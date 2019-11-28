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«Аякс» уверенно победил «Лилль» на выезде

сегодня, 01:02
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль0 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Аякс» обыграл «Лилль» в поединке пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Благодаря этой победе амстердамцы вышли на первое место в турнирной таблице группы H. В их запасе 10 очков. «Лилль» идет последним, набрав один балл. 

Лилль, стадион Пьер Моруа

«Лилль» - «Аякс» 0:2 (0:1)
Голы: Зийех 2, Промес 59

«Лилль»: Меньян, Челик, Тиаго Джало, Габриэль, Мандава, Андре (Ренату Санчеш 77), Сумаре, Язичи (Реми 82), Иконе, Бамба (Луис Араужо 72), Осимхен
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Аякс»: Онана, Дест, Шуурс, Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Мазрауи (Альварес 46), Лабиад (Ланг 45+2), Зийех (Де Йонг 85), Промес, Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Мазрауи 27, Мандава 29, Осимхен 37

Отметим, что в другом матче группы H «Челси» сыграл вничью с «Валенсией»

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   337 / 906
сегодня в 02:07
Радует что Аякс не развалился в межсезонье и продолжает феерить в ЛЧ.
Bordend
Bordend
   390 / 906
сегодня в 01:18
Аякс с победой!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   332 / 906
сегодня в 01:16
Как же красиво играет Аякс просто вау 🔥😍
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 906
сегодня в 01:07
Промесу уважение и почёт! зениту и цска - смотреть вверх! 1 место в группе не для них!
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