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«Барселона» обыграла «Боруссию» и обеспечила себе первое место в группе

сегодня, 00:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Барселона» победила дортмундскую «Боруссию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» набрали 11 очков и гарантировали себе первое место в турнирной таблице квартета F по итогам группового раунда. «Боруссия» имеет в активе семь баллов и занимает третье место.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Боруссия» 3:1 (2:0)
Голы: Суарес 29, Месси 33, Гризманн 67 - Санчо 77

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Умтити, Ленгле, Фирпо, Ракитич (Видаль 78), Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес (Ваге 90+1), Дембеле (Гризманн 26)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Загаду 76), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Хакими, Витсель, Вайгль (Гетце 85), Шульц (Санчо 46), Брандт, Ройс
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Месси 51, Бускетс 71, Геррейру 74

В параллельном матче группы F «Интер» победил «Славию».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   109 / 906
сегодня в 03:08
Симулесси опять нырял но судья в этот раз честный попался и офсадный гол отменил и гному карточку за симуляцию дал. Барселона команда симулянтов!!
773sergeytank
773sergeytank
   84 / 906
сегодня в 02:34
Значит дуэль Кристинка - Меська не состоится в 1/8
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Leha-ha50
   63 / 906
сегодня в 02:22
По сути выиграли в одну калитку. Боруссию колбасит просто ужасно. Фавр - явно не фартовый тренер.
он из кризиса отлично команды выводит. А-ля Раньери
Хотя Клаудио и победил все ж . Но этого швейцарца вряд ли ждет подобное((
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   63 / 906
сегодня в 02:21
(((((((((((((
Leha-ha50
Leha-ha50
   31 / 906
сегодня в 02:16
По сути выиграли в одну калитку. Боруссию колбасит просто ужасно.
Фавр - явно не фартовый тренер.
Pancher_95
Pancher_95 ответил Тео Джонс
   539 / 906
сегодня в 02:08
Говорят гном все ещё ждёт углового
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил ALBA BARCELONA 21
   759 / 906
сегодня в 02:07
Барса думаю вылетит с 1/8 если попадет на М Сити,Ливерпуль,Баварию,Ювентус и даже от Реала.
Повезло барселоне, а топы-то плюшевые попались.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   8 / 906
сегодня в 01:47
рыжая борода сольет в последнем туре картону....
Не упустит возможности пополнить панамский общак. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   8 / 906
сегодня в 01:46
ИНТЕРесно, Барселона так же как и в прошлом году беспринципно сольёт последнюю игру за бабло? После слива ТТХ их постигла кара на гейфилде, там Месси устроили жёсткий фистинг на четыре кулачка. Аха-ха)
Может то возмездие свыше заставит их отказаться от грязных юаний интера и повести себя достойно?
alexfor
alexfor ответил ALBA BARCELONA 21
   154 / 906
сегодня в 01:20
Барса думаю вылетит с 1/8 если попадет на М Сити,Ливерпуль,Баварию,Ювентус и даже от Реала.
она на них никак попасть не может. на ливер только в теории
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   212 / 906
сегодня в 01:19
Барса думаю вылетит с 1/8 если попадет на М Сити,Ливерпуль,Баварию,Ювентус и даже от Реала.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил eleven LC
   212 / 906
сегодня в 01:16
Я очень редко смотрю матчи Барсы,а сегодня посмотрел и я конечно не эксперт но у них нет креатива,об этом думает помоему один аргентинец! Но я не буду лукавить,я буду рад когда Месси уйдет,не закончит карьеру,а именно уйдёт,например в другой клуб,может ведь такое быть?!
Месси уйдет на пенсию но в другой клуб в Европе не перейдет.Трусливый нрав тренера перешел и к игрокам,поэтому на своем поле трусливо построили автобус,это позор для Барселоны.При Гварлиоле,Виланове атаковали,рисковала до последних секунд,никаких автобусов и в мыслях не допускали.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил eleven LC
   422 / 906
сегодня в 01:16
Я очень редко смотрю матчи Барсы,а сегодня посмотрел и я конечно не эксперт но у них нет креатива,об этом думает помоему один аргентинец! Но я не буду лукавить,я буду рад когда Месси уйдет,не закончит карьеру,а именно уйдёт,например в другой клуб,может ведь такое быть?!
Был креатив при связке Хави- Иньеста- Лео. Купили Де Йонга,Коутиньо и Артура ради креатива,один не раскрылся под "тактикой" Вальверде,остальные тоже не особо .Сейчас остался один Месси,после ухода которого неизвестно сколько будут в себя приходить. Уже давно надо было найти альтернативный вариант игры,дабы быть готовыми к будущему ,но руководство и тренер Барсы не исправляет даже прошлые ошибки ,не говоря уже о рассмотрении нынешней и будущей игры((((
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   212 / 906
сегодня в 01:13
Боруссия играла бы смело,как в конце с самого начала,опозорился бы физрук Вальвердк,просто повезло,что у Боруссии тоже физрук трусливый
eleven LC
eleven LC ответил ALBA BARCELONA 21
   233 / 906
сегодня в 01:11
Я очень редко смотрю матчи Барсы,а сегодня посмотрел и я конечно не эксперт но у них нет креатива,об этом думает помоему один аргентинец!
Но я не буду лукавить,я буду рад когда Месси уйдет,не закончит карьеру,а именно уйдёт,например в другой клуб,может ведь такое быть?!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   422 / 906
сегодня в 01:10
Отсутствие Пуке было лучшее в этом матче)
juvenale
juvenale
   6 / 906
сегодня в 01:09
рыжая борода сольет в последнем туре картону....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   212 / 906
сегодня в 01:09
Стыда нет уходить в оборону,эта не Барселона,Барселона атакует до конца без перерыва,эта команда мощенника и его раба физрука.
Стеллс
Стеллс
   298 / 906
сегодня в 01:06
Интер,похоже,проходит.Боруссия сам виновата,надо было играть.По игре - типичная игра,такая она и будет,будем проходить пока у Месси не случится чёрный день.Больше резервов нет,может Гризманн пойдёт?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил eleven LC
   212 / 906
сегодня в 01:06
Что же будет с Барсой без Месси?
Будет катастрофа,без него они и сегодня не выиграли бы все три гола он сделал.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   332 / 906
сегодня в 01:06
Гнать надо поганой метлой Фавра😡
Тео Джонс
Тео Джонс
   59 / 906
сегодня в 01:06
Месси 2 голевые+гол как обычно затащил когда нужно, пока гелевый сдулся гыгы
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   422 / 906
сегодня в 01:06
Во времена Пепа и при счете 5-0 атаковали с сумашедшей страстью. А тут забьют и попешеходят,пока соперник взбучку не даст
alexfor
alexfor ответил Месси-28-5
   154 / 906
сегодня в 01:05
Победа над Боруссией Дортмунд ни о чём не говорит. Боруссия в последнем туре в Бундеслиге в первом тайме в домашнем матче пропустила три мяча в свои ворота, от команды, которая занимает последнее место в Бундеслиге - Падерборн. В итоге, матч закончился вничью 3:3. Защита нулевая в Барселоне. Тренер никакой. Все надежды на Месси. Но Месси не сможет в одиночку тащить все матчи. Рома, Ливерпуль, кто следующий, кто вынесет Барселону в ЛЧ. Первое место в группе радует, но впереди никакой перспективы в ЛЧ с Вальверде.
любая двигающаяся впереди команда, даже зальцбург
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   212 / 906
сегодня в 01:05
Барсу плкидают многие,спят,не смотрят,не пишут из за физрука.
eleven LC
eleven LC
   233 / 906
сегодня в 01:05
Что же будет с Барсой без Месси?
Месси-28-5
Месси-28-5
   294 / 906
сегодня в 01:04
Победа над Боруссией Дортмунд ни о чём не говорит. Боруссия в последнем туре в Бундеслиге в первом тайме в домашнем матче пропустила три мяча в свои ворота, от команды, которая занимает последнее место в Бундеслиге - Падерборн. В итоге, матч закончился вничью 3:3. Защита нулевая в Барселоне. Тренер никакой. Все надежды на Месси. Но Месси не сможет в одиночку тащить все матчи. Рома, Ливерпуль, кто следующий, кто вынесет Барселону в ЛЧ. Первое место в группе радует, но впереди никакой перспективы в ЛЧ с Вальверде.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   212 / 906
сегодня в 01:04
Гранды,как Ливерпуль,Ювентус не простили бы такую расслабуху после во втором тайме Барсы,разгромили бы.
alexfor
alexfor ответил Drakulа
   154 / 906
сегодня в 01:03
Они очки снимают,когда Каталонияцы симулируют)))))))) Все равно в плей-офф барсуков отправят домой как обычно)))
попыхти, попыхти от злобы))
alexfor
alexfor
   154 / 906
сегодня в 01:03
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ,
пенальдоглорам дали кость)) только на рональду таких моментов на целый фильм
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