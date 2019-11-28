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«Астана» одержала волевую победу над МЮ

сегодня, 20:43
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«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Казахстанская команда набрала три очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы L. МЮ лидирует с 10 баллами в активе.

Нур-Султан, стадион Астана Арена

«Астана» - «Манчестер Юнайтед» 2:1 (0:1)
Голы: Шомко 55, Бернард 62 (автогол) - Лингард 10

«Астана»: Эрич, Рукавина, Постников, Логвиненко, Шомко, Ротариу, Маевский, Сигурйонссон , Бейсебеков, Хижниченко (Перцух 85), Муртазаев (Джанья 90)
Главный тренер: Григорчук Роман.

«Манчестер Юнайтед»: Грант, Лэрд, Туанзебе, Бернард, Шоу, Левитт, Гарнер (Рамазани 84), Чонг (Багхейл-Меллор 65), Лингард, Гомес, Гринвуд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Сигурйонссон 39, Левитт 59, Логвиненко 69, Бейсебеков 81, Шомко 83, Рамазани 88

Отметим, что в матче с «Астаной» в составе «Манчестер Юнайтед» дебютировали несколько игроков.  

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Все комментарии
ROLENTO
ROLENTO
   138 / 925
сегодня в 22:10
Дно пробито.
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Князь сажал врагов на посох
   30 / 925
сегодня в 22:04
англия вся состоит из днищ. Такие как ливер и голубец вообще порванные. Аха-ха)
Ливерпуль- победы в ЛЧ в 2005 и 2019 годах, туринский кабинет- последняя победа в 1996 году, 23 года назад аха-ха. Так что дно базируется в Турине.
lobsterdam
lobsterdam
   209 / 925
сегодня в 22:04
жаль старика-дебютанта в воротах МЮ да и студенты-практиканты сделали подарок: завтра полстраны на работу не выйдет, а этот день теперь будет новым праздником, т.е. нерабочим! Но по чесноку: играть под крышей в 10-градусный мороз на тартане-спортплане после 8-часового перелета, когда результат никому не нужен, это ж как надо замотивировать?! О чем думают в УЕФА, т.е. как далеко распространяются их дальнейшие территориальные планы?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   89 / 925
сегодня в 21:56
МЮ опустился ниже плинтуса.
dok66
dok66
   565 / 925
сегодня в 21:56
Историческая победа . РК гуляет по полной !
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 21:44
ну че э токырбасы)) алга Казахстан.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   45 / 925
сегодня в 21:38
Астана наказала английский спартак.
Сантус
Сантус
   78 / 925
сегодня в 21:22
Судя по составу,там был третий состав МЮ...хотя это не умоляет результата.Григорчук молоток..)
112910415
112910415
   76 / 925
сегодня в 21:20
грамотно наказали, как говорится
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   129 / 925
сегодня в 21:20
Ман Ю удивил, хотя это все равно не помешает Ман Ю выйти в плей офф, к тому же главный конкурент из Аз Алкмар тоже пока проигрывает Партизану.
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
   921 / 925
сегодня в 21:19
И такое бывает!
Землянин
Землянин
   595 / 925
сегодня в 21:16
Весело)))
Морозовский
Морозовский
   11 / 925
сегодня в 21:14
КРАСАВЦЫ!
mangoх12
mangoх12
   39 / 925
сегодня в 21:12
ни хера себе..
RMUKMU
RMUKMU ответил San Skra
   624 / 925
сегодня в 21:09
У уважающего себя клуба и у болельщиков этого клуба, есть такое понятие как репутация, если тебе на*рать на нее, то МЮ заслуживает таких болел и такого тренера. Убогий гранд. Днище.
Наивное, иррациональное и пафосное мнение не выдерживающее проверку логикой.
Groove000
Groove000 ответил Хет трик Дзюбы
   57 / 925
сегодня в 21:09
Не ври)))
А что врать) Я бы больше удивился, если бы МЮ выиграл)
Groove000
Groove000 ответил San Skra
   57 / 925
сегодня в 21:08
У уважающего себя клуба и у болельщиков этого клуба, есть такое понятие как репутация, если тебе на*рать на нее, то МЮ заслуживает таких болел и такого тренера. Убогий гранд. Днище.
Попытка меня как-то задеть?) Не вышло, попробуй еще раз))
yudin_duda
yudin_duda
   767 / 925
сегодня в 21:04
Сульшеру в любом случае респект, привлекает молодежь)
Big krendel
Big krendel
   35 / 925
сегодня в 21:03
МЮ совсем опустились.
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 925
сегодня в 21:02
МЮ нулевой
San Skra
San Skra ответил Groove000
   501 / 925
сегодня в 21:02
Пффф, вообще не обидно) Молодежный состав, никогда фактически вместе не игравший, проигрывает сыгранному клубу, и не важно, что из Казахстана) Меня больше удивляет, что сам Лингард, Карл, Лингард (!) забил) Вот это реально шок))
У уважающего себя клуба и у болельщиков этого клуба, есть такое понятие как репутация, если тебе на*рать на нее, то МЮ заслуживает таких болел и такого тренера. Убогий гранд. Днище.
волгодон 2
волгодон 2
   37 / 925
сегодня в 21:02
что-то в стиле "Дефектов Не Обнаружено"
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Aндрей Сибиряков
   7 / 925
сегодня в 21:01
Астана одолела английское днище.
англия вся состоит из днищ. Такие как ливер и голубец вообще порванные. Аха-ха)
Хет трик Дзюбы
Хет трик Дзюбы ответил Groove000
   885 / 925
сегодня в 20:59
Не ври)))
Хет трик Дзюбы
Хет трик Дзюбы
   885 / 925
сегодня в 20:59
Я сегодня пью за то что горжусь Астаной, и тем что являюсь их соотечественником! Алга Казахстан!
Groove000
Groove000
   57 / 925
сегодня в 20:58
Пффф, вообще не обидно) Молодежный состав, никогда фактически вместе не игравший, проигрывает сыгранному клубу, и не важно, что из Казахстана) Меня больше удивляет, что сам Лингард, Карл, Лингард (!) забил) Вот это реально шок))
obana777
obana777
   82 / 925
сегодня в 20:57
МЮ днище!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   89 / 925
сегодня в 20:56
Астана одолела английское днище.
cannongun
cannongun
   106 / 925
сегодня в 20:55
чего вы кипишуете? скам на классе слили, из группы вышли, чо еще надо
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 925
сегодня в 20:54
Позор наглосаксам. Без Скомин НУЛИ. Аха-ха)
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