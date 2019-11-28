Влашич и Чалов - в основе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Лудогорца» на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
«Лудогорец»: Илиев, Сисинью, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселинью, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.
Ранее главный тренер «Лудогорца» поделился мнением о предстоящем матче.
Слперник очннь грозен...
Слперник очннь грозен...
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Гинеровцы или Астана ?
и обляков по прозвищу уфенок....
и обляков по прозвищу уфенок....