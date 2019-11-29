«Арсенал» уступил «Айнтрахту»

«Айнтрахт» на выезде обыграл «Арсенал» в рамках 5-го тура группового раунде Лиги Европы.
«Арсенал» находится на 1 месте (10 очков), а «Айнтрахт» расположился на 2 позиции (9 пунктов).
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Айнтрахт» 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг 45+1 - Камада 55, Камада 64
«Арсенал»: Мартинес, Чамберс, Мустафи (Лукас Торрейра 76), Папастатопулос, Тирни, Луис (Гендузи 31), Джака, Габриэл Мартинелли (Озил 60), Уиллок, Сака, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Айнтрахт»: Реннов, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Да Коста, Соу, Фернандеш (Кор 46), Костич, Камада, Андре Силва (Гачинович 46), Пасьенса
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Костич 21, Габриэл Мартинелли 34, Абрахам 59, Мустафи 75, Джака 87, Гендузи 90+2, Пасьенса 90+3
В другом матче игрового дня «Астана» победила МЮ.
7!
7!
7 (семь матчей без побед), при этом только два сложных матча.
Это впечатляет.
Теперь понимаю, почему руководство держит Бэда Ебенина.
Кто еще так сможет?
7!
7!
7 (семь матчей без побед), при этом только два сложных матча.
Это впечатляет.
Теперь понимаю, почему руководство держит Бэда Ебенина.
Кто еще так сможет?
Как всегда на уровне Озил - вышел и сразу же потерялся в лучших своих традициях. На уровне и Джака - пнул соперника, потом пнул мяч, нахамил арбитру и получил жёлтую - приятно, что человек никогда не изменяет своим принципам. На уровне и Эмери - как обычно гений замен, ведь никто не может делать то, что делает этот человек, выпуская на замены привидения, которые никто потом не видит на поле.
А болельщики неблагодарные, конечно. Свалили ещё до финального свистка. Я бы вообще на них всю вину за поражение переложил на месте тренерского штаба.
Как всегда на уровне Озил - вышел и сразу же потерялся в лучших своих традициях. На уровне и Джака - пнул соперника, потом пнул мяч, нахамил арбитру и получил жёлтую - приятно, что человек никогда не изменяет своим принципам. На уровне и Эмери - как обычно гений замен, ведь никто не может делать то, что делает этот человек, выпуская на замены привидения, которые никто потом не видит на поле.
А болельщики неблагодарные, конечно. Свалили ещё до финального свистка. Я бы вообще на них всю вину за поражение переложил на месте тренерского штаба.