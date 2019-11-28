«Лейпциг» чудом спасся в матче с «Бенфикой»

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» едва не проиграл «Бенфике». Немцы спаслись на последних минутах. Перед заключительным туром у РБ 10 очков и 1-е место, «Бенфика» с 4 баллами идет последней.
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
«РБ Лейпциг» - «Бенфика» 2:2 (0:1)
Голы: Форсберг 89 (пенальти), Форсберг 90+6 - Пицци 20, Винисиус 59
«РБ Лейпциг»: Гулачи (Мвого 64), Клостерманн, Ампаду (Мукиеле 56), Упамекано, Забитцер, Лаймер, Демме, Форсберг, Саракки (Шик 70), Нкунку, Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Пицци (Кайо 90+3), Аппелт Пирес, Таарабт, Черви (Жота 90+8), Винисиус (де Томас 82), Шикинью
Главный тренер: Лаге Бруну.
Предупреждения: Таарабт 52, Рубен Диаш 90
В другом матче группы «Зенит» победил «Лион».
Семак на выход ?
Или Миллер все оплатил ?
Семак на выход ?
Или Миллер все оплатил ?
В случае победы немцев в крайнем туре зенит может проигрывать с любым счетом портам, и все равно выйдет в ЛЧ.
А если французы выцепят очки у немцев, то можно продуть не крупнее 3-1, и будет ЛЕ. Но лучше всего побеждать самим и ввходить со второго места...
В случае победы немцев в крайнем туре зенит может проигрывать с любым счетом портам, и все равно выйдет в ЛЧ.
А если французы выцепят очки у немцев, то можно продуть не крупнее 3-1, и будет ЛЕ. Но лучше всего побеждать самим и ввходить со второго места...
Выскочки!!
Выскочки!!
Это ясно всё
Это ясно всё
Для Зенита ничего особо не поменялось - у Бенфики надо хоть какие-то очки брать для ЛЕ и выигрывать для ЛЧ
Для Зенита ничего особо не поменялось - у Бенфики надо хоть какие-то очки брать для ЛЕ и выигрывать для ЛЧ