
сегодня в 14:08
На счёт мастерства Дзюбы, Михаил Боярский насмешил
Боярский известный комик.
Или гомик.
Этих жидов не поймешь.
nikoladolgov
nikoladolgov
   172 / 916
сегодня в 14:02
19 Россия Россия 28 5 2 11 3 0 7 8 23 3.833 4/6
32 [Зенит] Зенит 5 2 1 2 0 0 0 4 9 Лига чемпионов
57 [Локомотив М] Локомотив М 5 1 0 4 0 0 0 4 6 Лига чемпионов
70 [Краснодар] Краснодар 8 2 0 2 1 0 3 0 5 Лига Европы
127 [Спартак М] Спартак М 4 0 0 0 2 0 2 0 2
179 [ЦСКА М] ЦСКА М 4 0 1 3 0 0 0 0 1 Лига Европы
234 [Арсенал Т] Арсенал Т 2 0 0 0 0 0 2 0 0
BenderBender
BenderBender ответил kolpankolpan
   84 / 916
сегодня в 14:01
Да. Пусть посмотрят. А я с 1982 года смотрю футбол.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил alex074
   172 / 916
сегодня в 14:01
Если Дзюба воплощение сборной России, тогда становится понятен проигрыш Бельгии и снижение в рейтинге ФИФА
Россия в этом сезоне на 19 месте в рейтинге УЕФА, с такими грандами как ЦСКА, Спартак, Арсенал Т , Краснодар, Локомотив вообще за пределами первой сотни клубов....
Один Зенит держится в четвертом десятке с Газпромом - спонсором УЕФА.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   206 / 916
сегодня в 13:59
Когда символы России такие,как Дзюба,Путин,Валуев,Бузова,Пенкин,Киркоров,Галкин,Медведев,Моисеев итд,что может быть позитивного в стране в футболе итп.
Только обнищание народа,воровство властями,кот мир еще не знал,распространение нечестия,лицемерия,обмана,проституции,наркомании,гомосексуализма итд.
Не понятно,почему этот сайт так усердно не уставая рекламирует этого бездарного,деревянного.
Зенит богаче,чем Реал,Барса,так как Миллеру наплевать на миллионы,так как для него это капля в море,а где их игра на уровне мировых грандов,нет и не будет.Спартак Романцева без миллионов и легионеров не уступала в игре ни Барсе ни Реалу,даже Роберто Карлос признался,что Спартак не уступал Реалу ни при чем,когда Карпин встретился в Карлосом в России,будучи игроком Анжи.Реал -Спартак на Бернабеу 1-0 владение мячом 50 на 50,удары в створ равные,это когда Реал был на вершине,и с Барселоной тоже самое было,без ворованных денег Газпрома.
Тогда каждый игрок Спартака был на головы класснеее,чем это разрекламированный,деревянный Бузов а.
nikoladolgov
nikoladolgov
   172 / 916
сегодня в 13:54
Все 77 , а один Дзюба в белом.
Ну и Боярский тоже Дартаньян или Харатьян, этих евреев не поймешь .
Ros S
Ros S ответил Риелтор с берегов Невы
   622 / 916
сегодня в 13:33
Я пожалуй посамоутверждаюсь...)
Зенит, играя дома, имея столько ресурсов, набор исполнителей и тд тп должен более уверенно выигрывать всяких там Лимонов, Лион к слову сейчас во 2й половине таблицы у себя в чемпионате, но к сожалению играют лишь на равных, насколько я понимаю Зенит за 5 туров группового пока ничего себе не обеспечил, теперь может занять как 1е так и последнее место в группе...
alex074
alex074
   355 / 916
сегодня в 13:29
Если Дзюба воплощение сборной России, тогда становится понятен проигрыш Бельгии и снижение в рейтинге ФИФА
grafff
grafff
   564 / 916
сегодня в 13:29
Упал что ли
alex074
alex074
   355 / 916
сегодня в 13:26
На счёт мастерства Дзюбы, Михаил Боярский насмешил
Блоссия
Блоссия
   301 / 916
сегодня в 13:19
Конечно же Символ. Символ стяжательства, глупости, хамства, трусости...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   478 / 916
сегодня в 13:17
Игрок порадовался за себя, артист за игрока.
Вы за кого-нибудь порадуйтесь.
Нет, надо поныть, потрындеть, позлословить.
Я ещё понимаю юношей, им надо утвердиться, надо сказать что то умное (хотя на деле ...), почувствовать себя значимым. Тем кому за тридцать: если вы негативно отметили эту новость. Значит ваша жизнь не удалась. И у вас некоторая психологическая несовместимость с обычной жизнью.
Проще говоря вы неудачники с проблемами по здоровью.
Чего не скажешь о Боярском, Дзюбе и мне.
berda2003
berda2003
   498 / 916
сегодня в 13:08
запел соловьём, а ведь говорил, что побет лион…
перечислил качества, которых у дубадзю напрочь НЕТ!!!
За адекватность
За адекватность
   64 / 916
сегодня в 13:03
Хоть как можно относиться к Дзюбе, но воинское приветствие мне очень нравится. Да и общается он с юморком. Как обычно личное субъективное мнение.
Против_всех
Против_всех
   283 / 916
сегодня в 12:57
Позор питерским балаболкам!
galem72
galem72
   142 / 916
сегодня в 12:57
"...зюба воплощает сборную России..."

На фоне того, что сборка вновь опустилась в рейтинге ФИФА, то это очень примечательно. И ветки на соккере соседние, и смотрятся хорошо. ))
Против_всех
Против_всех
   283 / 916
сегодня в 12:57
Шляпа болтливая, такой же как и Дзюба. За масть свою балаболящую впрягается.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   325 / 916
сегодня в 12:55
Дожились - сборную России воплощает Дзюба ! Почему бы гундосому не сказать, что российский актерский цех воплощает он сам, или дочь, или жена, на худой конец ?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил BenderBender
   248 / 916
сегодня в 12:54
Никогда ещё у сборной не было такого тупого воплощения.
Для слюнявых малолеток рекомендую посмотреть на сборную Газзаева.
Некакойшенко
Некакойшенко
   101 / 916
сегодня в 12:48
Обласканный властью, такого же обласканного в обиду не даст.Боярский медленно, но верно превращается из всенародного любимчика во всенародное недоразумение.
Abverin
Abverin ответил АГЕНТ ВАЛУЕВА
   69 / 916
сегодня в 12:42
"Это просто фантастика"...согласен, что не кадр...восемь игроков Зенита в своей штрафной, это даже не "автобус"...это ноу-хау Семака.."Сапсан" со всеми вагонами поперёк своей штрафной. Но и ещё один вопрос, это был матч ЛЧ или в честь ДР Саши Кержакова, слушая этих словесных пулемётчиков (комментаторов) мне так показалось, правда секунды и минуты глядя на часы они считали чётко, считая сколько осталось стоять "Сапсану" в своей штрафной до "великой победы"
Да это не свиньям Уралу и Оренбургу проигрывать на своем поле.
Faustello
Faustello
   22 / 916
сегодня в 12:37
Остапа несло ))
A.Gordeev
A.Gordeev
   118 / 916
сегодня в 12:34
Без Дзюбы сборная будет играть как спартак.
АГЕНТ ВАЛУЕВА
АГЕНТ ВАЛУЕВА
сегодня в 12:32
"Это просто фантастика"...согласен, что не кадр...восемь игроков Зенита в своей штрафной, это даже не "автобус"...это ноу-хау Семака.."Сапсан" со всеми вагонами поперёк своей штрафной. Но и ещё один вопрос, это был матч ЛЧ или в честь ДР Саши Кержакова, слушая этих словесных пулемётчиков (комментаторов) мне так показалось, правда секунды и минуты глядя на часы они считали чётко, считая сколько осталось стоять "Сапсану" в своей штрафной до "великой победы"
BenderBender
BenderBender
   84 / 916
сегодня в 12:32
Никогда ещё у сборной не было такого тупого воплощения.
Big krendel
Big krendel
   32 / 916
сегодня в 12:29
Подвел Боярского его здравый смысл. Зенит выиграл :)
Морозовский
Морозовский
   11 / 916
сегодня в 12:27
Опять Маша напился и прёт по встречке!
cska plus
cska plus
   16 / 916
сегодня в 12:24
Снова напился Мишаня.
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