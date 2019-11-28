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«Ференцварош» и «Эспаньол» сыграли вничью

сегодня, 22:52
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)2 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Эспаньол» вырвал ничью в матче с «Лудогорцем» в самой концовке.

Будапешт, стадион «Групама Арена»

«Ференцварош» - «Эспаньол» - 2:2 (1:1)
Голы: Сигер 23, Шкварка 90+1 (пенальти) - Мелендо 31, Дардер 90+6 Нереализованный пенальти: Изаэль 77

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Фримпонг, Цивич, Сигер (Шкварка 86), Харатин, Изаэль, Нгуен, Варга (Зубков 61), Боли (Сигневич 83)
Главный тренер: Ребров Сергей.

«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Калеро Вилья, Вила, Коршья, Лосано, Итурраспе, Гранеро (Эззарфани 70), Пипа Авила, Мелендо (Кальери 81), Кампузано Бонилья (Дардер 88)
Главный тренер: Мачин Пабло.

Предупреждения: Цивич 12, Боли 25, Фримпонг 35, Лопес 43, Калеро Вилья 76, Вила 76, Эззарфани 78, Итурраспе 90, Цивич 90+4

Удаления: Цивич 90+4

В параллельном матче ЦСКА и «Лудогорец» также сыграли вничью.

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   42 / 931
сегодня в 23:06
Эспаньол на предпоследнем месте, 9 очков за 14 матчей, может, забьют на лигу европы и наши друзья смогут ещё очко набрать
cska plus
cska plus
   12 / 931
сегодня в 22:59
Нам пофиг.
Шишанутый
Шишанутый
   73 / 931
сегодня в 22:58
Норм результат. Эспаньол обеспечил себе первое место. Щас им надо в чемпе поднажать!
Лиговский
Лиговский
   103 / 931
сегодня в 22:53
ЦСКА это уже не поможет.
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