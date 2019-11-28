«Астана» одержала волевую победу над МЮ

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Казахстанская команда набрала три очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы L. МЮ лидирует с 10 баллами в активе.
Нур-Султан, стадион Астана Арена
«Астана» - «Манчестер Юнайтед» 2:1 (0:1)
Голы: Шомко 55, Бернард 62 (автогол) - Лингард 10
«Астана»: Эрич, Рукавина, Постников, Логвиненко, Шомко, Ротариу, Маевский, Сигурйонссон , Бейсебеков, Хижниченко (Перцух 85), Муртазаев (Джанья 90)
Главный тренер: Григорчук Роман.
«Манчестер Юнайтед»: Грант, Лэрд, Туанзебе, Бернард, Шоу, Левитт, Гарнер (Рамазани 84), Чонг (Багхейл-Меллор 65), Лингард, Гомес, Гринвуд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Сигурйонссон 39, Левитт 59, Логвиненко 69, Бейсебеков 81, Шомко 83, Рамазани 88
Отметим, что в матче с «Астаной» в составе «Манчестер Юнайтед» дебютировали несколько игроков.