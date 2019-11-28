«Хетафе» на выезде переиграл «Трабзонспор»

«Хетафе» добыл 3 очка в выездном матче против «Трабзонспора».
Трабзон, стадион Хусейн Авни Акер
«Трабзонспор» - «Хетафе» 0:1 (0:0)
Голы: Хайме Мата 50
«Трабзонспор»: Кардешлер, Асан, Хоссейни (Кампи 70), Иванилду, Дурсун, Эрдоган, Авдияй (Айдын 59), Пармак, Байкуш (Корекчи 89), Узум , Акпинар Мухамет
Главный тренер: Караман Юнал.
«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Джене, Гонсалес, Оливера Мирамонтес, Портильо, Арамбарри, Фаджр, Кенеди (Кукурелья 85), Молина (Анхель Родригес 61), Хайме Мата (Тимор Копови 73)
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Хоссейни 17, Асан 41, Фаджр 64, Ньом 75, Кукурелья 90
В параллельном матче группы С «Краснодар» выиграл у «Базеля».