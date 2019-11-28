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«Рома» разгромила «Истанбул Башакшехир» на выезде

сегодня, 22:55
Истанбул БашакшехирЛоготип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)0 : 3Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» обыграла  «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Римляне занимают второе место в турнирной таблице группы J (восемь очков). «Истанбул Башакшехир» идет третьим (семь баллов).

Стамбул, стадион Башакшехир Фатих Терим Стадиум

«Истанбул Башакшехир» - «Рома» 0:3 (0:3)
Голы: Верету 30 (пенальти), Клюйверт 41, Джеко 45+1

«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Понк, Шкртел (Озкан 52), Епуряну (Робиньо 46), Клиши, Топал, Вишча, Окечукву, Кахвечи, Гульбрандсен (Бехич 16), Кривелли
Главный тренер: Бурук Окан.

«Рома»: Лопес, Сантон, Манчини, Смоллинг, Коларов (Спинаццола 53), Диавара, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини (Юндер 71), Клюйверт, Джеко (Мхитарян 72)
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Топал 29, Коларов 35

Отметим, что ранее «Астана» победила МЮ в матче пятого тура группового этапа ЛЕ.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   66 / 931
сегодня в 23:46
когда-то Епуряну приехал в фк Москву Семака по позиции заменить. ...)))))))))))))
Белоус умел отжигать
cska plus
cska plus
   12 / 931
сегодня в 23:10
Теперь будут полгода хвастатся.
spartach091
spartach091
   447 / 931
сегодня в 23:09
Истанбул делает 4 замены, и у них два Робиньо???
Соккер, что происходит?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   89 / 931
сегодня в 23:04
Рома сильнее!
DanjaG
DanjaG
   87 / 931
сегодня в 22:56
Рому с победой!
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