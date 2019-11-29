Азар и Варан не помогут «Реалу» в матче с «Алавесом»

Пресс-служба «Реала» в твиттере опубликовала заявку на матч 15-го тура испанской Примеры против «Алавеса».
В список не попали хавбек Эден Азар, получивший ушиб в матче с ПСЖ, а также защитник Рафаэль Варан, также восстанавливающийся от травмы. Отметим, что в заявку вернулся полузащитник Винисиус.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.