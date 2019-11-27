ГлавнаяНовости

«Спортинг» продлил контракт с капитаном Фернандешем

сегодня, 10:09

«Спортинг» и полузащитник Бруну Фернандеш согласовали новый контракт, несмотря на слухи о возможной продаже футболиста из-за долгов команды. Однако, на какой срок рассчитан договор, пока неизвестно. 25-летний капитан уже прокомментировал событие:

Для меня честь играть в этой команде и надевать футболку «Спортинга». Я всегда старался приносить пользу клубу. Обещаю, что также буду предан команде и своему делу.

В текущем сезоне Бруну сыграл в 17 матчах за клуб, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. 

 


 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноКаналес продлил контракт с «Бетисом»
Вчера, 23:15 Комментарии1
ОфициальноГ. Поттер продлил контракт с «Брайтоном»
Вчера, 19:52 Комментарии5
СлухиЭриксен вновь отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
Вчера, 18:35 Комментарии6
«Торпедо» и форвард Максимов расторгли контракт
Вчера, 16:42 Комментарии9
«Вердер» продлил контракт с капитаном команды Мойсандером
Вчера, 09:38 ФотоКомментарии1
Квальярелла продлит контракт с «Сампдорией» до 2021 года
24 ноября Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:15
Основной актив Спортинга, едва ли доиграет в Португалии до весны.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:06
Вот и хорошо .
Cruis
Cruis
сегодня в 10:26
Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100