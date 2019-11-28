«Барселона» обыграла «Боруссию» и обеспечила себе первое место в группе

«Барселона» победила дортмундскую «Боруссию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» набрали 11 очков и гарантировали себе первое место в турнирной таблице квартета F по итогам группового раунда. «Боруссия» имеет в активе семь баллов и занимает третье место.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Боруссия» 3:1 (2:0)
Голы: Суарес 29, Месси 33, Гризманн 67 - Санчо 77
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Умтити, Ленгле, Фирпо, Ракитич (Видаль 78), Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес (Ваге 90+1), Дембеле (Гризманн 26)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Загаду 76), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Хакими, Витсель, Вайгль (Гетце 85), Шульц (Санчо 46), Брандт, Ройс
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Месси 51, Бускетс 71, Геррейру 74
В параллельном матче группы F «Интер» победил «Славию».
Хотя Клаудио и победил все ж . Но этого швейцарца вряд ли ждет подобное((
Хотя Клаудио и победил все ж . Но этого швейцарца вряд ли ждет подобное((
Фавр - явно не фартовый тренер.
Фавр - явно не фартовый тренер.
Может то возмездие свыше заставит их отказаться от грязных юаний интера и повести себя достойно?
Может то возмездие свыше заставит их отказаться от грязных юаний интера и повести себя достойно?
Но я не буду лукавить,я буду рад когда Месси уйдет,не закончит карьеру,а именно уйдёт,например в другой клуб,может ведь такое быть?!
Но я не буду лукавить,я буду рад когда Месси уйдет,не закончит карьеру,а именно уйдёт,например в другой клуб,может ведь такое быть?!
пенальдоглорам дали кость)) только на рональду таких моментов на целый фильм
пенальдоглорам дали кость)) только на рональду таких моментов на целый фильм