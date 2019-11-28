ГлавнаяНовости

«Лейпциг» чудом спасся в матче с «Бенфикой»

сегодня, 01:00
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» едва не проиграл «Бенфике». Немцы спаслись на последних минутах. Перед заключительным туром у РБ 10 очков и 1-е место, «Бенфика» с 4 баллами идет последней.

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«РБ Лейпциг» - «Бенфика» 2:2 (0:1)
Голы: Форсберг 89 (пенальти), Форсберг 90+6 - Пицци 20, Винисиус 59

«РБ Лейпциг»: Гулачи (Мвого 64), Клостерманн, Ампаду (Мукиеле 56), Упамекано, Забитцер, Лаймер, Демме, Форсберг, Саракки (Шик 70), Нкунку, Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Пицци (Кайо 90+3), Аппелт Пирес, Таарабт, Черви (Жота 90+8), Винисиус (де Томас 82), Шикинью
Главный тренер: Лаге Бруну.

Предупреждения: Таарабт 52, Рубен Диаш 90

В другом матче группы «Зенит» победил «Лион».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Интер» обыграл «Славию» и вышел на второе место в группе
Сегодня, 01:02 Комментарии56
«Аякс» уверенно победил «Лилль» на выезде
Сегодня, 01:02 Комментарии4
«Барселона» обыграла «Боруссию» и обеспечила себе первое место в группе
Сегодня, 00:58 Комментарии37
«Ливерпуль» и «Наполи» поделили очки
Сегодня, 00:58 Комментарии52
«Зальцбург» разобрался с «Генком»
Сегодня, 00:53 Комментарии0
«Валенсия» и «Челси» сыграли вничью
Вчера, 22:53 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   109 / 906
сегодня в 03:12
Хороший результат. Теперь Зениту путь в плей офф заказан. Немцы спокойно сольют в последнем туре Лиону и дружно выйдут с групы а Зеня досвидули!
mangoх12
mangoх12
   37 / 906
сегодня в 02:53
как такое может быть ?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   31 / 906
сегодня в 02:50
Зениту тоже повезло с этим результатом...
Как раз наоборот. Все только сильнее запуталось.
kotmyshka
kotmyshka
   338 / 906
сегодня в 02:45
ситуация запуталась
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 906
сегодня в 02:21
Зениту тоже повезло с этим результатом...
nikoladolgov
nikoladolgov
   177 / 906
сегодня в 02:18
Похоже Бенфика надерет зад голубым ...
Семак на выход ?
Или Миллер все оплатил ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 906
сегодня в 01:33
Интересная ситузция складывается.
В случае победы немцев в крайнем туре зенит может проигрывать с любым счетом портам, и все равно выйдет в ЛЧ.
А если французы выцепят очки у немцев, то можно продуть не крупнее 3-1, и будет ЛЕ. Но лучше всего побеждать самим и ввходить со второго места...
Нури Нуриев
Нури Нуриев
   704 / 906
сегодня в 01:25
Иуда !
Нури Нуриев
Нури Нуриев ответил Benfiquistas
   704 / 906
сегодня в 01:24
Только за счёт других и можете выскакивать! Выскочки!!
    Benfiquistas
    Benfiquistas ответил severnyj84
       711 / 906
    сегодня в 01:20
    Отличный счет.
    Только за счёт других и можете выскакивать!
    Выскочки!!
    Нури Нуриев
    Нури Нуриев ответил Гавриленко
       704 / 906
    сегодня в 01:20
    Судьи тащили зенит весь этот тур как могли!
    А вас тащи , не тащи . ДНО оно и в Африке ДНО ...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       17 / 906
    сегодня в 01:20
    Хороший результат, мог быть значительно хуже...
    Benfiquistas
    Benfiquistas
       711 / 906
    сегодня в 01:19
    Это просто писец какой беспредел!
    Asper
    Asper ответил dino-hsv
       855 / 906
    сегодня в 01:17
    Ну а че теперь, не пытаться что ль.
    Это ясно всё
    dino-hsv
    dino-hsv
       111 / 906
    сегодня в 01:15
    посмотрел я на потенциальных соперников по плейофф (победители групп)... если и правда хочется выйти из группы, то очко зениту лучше разминать уже сейчас.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Project Pandora
       34 / 906
    сегодня в 01:11
    Пенальти левейший.
    Не не-пенальти чистый,там даже видно ка за футболку он его дернул!!!!!!Но Бенфика в этом матче показала,что она хоршо подготовилаь,но под конец матча совершила большую ошибку,сев так глубоко в оборону(что характерно нашим клубам)а это всегда чревато последствиями!!!!Вот и поплатилась,но играла классно Бенфика,до 80 минуты!!!!!!!
    Asper
    Asper
       855 / 906
    сегодня в 01:10
    А даже хорошо, что РБ едва не обделался. Честно говоря, лучше бы проиграл - тогда б им у Лиона вилы как надо было б реванш брать.
    Для Зенита ничего особо не поменялось - у Бенфики надо хоть какие-то очки брать для ЛЕ и выигрывать для ЛЧ
    tuman960
    tuman960 ответил severnyj84
       138 / 906
    сегодня в 01:09
    Отличный счет.
    а чего хорошего!!!Бенфика выигрывает со счётом 2-0 и Лион у Лейпцига и 4 место!!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил MACBARTON
       19 / 906
    сегодня в 01:09
    РБ бенфика 90+9 походу кто то не хотел проигрыша ГЫГЫГЫГЫ
    Да это португезы уверен "Бенфика" половину второго тайма валялась в полном составе на поле и изображала смертные муки)
    Максим Горелов
    Максим Горелов
       545 / 906
    сегодня в 01:08
    Два варианта - либо нам поможет только чудо, либо нам даже чудо не поможет.
    severnyj84
    severnyj84
       192 / 906
    сегодня в 01:07
    Отличный счет.
    MACBARTON
    MACBARTON
       542 / 906
    сегодня в 01:06
    Осталось только занести большой чемодан Энергетику ,для уверенности , что бы они разорвали Лион))))
    obana777
    obana777
       76 / 906
    сегодня в 01:05
    Все будет решаться в последнем туре в этой группе.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       59 / 906
    сегодня в 01:04
    Подарили питерцам выход в плей офф)
    MACBARTON
    MACBARTON
       542 / 906
    сегодня в 01:04
    РБ бенфика 90+9 походу кто то не хотел проигрыша ГЫГЫГЫГЫ
    Petergoff
    Petergoff ответил Гавриленко
       135 / 906
    сегодня в 01:03
    Ваш скулёж, уже всех достал:)
    Project Pandora
    Project Pandora
       156 / 906
    сегодня в 01:02
    Пенальти левейший.
    Гавриленко
    Гавриленко
       3 / 906
    сегодня в 01:01
    Судьи тащили зенит весь этот тур как могли!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100