Азар и Варан не помогут «Реалу» в матче с «Алавесом»

сегодня, 19:45

Пресс-служба «Реала» в твиттере опубликовала заявку на матч 15-го тура испанской Примеры против «Алавеса».

В список не попали хавбек , получивший ушиб в матче с ПСЖ , а также защитник , также восстанавливающийся от травмы. Отметим, что в заявку вернулся полузащитник Винисиус.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.