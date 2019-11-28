«Краснодар» выиграл у «Базеля» благодаря голу Ари

«Краснодар» дома переиграл «Базель» в матче Лиги Европы УЕФА.
Единственный гол в матче забил Ари, реализовав 11-метровый удар. В концовке встречи нападающий был удалён за вторую жёлтую карточку.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Базель» 1:0 (0:0)
Голы: Ари 72 (пенальти)
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Уткин 73), Газинский (Камболов 82), Вильена, Сулейманов (Намли 57), Ари, Вандерсон
«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете Фернандес, Риверос, Чюмарт, Фрай, Штокер (Пулулу 86), Кампо, Окафор (Буа 85), Адеми (Мендонса Кабрал 68)
Главный тренер: Коллер Марсель.
Предупреждения: Вандерсон 52, Газинский 63, Ари 73, Рамирес 75, Фрай 90+3, Мартынович 90+3, Ари 90+5, Альдерете Фернандес 90+6
Удаления: Ари 90+5
В параллельном матче группы С «Хетафе» одержал победу над «Трабзонспором».
Второй тайм - можно сказать провал и ... пенальти, гол, и победа.
Пусть такая, но победа! С победой быки!!!
Второй тайм - можно сказать провал и ... пенальти, гол, и победа.
Пусть такая, но победа! С победой быки!!!