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Газинский - в основе «Краснодара» на матч с «Базелем»

сегодня, 17:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб БазельБазель18:50 Не начался

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Базеля» на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА.

С первых минут в составе «быков» выйдет Юрий Газинский, недавно восстановившийся от повреждения.

«Краснодар»: Крицюк - Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес - Вилена, Газинский, Олсон - Вандерсон, Ари, Сулейманов.

«Базель»: Омлин - Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос - Джюмерт, Фрай, Штокер, Кампо, Окафор - Адеми.

«Краснодар» делит второе-третье место с «Хетафе» в группе С - на их счету по 6 очков. «Базель» лидирует с 10 набранными баллами.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   61 / 923
сегодня в 18:28
Краснодар, ну победуй шоле
Big krendel
Big krendel
   32 / 923
сегодня в 18:28
Победы Быкам.
Лакшери
Лакшери
   271 / 923
сегодня в 18:09
Удачи
Petergoff
Petergoff
   122 / 923
сегодня в 18:07
Удачи быкам, и только победы. Вся Россия за Вас.
PiterGrad
PiterGrad
   542 / 923
сегодня в 17:59
Удачи Быкам!!!Надеюсь на вас!
beefs
beefs
   170 / 923
сегодня в 17:54
Надеемся на викторию...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   43 / 923
сегодня в 17:48
Удачи!
severnyj84
severnyj84
   129 / 923
сегодня в 17:45
Удачи Краснодару!
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