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Азар и Варан не помогут «Реалу» в матче с «Алавесом»

сегодня, 19:45
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 15:00 Не начался

Пресс-служба «Реала» в твиттере опубликовала заявку на матч 15-го тура испанской Примеры против «Алавеса».

В список не попали хавбек Эден Азар, получивший ушиб в матче с ПСЖ, а также защитник Рафаэль Варан, также восстанавливающийся от травмы. Отметим, что в заявку вернулся полузащитник Винисиус.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 952
сегодня в 19:51
Удачи Реалу!
A.Gordeev
A.Gordeev
   96 / 952
сегодня в 19:47
И без них должны справиться.
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