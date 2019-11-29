«Севилья» обыграла «Карабах» в рамках 5-го тура группового раунде Лиги Европы.
«Севилья» находится на 1 месте (15 очков), а «Карабах» расположился на 3 позиции (4 пункта).
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Карабах» 2:0 (0:0)
Голы: Сальватиерра 61, Даббур 90+2
«Севилья»: Буну, Посо, Карришу, Гомес, Эскудеро, Гудель, Торрес (Мена 68), Эль-Хаддади, Рони Лопеш (Сальватиерра 54), Даббур, Чичарито (Васкес 62)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Карабах»: Бегович, Гусейнов (Абдуллаев 69), Медведев, Мамедов, Гусейнов, Аилтон, Мичел (Кинтана 84), Гараев, Ричард, Зубир, Ромеро Гомес (Мадатов 70)
Главный тренер: Гурбанов Гурбан.
В другом матче игрового дня «Астана» победила МЮ.