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«Краснодар» выиграл у «Базеля» благодаря голу Ари

сегодня, 20:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

«Краснодар» дома переиграл «Базель» в матче Лиги Европы УЕФА.

Единственный гол в матче забил Ари, реализовав 11-метровый удар. В концовке встречи нападающий был удалён за вторую жёлтую карточку.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Базель» 1:0 (0:0)
Голы: Ари 72 (пенальти)

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Уткин 73), Газинский (Камболов 82), Вильена, Сулейманов (Намли 57), Ари, Вандерсон

«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете Фернандес, Риверос, Чюмарт, Фрай, Штокер (Пулулу 86), Кампо, Окафор (Буа 85), Адеми (Мендонса Кабрал 68)
Главный тренер: Коллер Марсель.

Предупреждения: Вандерсон 52, Газинский 63, Ари 73, Рамирес 75, Фрай 90+3, Мартынович 90+3, Ари 90+5, Альдерете Фернандес 90+6

Удаления: Ари 90+5

В параллельном матче группы С «Хетафе» одержал победу над «Трабзонспором».

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   314 / 925
сегодня в 22:02
сиди, Аланушка, сидих
ATG
ATG
   729 / 925
сегодня в 22:02
Замес будет в Мадриде ! Не сильно верю что наши смогут выиграть . Тем не менее Хетафе не Атлетико!

Коней после всего того что было , сегодня не смотрю . Лучше уже симулкаст посмотреть . Вчера Зенит молодцом ! Сильнейший клуб из РФ на данный момент ! Такой и результат как в матче так и по раскладам ! Локо дно ! Армия дно
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Splurgeloa
   285 / 925
сегодня в 22:01
Тоже самое говорили перед игрой с Порто на выезде, после поражения дома, в итоге Порто охренело
ATG
ATG ответил beefs
   729 / 925
сегодня в 21:58
Ари м... к, подвёл команду...
Его всю игру провацировали . На его месте я бы всёк этому гандану по сильней
Groove000
Groove000 ответил Гавриленко
   57 / 925
сегодня в 21:57
Вроде бы болелы Спартака пошли вам навстречу, поздравили. А краснодарцы на слово верят джекам и вазгенам и болеют за цска. Приятно после такого? Мне лично нет. Вот поэтому я против евроочкизма. Лучше честно никого не поддерживать, чем как бомжеконские...
Был бы Спартак в ЕК, я бы лично и за него болел, почему нет?
Верг
Верг
   587 / 925
сегодня в 21:57
у краснодара появился шанс пройти небольшой
ATG
ATG ответил mihaluch
   729 / 925
сегодня в 21:56
Несмотря на победу "Краснодар"оставил негативное впечатление.
твои проблемы
mihaluch
mihaluch
   97 / 925
сегодня в 21:55
Несмотря на победу "Краснодар"оставил негативное впечатление.
Аксинья
Аксинья ответил Т34
   193 / 925
сегодня в 21:53
С Хетафе будет очень тяжело, но в футболе все бывает.
Если в Краснодаре тареодор заколол быка то почему в Хетафе бык не может заколоть тареодора...С победой Юг России...
time out
time out ответил Nikola45
   62 / 925
сегодня в 21:53
Помнят как Спартаковцы болели не за Краснодар а црвену звезду
    Bullкин
    Bullкин
       353 / 925
    сегодня в 21:53
    С победой Русского частного и честного футбольного клуба!
    Т34
    Т34
       19 / 925
    сегодня в 21:50
    С Хетафе будет очень тяжело, но в футболе все бывает.
    Bordend
    Bordend
       270 / 925
    сегодня в 21:49
    Удачно сыграли.
    EAGinLE
    EAGinLE
       113 / 925
    сегодня в 21:49
    С победой .
    DNK74_02
    DNK74_02
       875 / 925
    сегодня в 21:49
    С победой, Краснодар! Быки - молодцы! Ждём победу коней!
    Т34
    Т34
       19 / 925
    сегодня в 21:47
    Быки, с победой!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       314 / 925
    сегодня в 21:47

    С Победой! еще раз)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       314 / 925
    сегодня в 21:46
    25ые диваны матч-то смотрели?
    Bullкин
    Bullкин ответил Нури Нуриев
       353 / 925
    сегодня в 21:46
    На какой порядок? Может на беспорядок? На судейский корпус Зенит выше первых четырех команд. Без Дюкова и его судей шли бы по привычке пятыми.
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 21:45
    а где сПартак?когда будут победы и тд.
    DXTK
    DXTK
       141 / 925
    сегодня в 21:45
    главное победа, пусть даже минимальная но очень важная.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       296 / 925
    сегодня в 21:44
    Молодцы быки, с победой. Жаль, смотрел только второй тайм.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       230 / 925
    сегодня в 21:43
    С победой Краснодар!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил mangoх12
       25 / 925
    сегодня в 21:42
    "Краснодар» выиграл у «Базеля» благодаря голу Ари с пенальти ". Надеюсь не левый ))
    Твои надежды оправданы!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       16 / 925
    сегодня в 21:41
    Быки молодцы, из такой ситуации выкручиваются.
    По крайней мере, есть шанс на выход из группы.
    Зато покорители Реала маются с болгарским монстром...
    Лиговский
    Лиговский
       105 / 925
    сегодня в 21:40
    Краснодар с победой!
    Nikola45
    Nikola45
       24 / 925
    сегодня в 21:38
    Помнят как Спартаковцы болели не за Краснодар а црвену звезду
    Splurgeloa
    Splurgeloa ответил DawnOfDestiny
       47 / 925
    сегодня в 21:38
    не дуй на свечу, пока не потухнет.
    Если бы это был бы какой то середняк с АПЛ, то они " забили бы " на эту игру.Им важнее чемпионат.А Хетафе дома будет играть в полную силу.Нету шансов
    beefs
    beefs
       168 / 925
    сегодня в 21:37
    Ари м... к, подвёл команду...
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Splurgeloa
       314 / 925
    сегодня в 21:36
    Все равно быкам дальше ничего не светит.Следующий матч с Хетафе не выезде.При всем уважении, но даже такая команда с Ла-Лиги сильнее быков.Тем более дома.
    не дуй на свечу, пока не потухнет.
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