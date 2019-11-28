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«Интер» обыграл «Славию» и вышел на второе место в группе

сегодня, 01:02
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» победил «Славию» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Миланцы набрали семь очков и вышли на второе место в турнирной таблице группы F. «Славия» занимает четвертое место (два очка).   

Прага, стадион Синобо Стэдиум

«Славия» - «Интер» 1:3 (1:1)
Голы: Соучек 37 (пенальти) - Мартинес 19, Лукаку 81, Мартинес 88

«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Фридрих (Такач 83), Борил, Соучек, Шевчик, Станчу (Траоре 58), Гушбауэр (Зелены 70), Масопуст, Олайинка
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Весино (Эспозито 80), Валеро (Гальярдини 77), Брозович, Бираги (Лазаро 76), Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Весино 12, Мартинес 24, Кудела 52

В параллельном матче группы F «Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   109 / 906
сегодня в 03:01
Опять клоунада была с этим Вар. Лукака класный матч провел. Осталось еще барсуков вздернуть и выйти в плей офф. Удачи Интеру в последней туре!
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   512 / 906
сегодня в 02:14
Непростая теперь задача,обыграть Барсу,БД раскатает Славию,с победой враги наши!)
773sergeytank
773sergeytank ответил Жека10
   84 / 906
сегодня в 01:59
С победой, мой картонный друг. Наверное тоже в шоке, что интер перед последним туром ещё имеет шансы выйти в плей-офф ЛЧ?))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 773sergeytank
   8 / 906
сегодня в 01:48
Во избежание массового суицида интеристов после просмотра данного ролика.
Аха-ха), тогда понятно. Только кому они нужны, что бы за них переживать?)
Жека10
Жека10 ответил Князь сажал врагов на посох
   695 / 906
сегодня в 01:47
Жека 10 что то мне написал, но пропал. Аха-ха) Наверное, как обычно раньше времени празднует выход в плов, надеясь на жадную барсу и юани китайского хозяина. Но не стоит забывать на примере 2001 года, что интеру не привыкать обделываться в последнем туре. Аха-ха) https://www.youtube.com/watch?v=_5dM1ohC5XI
а ювентусу не привыкать обделываться в финалах.Ладно бы ещё достойно,а то 1-3,1-4
773sergeytank
773sergeytank ответил Князь сажал врагов на посох
   84 / 906
сегодня в 01:47
Во избежание массового суицида интеристов после просмотра данного ролика.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   8 / 906
сегодня в 01:41
Модер, доброй ночи.
За какое нарушение скрыт под спойлер мой комментарий от 01:29?
Он кристально чист и не содержит толстого троллинга и оскорблений.
773sergeytank
773sergeytank ответил Don Nerazzurri
   84 / 906
сегодня в 01:38
Надо этого Гаврюшу на полиграфе проверить, а потом тебя, а то есть подозрение, что ты ярый фанат Юве))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   360 / 906
сегодня в 01:38
Ахах))) итивоны
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   360 / 906
сегодня в 01:37
Ладно этивоны я спать.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Don Nerazzurri
   8 / 906
сегодня в 01:35
Интер Интер Интер Интер Интер Интер Интер Интер Интер
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   360 / 906
сегодня в 01:34
Интер Интер Интер Интер Интер Интер Интер Интер Интер
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил juvenale
   360 / 906
сегодня в 01:34
я уверен на процентов 80 что это он
Плохой из тебя комиссар Катания. Аха))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   360 / 906
сегодня в 01:32
Да тут расследование. Аха)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   8 / 906
сегодня в 01:29
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Y N W A.
       3 / 906
    сегодня в 01:28
    В Серии Б мужики играют, живущие от зарплаты до зарплаты. Они не будут сливать картону. Там виден истинный уровень ювендуса.А в Серии А филиалы ювентуса, Сассуоло, СПАЛ((((
    Гавриленко
    Гавриленко ответил juvenale
       3 / 906
    сегодня в 01:27
    Фан Милана за Интер? Пешы исчо.
    Y N W A.
    Y N W A. ответил juvenale
       36 / 906
    сегодня в 01:25
    Ну 80 это серьезно)
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       6 / 906
    сегодня в 01:25
    Оч сомневаюсь, что это он. Совсем другой стиль.
    я уверен на процентов 80 что это он
    Y N W A.
    Y N W A. ответил juvenale
       36 / 906
    сегодня в 01:23
    Оч сомневаюсь, что это он. Совсем другой стиль.
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       6 / 906
    сегодня в 01:23
    Ты всерьез думаешь, что это он?
      juvenale
      juvenale ответил Y N W A.
         6 / 906
      сегодня в 01:21
      Ты всерьез думаешь, что это он?
      это точно он...он написал с двух акков ни когда(в один день и практически в одно время)))это не может быть совпадение
      Жека10
      Жека10 ответил Князь сажал врагов на посох
         695 / 906
      сегодня в 01:19
      Вы ещё пройдите Зальцбург без Скомин и прочих Оливеров, угоральщики. Аха-ха) Смотри на уровень Скоминопуля, он жалок. Как тут не вспомнить 30 лет без побед. Аха-ха)
      на самом деле замечательный сезон проходит.В последнем туре у всех итальянских команд будет шанс на выход в 1/8 финала ЛЧ
      Y N W A.
      Y N W A. ответил juvenale
         36 / 906
      сегодня в 01:18
      Ты всерьез думаешь, что это он?
      Gentleman.tdk
      Gentleman.tdk
         332 / 906
      сегодня в 01:17
      Если Мартинес получить травму то хана Интеру а так с победой 👍
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
         8 / 906
      сегодня в 01:17
      С вас лучше поугараем, как только лч ваш истинный уровень налицо ахаха
      Вы ещё пройдите Зальцбург без Скомин и прочих Оливеров, угоральщики. Аха-ха)
      Смотри на уровень Скоминопуля, он жалок. Как тут не вспомнить 30 лет без побед. Аха-ха)
      Y N W A.
      Y N W A. ответил Гавриленко
         36 / 906
      сегодня в 01:17
        Герцог Гогa
        Герцог Гогa ответил Гавриленко
           736 / 906
        сегодня в 01:16
        Удачи вам взять АПЛ! А мы возьмём Серию А! В ювентусе - ныть!
        теперь закрепите свои отношения как заповедовал припадочный сказочник мамед!
        Жека10
        Жека10
           695 / 906
        сегодня в 01:16
        Браво Интер!!!!Это была очень важная победа,мо-ло-дцы!!!!
        Крупная ставка на победу Интеру зашла,моя любимая команда победила просто супер.Теперь можно спать спокойно,а наши соперники пусть теперь бдят
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri
           360 / 906
        сегодня в 01:16
        Аха)))
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