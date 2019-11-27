«Спортинг» продлил контракт с капитаном Фернандешем

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«Спортинг» и полузащитник согласовали новый контракт, несмотря на слухи о возможной продаже футболиста из-за долгов команды. Однако, на какой срок рассчитан договор, пока неизвестно. 25-летний капитан уже прокомментировал событие:

Для меня честь играть в этой команде и надевать футболку «Спортинга». Я всегда старался приносить пользу клубу. Обещаю, что также буду предан команде и своему делу.

В текущем сезоне Бруну сыграл в 17 матчах за клуб, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

🗣️ "Para mim é, e sempre será, um privilégio estar aqui e poder vestir a camisola do Sporting CP” @B_Fernandes8 ✍️



👉 https://t.co/Pjg365J1i7#SportingCP pic.twitter.com/F9XQqGwgFr — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 26 ноября 2019 г.



