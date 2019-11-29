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«Арсенал» уступил «Айнтрахту»

сегодня, 00:55
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«Айнтрахт» на выезде обыграл «Арсенал» в рамках 5-го тура группового раунде Лиги Европы.

«Арсенал» находится на 1 месте (10 очков), а «Айнтрахт» расположился на 2 позиции (9 пунктов).

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Айнтрахт» 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг 45+1 - Камада 55, Камада 64

«Арсенал»: Мартинес, Чамберс, Мустафи (Лукас Торрейра 76), Папастатопулос, Тирни, Луис (Гендузи 31), Джака, Габриэл Мартинелли (Озил 60), Уиллок, Сака, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Айнтрахт»: Реннов, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Да Коста, Соу, Фернандеш (Кор 46), Костич, Камада, Андре Силва (Гачинович 46), Пасьенса
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Костич 21, Габриэл Мартинелли 34, Абрахам 59, Мустафи 75, Джака 87, Гендузи 90+2, Пасьенса 90+3

В другом матче игрового дня «Астана» победила МЮ.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
   494 / 934
сегодня в 01:17
Так то если чё не удивительно!
Wolverhampton
Wolverhampton ответил Шишанутый
   494 / 934
сегодня в 01:04
Позор англичанам что не пустили 5000 фанов Айнтрахта на стадион! Сами не ходят на футбол и другим не дают. Не себе не людям! В итоге полу пустой стадион. Унылое зрелище. Айнтрахт молодцы, с волевой победой немцев!!
Болельщики вышли за гамбургерами!
cool4back
cool4back
   392 / 934
сегодня в 01:04
Да тут просто айнТРАХт, господа!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 934
сегодня в 01:03
Спасибо, Кроенке, при тебе "Арсенал" не просто деградирует, а летит в п.....у
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 934
сегодня в 01:03
7!
7!
7!

7 (семь матчей без побед), при этом только два сложных матча.

Это впечатляет.

Теперь понимаю, почему руководство держит Бэда Ебенина.

Кто еще так сможет?
Wolverhampton
Wolverhampton
   494 / 934
сегодня в 01:03
Продолжайте в том же духе деградаторы.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 934
сегодня в 01:00
После первого тайма подумал, что происходит что-то не то. Что на поле кто-то другой вместо Арсенала. Но нет, во втором тайме вернулся новый добрый Арсенал и всё стало на свои места.
Как всегда на уровне Озил - вышел и сразу же потерялся в лучших своих традициях. На уровне и Джака - пнул соперника, потом пнул мяч, нахамил арбитру и получил жёлтую - приятно, что человек никогда не изменяет своим принципам. На уровне и Эмери - как обычно гений замен, ведь никто не может делать то, что делает этот человек, выпуская на замены привидения, которые никто потом не видит на поле.
А болельщики неблагодарные, конечно. Свалили ещё до финального свистка. Я бы вообще на них всю вину за поражение переложил на месте тренерского штаба.
дантеs
дантеs
   500 / 934
сегодня в 00:58
Дзюба был прав - тренеришка......
Шишанутый
Шишанутый
   71 / 934
сегодня в 00:58
Каментатор тож какой то не адкватный на Матче попался сгущает краски как будто Арсенал из ЛЕ вылетел а он между прочим на первом месте!! Не понимаю этой паники вокруг Арсенала!! Нормально команда играет в меру своих возможностей, надо дать время Эмери поработать. Арсенал в конце концов это не гранд футбола чтобы требовать сию минутный результат!!
Wolverhampton
Wolverhampton
   494 / 934
сегодня в 00:58
Английскому середнячку можно только посочувствовать!
Шишанутый
Шишанутый
   71 / 934
сегодня в 00:57
Смешные болелы у Арсенала, кричат Эмери Аут! Эмери хороший тренер, доказавший это успехами в Европе. Был у них Венгер, великий тренер и ему кричали Аут! Придет следущий коуч, через месяц и про него будут тоже самое кричать. А кто команду то тренеровать будет???
Шишанутый
Шишанутый
   71 / 934
сегодня в 00:56
Позор англичанам что не пустили 5000 фанов Айнтрахта на стадион! Сами не ходят на футбол и другим не дают. Не себе не людям! В итоге полу пустой стадион. Унылое зрелище. Айнтрахт молодцы, с волевой победой немцев!!
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