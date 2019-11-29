«Мальме» и киевское «Динамо» забили семь голов на двоих

Киевское «Динамо» уступило на выезде «Мальме» в рамках 5-го тура группового раунде Лиги Европы.
«Мальме» находится на 2 месте (8 очков), а «Динамо» расположилось на 3 позиции (6 пунктов).
Мальме, стадион Сведбанк Стэдион
«Мальме» - «Динамо» 4:3 (1:2)
Голы: Бенгтссон 2, Розенберг 48, Ракип 57, Розенберг 90+6 - Миколенко 18, Цыганков 39, Вербич 77
«Мальме»: Далин, Ларссон (Молинс 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен 90+7), Риекс, Бачиру, Инносент (Ракип 46), Траустасон, Бергет, Розенберг
Главный тренер: Рёслер Уве.
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко 71), Цыганков, Буяльский (Гармаш 89), Вербич (Караваев 82), Беседин
Главный тренер: Михайличенко Алексей.
Предупреждения: Шепелев 20, Шабанов 23, Сидорчук 36, Сидорчук 65, Ракип 67, Вербич 70, Бачиру 76, Шапаренко 90, Беседин 90+3
Удаление: Сидорчук 65
В другом матче игрового дня «Астана» победила МЮ.