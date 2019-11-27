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Анчелотти намерен выпустить Льоренте с первых минут на матч с «Ливерпулем»

сегодня, 18:03
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи23:00 Не начался

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может выпустить нападающего Фернандо Льоренте в стартовом составе на игру с «Ливерпулем» в пятом туре группового этапа ЛЧ.

Ожидалось, что пару форвардов «Наполи» составят Ирвинг Лосано и Дрис Мертенс. Теперь итальянская пресса сообщает, что Анчелотти может выпустить Льоренте вместо Лосано.

Матч «Ливерпуль» – «Наполи» пройдет 27 ноября, начало – в 23.00 мск.

Отметим, что в неаполитанском клубе продолжаются разбирательства между менеджментом и футболистами. Так, недавно стало известно, что руководство «Наполи» оштрафовало игроков команды за различные нарушения.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   7 / 868
сегодня в 19:50
у Льоренте есть опыт забивать рукой и ВАР не поможет,правда на этот раз ВАРённая колбаска будет по башке стучать макарошкам. С учётом,что творится с их Старичкм, надо этих бесхребетных выносить в первом тайме,что бы на второй не выходили. ВВД может всё таки оприходует 81уна?!
кого оприходует хахаха
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   47 / 868
сегодня в 19:26
Удачи Ливерпулю!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   89 / 868
сегодня в 19:07
у Льоренте есть опыт забивать рукой и ВАР не поможет,правда на этот раз ВАРённая колбаска будет по башке стучать макарошкам. С учётом,что творится с их Старичкм, надо этих бесхребетных выносить в первом тайме,что бы на второй не выходили. ВВД может всё таки оприходует 81уна?!
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 18:59
Ход конем от папы Карло!)
obana777
obana777
   69 / 868
сегодня в 18:23
Красная машина его переедет.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   47 / 868
сегодня в 18:23
Это не поможет.
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 18:17
Карло в этом матче обречён.
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