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«Мальме» и киевское «Динамо» забили семь голов на двоих

сегодня, 00:59
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме4 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Киевское «Динамо» уступило на выезде «Мальме» в рамках 5-го тура группового раунде Лиги Европы.

«Мальме» находится на 2 месте (8 очков), а «Динамо» расположилось на 3 позиции (6 пунктов).

Мальме, стадион Сведбанк Стэдион

«Мальме» - «Динамо» 4:3 (1:2)
Голы: Бенгтссон 2, Розенберг 48, Ракип 57, Розенберг 90+6 - Миколенко 18, Цыганков 39, Вербич 77

«Мальме»: Далин, Ларссон (Молинс 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен 90+7), Риекс, Бачиру, Инносент (Ракип 46), Траустасон, Бергет, Розенберг
Главный тренер: Рёслер Уве.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко 71), Цыганков, Буяльский (Гармаш 89), Вербич (Караваев 82), Беседин
Главный тренер: Михайличенко Алексей.

Предупреждения: Шепелев 20, Шабанов 23, Сидорчук 36, Сидорчук 65, Ракип 67, Вербич 70, Бачиру 76, Шапаренко 90, Беседин 90+3

Удаление: Сидорчук 65

В другом матче игрового дня «Астана» победила МЮ.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил psihafazatron
   333 / 934
сегодня в 01:30
Крепитесь мужественные Украинцы! Все еще в ваших руках, Москва в надежде смотрит на вашу жизнь и достоинство. Легендарный клуб Динамо Киев и чемпион ЦСКА вместе братья навсегда!
Называется дожились, на российском форуме слышать подобную мерзость. Нет на тебя Сталина....
psihafazatron
psihafazatron
   343 / 934
сегодня в 01:28
Крепитесь мужественные Украинцы! Все еще в ваших руках, Москва в надежде смотрит на вашу жизнь и достоинство. Легендарный клуб Динамо Киев и чемпион ЦСКА вместе братья навсегда!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Шишанутый
   286 / 934
сегодня в 01:24
Договорняк не прокатит. ДК считай уже в плей офф! Для этого им дома достаточно обыграть аутсайдера групы, а скандинавы зарубятся за вторую путевку между собой.
От кудесников мяча из Киева, можно ожидать чего угодно. Так что не факт что осилят швейцарский клубишко.
Шишанутый
Шишанутый ответил Napoleon Bonapart
   71 / 934
сегодня в 01:20
К сожалению, еще не всё ясно. Даже, если в последнем туре скандинавы и распишут договорняк, а рогульня выиграет, тогда, в силу вступают личные встречи, а они на стороне кастрюль 1:0 дома и 3:4 в гостях. Увы, это реалии. Конечно, хотелось бы очистить Европу от этого г.....а, но, боюсь это не возможно.
Договорняк не прокатит. ДК считай уже в плей офф! Для этого им дома достаточно обыграть аутсайдера групы, а скандинавы зарубятся за вторую путевку между собой.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Шишанутый
   333 / 934
сегодня в 01:10
Вот это матч! Поздравляю Мальме с великолепной победой! Молодцы.
К сожалению, еще не всё ясно. Даже, если в последнем туре скандинавы и распишут договорняк, а рогульня выиграет, тогда, в силу вступают личные встречи, а они на стороне кастрюль 1:0 дома и 3:4 в гостях. Увы, это реалии. Конечно, хотелось бы очистить Европу от этого г.....а, но, боюсь это не возможно.
STVA 1
STVA 1
   116 / 934
сегодня в 01:05
В хоккей поиграли)))
Шишанутый
Шишанутый
   71 / 934
сегодня в 01:05
Вот это матч! Поздравляю Мальме с великолепной победой! Молодцы.
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