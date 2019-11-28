Боярский: «Дзюба воплощает сборную России своим мастерством и мужеством»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после победы петербургской команды над «Лионом» (2:0) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это просто фантастика. Это был большой подарок ко дню рождения Кержакова. И его брат проявил себя, как настоящий герой. Второй тайм был очень сложным. «Лион» как будто пытался взять крепость и сломать ее. Но не сломал! Так что вчера был просто грандиозный праздник — на стадионе и в душах болельщиков. Думаю, сами футболисты тоже получили удовольствие. Они играли очень отважно, не жалея сил. Это значит, что в Европе мы можем играть на равных.
Что касается евровесны, то я в первую очередь все-таки жду, что «Зенит» выиграет золото в России. Это основное для меня. Надо, чтобы «Зенит» доказал, что он золотой не однолетний, а многолетний.
Слова Дзюбы после матча? Я подписываюсь под каждым его словом, сказанным после игры. Он настолько недосягаем, что его не коснется эта грязь. В семье не без урода. Да, у нас есть такие уроды. Но к ним с презрением относятся и болельщики, и конечно футболисты. Чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет его фигура, которой гордятся не только в Санкт-Петербурге, но и во всей стране. Он воплощает сборную России своим мастерством и мужеством.
Или гомик.
Этих жидов не поймешь.
Или гомик.
Этих жидов не поймешь.
32 [Зенит] Зенит 5 2 1 2 0 0 0 4 9 Лига чемпионов
57 [Локомотив М] Локомотив М 5 1 0 4 0 0 0 4 6 Лига чемпионов
70 [Краснодар] Краснодар 8 2 0 2 1 0 3 0 5 Лига Европы
127 [Спартак М] Спартак М 4 0 0 0 2 0 2 0 2
179 [ЦСКА М] ЦСКА М 4 0 1 3 0 0 0 0 1 Лига Европы
234 [Арсенал Т] Арсенал Т 2 0 0 0 0 0 2 0 0
32 [Зенит] Зенит 5 2 1 2 0 0 0 4 9 Лига чемпионов
57 [Локомотив М] Локомотив М 5 1 0 4 0 0 0 4 6 Лига чемпионов
70 [Краснодар] Краснодар 8 2 0 2 1 0 3 0 5 Лига Европы
127 [Спартак М] Спартак М 4 0 0 0 2 0 2 0 2
179 [ЦСКА М] ЦСКА М 4 0 1 3 0 0 0 0 1 Лига Европы
234 [Арсенал Т] Арсенал Т 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Один Зенит держится в четвертом десятке с Газпромом - спонсором УЕФА.
Один Зенит держится в четвертом десятке с Газпромом - спонсором УЕФА.
Только обнищание народа,воровство властями,кот мир еще не знал,распространение нечестия,лицемерия,обмана,проституции,наркомании,гомосексуализма итд.
Не понятно,почему этот сайт так усердно не уставая рекламирует этого бездарного,деревянного.
Зенит богаче,чем Реал,Барса,так как Миллеру наплевать на миллионы,так как для него это капля в море,а где их игра на уровне мировых грандов,нет и не будет.Спартак Романцева без миллионов и легионеров не уступала в игре ни Барсе ни Реалу,даже Роберто Карлос признался,что Спартак не уступал Реалу ни при чем,когда Карпин встретился в Карлосом в России,будучи игроком Анжи.Реал -Спартак на Бернабеу 1-0 владение мячом 50 на 50,удары в створ равные,это когда Реал был на вершине,и с Барселоной тоже самое было,без ворованных денег Газпрома.
Тогда каждый игрок Спартака был на головы класснеее,чем это разрекламированный,деревянный Бузов а.
Только обнищание народа,воровство властями,кот мир еще не знал,распространение нечестия,лицемерия,обмана,проституции,наркомании,гомосексуализма итд.
Не понятно,почему этот сайт так усердно не уставая рекламирует этого бездарного,деревянного.
Зенит богаче,чем Реал,Барса,так как Миллеру наплевать на миллионы,так как для него это капля в море,а где их игра на уровне мировых грандов,нет и не будет.Спартак Романцева без миллионов и легионеров не уступала в игре ни Барсе ни Реалу,даже Роберто Карлос признался,что Спартак не уступал Реалу ни при чем,когда Карпин встретился в Карлосом в России,будучи игроком Анжи.Реал -Спартак на Бернабеу 1-0 владение мячом 50 на 50,удары в створ равные,это когда Реал был на вершине,и с Барселоной тоже самое было,без ворованных денег Газпрома.
Тогда каждый игрок Спартака был на головы класснеее,чем это разрекламированный,деревянный Бузов а.
Ну и Боярский тоже Дартаньян или Харатьян, этих евреев не поймешь .
Ну и Боярский тоже Дартаньян или Харатьян, этих евреев не поймешь .
Зенит, играя дома, имея столько ресурсов, набор исполнителей и тд тп должен более уверенно выигрывать всяких там Лимонов, Лион к слову сейчас во 2й половине таблицы у себя в чемпионате, но к сожалению играют лишь на равных, насколько я понимаю Зенит за 5 туров группового пока ничего себе не обеспечил, теперь может занять как 1е так и последнее место в группе...
Зенит, играя дома, имея столько ресурсов, набор исполнителей и тд тп должен более уверенно выигрывать всяких там Лимонов, Лион к слову сейчас во 2й половине таблицы у себя в чемпионате, но к сожалению играют лишь на равных, насколько я понимаю Зенит за 5 туров группового пока ничего себе не обеспечил, теперь может занять как 1е так и последнее место в группе...
Вы за кого-нибудь порадуйтесь.
Нет, надо поныть, потрындеть, позлословить.
Я ещё понимаю юношей, им надо утвердиться, надо сказать что то умное (хотя на деле ...), почувствовать себя значимым. Тем кому за тридцать: если вы негативно отметили эту новость. Значит ваша жизнь не удалась. И у вас некоторая психологическая несовместимость с обычной жизнью.
Проще говоря вы неудачники с проблемами по здоровью.
Чего не скажешь о Боярском, Дзюбе и мне.
Вы за кого-нибудь порадуйтесь.
Нет, надо поныть, потрындеть, позлословить.
Я ещё понимаю юношей, им надо утвердиться, надо сказать что то умное (хотя на деле ...), почувствовать себя значимым. Тем кому за тридцать: если вы негативно отметили эту новость. Значит ваша жизнь не удалась. И у вас некоторая психологическая несовместимость с обычной жизнью.
Проще говоря вы неудачники с проблемами по здоровью.
Чего не скажешь о Боярском, Дзюбе и мне.
перечислил качества, которых у дубадзю напрочь НЕТ!!!
перечислил качества, которых у дубадзю напрочь НЕТ!!!
На фоне того, что сборка вновь опустилась в рейтинге ФИФА, то это очень примечательно. И ветки на соккере соседние, и смотрятся хорошо. ))
На фоне того, что сборка вновь опустилась в рейтинге ФИФА, то это очень примечательно. И ветки на соккере соседние, и смотрятся хорошо. ))