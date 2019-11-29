«Селтик» оказался сильнее «Ренна»

«Селтик» обыграл «Ренн» в рамках 5-го тура группового раунде Лиги Европы.
«Селтик» находится на 1 месте (13 очков), а «Ренн» расположился на 4 позиции (9 пункт).
Глазго, стадион Селтик Парк
«Селтик» - «Ренн» 3:1 (2:0)
Голы: Морган 22, Кристи 45+1, Джонстон 74 - Хуну 89
«Селтик»: Форстер, Бауэр, Жюлльен, Аэр, Тайлер, Браун (Биттон 76), МакГрегор, Кристи (Гриффитс 79), Нтчам, Форрест (Джонстон 67), Морган
Главный тренер: Леннон Нил.
«Ренн»: Менди, Бой, Ньамси, Гнаньон, Мауасса, Дель Кастильо (Хуну 74), Буриго, Леа Силики, Таи (Гбохо 80), Житан (Да Кунья 65), Сибатчу
Главный тренер: Стефан Жульен.
Предупреждения: Сибатчу 10, Кристи 36, Браун 55, Ньамси 61, Буриго 77, Тайлер 83
В другом матче игрового дня «Астана» победила МЮ.