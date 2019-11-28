«Ференцварош» и «Эспаньол» сыграли вничью

«Эспаньол» вырвал ничью в матче с «Лудогорцем» в самой концовке.
Будапешт, стадион «Групама Арена»
«Ференцварош» - «Эспаньол» - 2:2 (1:1)
Голы: Сигер 23, Шкварка 90+1 (пенальти) - Мелендо 31, Дардер 90+6 Нереализованный пенальти: Изаэль 77
«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Фримпонг, Цивич, Сигер (Шкварка 86), Харатин, Изаэль, Нгуен, Варга (Зубков 61), Боли (Сигневич 83)
Главный тренер: Ребров Сергей.
«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Калеро Вилья, Вила, Коршья, Лосано, Итурраспе, Гранеро (Эззарфани 70), Пипа Авила, Мелендо (Кальери 81), Кампузано Бонилья (Дардер 88)
Главный тренер: Мачин Пабло.
Предупреждения: Цивич 12, Боли 25, Фримпонг 35, Лопес 43, Калеро Вилья 76, Вила 76, Эззарфани 78, Итурраспе 90, Цивич 90+4
Удаления: Цивич 90+4
В параллельном матче ЦСКА и «Лудогорец» также сыграли вничью.