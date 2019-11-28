«Интер» обыграл «Славию» и вышел на второе место в группе

«Интер» победил «Славию» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Миланцы набрали семь очков и вышли на второе место в турнирной таблице группы F. «Славия» занимает четвертое место (два очка).
Прага, стадион Синобо Стэдиум
«Славия» - «Интер» 1:3 (1:1)
Голы: Соучек 37 (пенальти) - Мартинес 19, Лукаку 81, Мартинес 88
«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Фридрих (Такач 83), Борил, Соучек, Шевчик, Станчу (Траоре 58), Гушбауэр (Зелены 70), Масопуст, Олайинка
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Весино (Эспозито 80), Валеро (Гальярдини 77), Брозович, Бираги (Лазаро 76), Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Весино 12, Мартинес 24, Кудела 52
В параллельном матче группы F «Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию».
За какое нарушение скрыт под спойлер мой комментарий от 01:29?
Он кристально чист и не содержит толстого троллинга и оскорблений.
За какое нарушение скрыт под спойлер мой комментарий от 01:29?
Он кристально чист и не содержит толстого троллинга и оскорблений.
Наверное, как обычно раньше времени празднует выход в плов, надеясь на жадную барсу и юани китайского хозяина. Но не стоит забывать на примере 2001 года, что интеру не привыкать обделываться в последнем туре. Аха-ха)
https://www.youtube.com/watch?v=_5dM1ohC5XI
Наверное, как обычно раньше времени празднует выход в плов, надеясь на жадную барсу и юани китайского хозяина. Но не стоит забывать на примере 2001 года, что интеру не привыкать обделываться в последнем туре. Аха-ха)
Смотри на уровень Скоминопуля, он жалок. Как тут не вспомнить 30 лет без побед. Аха-ха)
Смотри на уровень Скоминопуля, он жалок. Как тут не вспомнить 30 лет без побед. Аха-ха)
Крупная ставка на победу Интеру зашла,моя любимая команда победила просто супер.Теперь можно спать спокойно,а наши соперники пусть теперь бдят
Крупная ставка на победу Интеру зашла,моя любимая команда победила просто супер.Теперь можно спать спокойно,а наши соперники пусть теперь бдят