«Рома» разгромила «Истанбул Башакшехир» на выезде

«Рома» обыграла «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Римляне занимают второе место в турнирной таблице группы J (восемь очков). «Истанбул Башакшехир» идет третьим (семь баллов).
Стамбул, стадион Башакшехир Фатих Терим Стадиум
«Истанбул Башакшехир» - «Рома» 0:3 (0:3)
Голы: Верету 30 (пенальти), Клюйверт 41, Джеко 45+1
«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Понк, Шкртел (Озкан 52), Епуряну (Робиньо 46), Клиши, Топал, Вишча, Окечукву, Кахвечи, Гульбрандсен (Бехич 16), Кривелли
Главный тренер: Бурук Окан.
«Рома»: Лопес, Сантон, Манчини, Смоллинг, Коларов (Спинаццола 53), Диавара, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини (Юндер 71), Клюйверт, Джеко (Мхитарян 72)
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Топал 29, Коларов 35
Отметим, что ранее «Астана» победила МЮ в матче пятого тура группового этапа ЛЕ.
Белоус умел отжигать
Белоус умел отжигать
Соккер, что происходит?
Соккер, что происходит?