«Аякс» уверенно победил «Лилль» на выезде

сегодня, 01:02

«Аякс» обыграл «Лилль» в поединке пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Благодаря этой победе амстердамцы вышли на первое место в турнирной таблице группы H. В их запасе 10 очков. «Лилль» идет последним, набрав один балл.

Лилль, стадион Пьер Моруа

«Лилль» - «Аякс» 0:2 (0:1)

Голы: Зийех 2, Промес 59

«Лилль»: Меньян, Челик, Тиаго Джало, Габриэль, Мандава, Андре (Ренату Санчеш 77), Сумаре, Язичи (Реми 82), Иконе, Бамба (Луис Араужо 72), Осимхен

Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Аякс»: Онана, Дест, Шуурс, Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Мазрауи (Альварес 46), Лабиад (Ланг 45+2), Зийех (Де Йонг 85), Промес, Тадич

Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Мазрауи 27, Мандава 29, Осимхен 37

Отметим, что в другом матче группы H «Челси» сыграл вничью с «Валенсией».