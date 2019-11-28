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«Хетафе» на выезде переиграл «Трабзонспор»

сегодня, 20:43
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор0 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Хетафе» добыл 3 очка в выездном матче против «Трабзонспора».

Трабзон, стадион Хусейн Авни Акер

«Трабзонспор» - «Хетафе» 0:1 (0:0)
Голы: Хайме Мата 50

«Трабзонспор»: Кардешлер, Асан, Хоссейни (Кампи 70), Иванилду, Дурсун, Эрдоган, Авдияй (Айдын 59), Пармак, Байкуш (Корекчи 89), Узум , Акпинар Мухамет
Главный тренер: Караман Юнал.

«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Джене, Гонсалес, Оливера Мирамонтес, Портильо, Арамбарри, Фаджр, Кенеди (Кукурелья 85), Молина (Анхель Родригес 61), Хайме Мата (Тимор Копови 73)
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Хоссейни 17, Асан 41, Фаджр 64, Ньом 75, Кукурелья 90

В параллельном матче группы С «Краснодар» выиграл у «Базеля».

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Все комментарии
Cremen
Cremen
   73 / 925
сегодня в 21:42
Турки не готовы к еврокубкам.
kotmyshka
kotmyshka
   342 / 925
сегодня в 21:31
ожидаемо
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   261 / 925
сегодня в 21:27
Надо было Краснодару замотивировать Трабзон, может тогда хотя бы основу выпустили.
112910415
112910415
   76 / 925
сегодня в 21:17
против испанцев будет предельно трудно ...
-Хостинский-
-Хостинский-
   285 / 925
сегодня в 21:17
Пида... ы, не могли слить
severnyj84
severnyj84
   121 / 925
сегодня в 20:51
Хетафе с победой!
cska plus
cska plus
   14 / 925
сегодня в 20:51
Жаль турки не смогли ничейку скатать.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Шишанутый
   212 / 925
сегодня в 20:51
Молодцы. С победой Хетафе! Осталось в последнем туре еще не проиграть Краснодару чтобы выйти из групы. Хорошо еще что Ари дисквлифицировался без него будет легче сдежать атаку быков а уж сушить матчи Хетфае умеет.
ну ты действительно шишанутый
PiterGrad
PiterGrad
   544 / 925
сегодня в 20:50
жаль...
Шишанутый
Шишанутый
   90 / 925
сегодня в 20:50
Молодцы. С победой Хетафе! Осталось в последнем туре еще не проиграть Краснодару чтобы выйти из групы. Хорошо еще что Ари дисквлифицировался без него будет легче сдежать атаку быков а уж сушить матчи Хетфае умеет.
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