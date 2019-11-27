Анчелотти намерен выпустить Льоренте с первых минут на матч с «Ливерпулем»

сегодня, 18:03

Главный тренер «Наполи» может выпустить нападающего в стартовом составе на игру с «Ливерпулем» в пятом туре группового этапа ЛЧ .

Ожидалось, что пару форвардов «Наполи» составят и . Теперь итальянская пресса сообщает, что Анчелотти может выпустить Льоренте вместо Лосано.

Матч «Ливерпуль» – «Наполи» пройдет 27 ноября, начало – в 23.00 мск.

Отметим, что в неаполитанском клубе продолжаются разбирательства между менеджментом и футболистами. Так, недавно стало известно, что руководство «Наполи» оштрафовало игроков команды за различные нарушения.