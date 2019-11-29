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«Севилья» обыграла «Карабах»

сегодня, 00:49
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

«Севилья» обыграла «Карабах» в рамках 5-го тура группового раунде Лиги Европы.

«Севилья» находится на 1 месте (15 очков), а «Карабах» расположился на 3 позиции (4 пункта).

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Карабах» 2:0 (0:0)
Голы: Сальватиерра 61, Даббур 90+2

«Севилья»: Буну, Посо, Карришу, Гомес, Эскудеро, Гудель, Торрес (Мена 68), Эль-Хаддади, Рони Лопеш (Сальватиерра 54), Даббур, Чичарито (Васкес 62)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Карабах»: Бегович, Гусейнов (Абдуллаев 69), Медведев, Мамедов, Гусейнов, Аилтон, Мичел (Кинтана 84), Гараев, Ричард, Зубир, Ромеро Гомес (Мадатов 70)
Главный тренер: Гурбанов Гурбан.

В другом матче игрового дня «Астана» победила МЮ.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   71 / 934
сегодня в 01:10
Молодеж размялась. С победой Севилью!
Герцог Гогa
Герцог Гогa
   788 / 934
сегодня в 01:09
воображаемый друг не помог чебуреку, пакостящему на ветках великого Ювентуса! надо было усерднее стучать головой об пол!
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