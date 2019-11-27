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«Барселона» – «Боруссия»: Ракитич и Дембеле выйдут в основе хозяев

вчера, 22:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч идет

Названы стартовые составы «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Умтити, Ленгле, Фирпо, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Шульц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Пищек, Витсель, Вайгль, Брандт, Ройс

Встреча пройдет 27 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало – в 23.00 мск.

Отметим, что главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр находится под угрозой увольнения. Ранее сообщалось, что дортмундцы могут расстаться с Фавром в случае поражения от «Барселоны».

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Все комментарии
Николай Богуш
Николай Богуш
вчера в 22:52
Красавцы
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   63 / 899
вчера в 22:37
го 1:3 и бб Барса без 1/8 ))))
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