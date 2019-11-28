Газинский - в основе «Краснодара» на матч с «Базелем»

сегодня, 17:44

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Базеля» на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА .

С первых минут в составе «быков» выйдет , недавно восстановившийся от повреждения.

«Краснодар»: Крицюк - Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес - Вилена, Газинский, Олсон - Вандерсон, Ари, Сулейманов.

«Базель»: Омлин - Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос - Джюмерт, Фрай, Штокер, Кампо, Окафор - Адеми.

«Краснодар» делит второе-третье место с «Хетафе» в группе С - на их счету по 6 очков. «Базель» лидирует с 10 набранными баллами.