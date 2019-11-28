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Влашич и Чалов - в основе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

сегодня, 20:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч идет

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Лудогорца» на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

«Лудогорец»: Илиев, Сисинью, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселинью, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.

Ранее главный тренер «Лудогорца» поделился мнением о предстоящем матче.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   11 / 925
сегодня в 20:50
Коням удачи!
Т34
Т34
   19 / 925
сегодня в 20:49
А в Болгарии с Лудогорцем они в основе не играли? Пятерочка мимо них не пролетела. Ну в Москве пятерочки не будет. Хватит и трехи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 925
сегодня в 20:48
Поболею, но шансов мало.
Слперник очннь грозен...
Hypnoz
Hypnoz
   226 / 925
сегодня в 20:48
Кто станет худшей командой ЛЕ ?
Гинеровцы или Астана ?
blitz
blitz ответил ДАША Д
   310 / 925
сегодня в 20:46
С чего бы?
Лиговский
Лиговский
   105 / 925
сегодня в 20:39
Удачи ЦСКА!
RUONE
RUONE
сегодня в 20:38
цска в этом сезоне вообще рассыпался, непонятно на чем держался то в прошлые сезоны, а в этом гинерская политика дала осечку, такой позор все таки в Европе
Багор
Багор ответил RamonCSKA
   31 / 925
сегодня в 20:35
опять кучаев по прозвищу пас назад и обляков по прозвищу уфенок....
А что, есть выбор?
Юрниекс
Юрниекс
   320 / 925
сегодня в 20:35
Кто бы мог подумать??? А мы думали Сантос и япошка в основе выйдут...
drug01
drug01
   210 / 925
сегодня в 20:33
Только победа!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   425 / 925
сегодня в 20:31
Хорошо.
kotmyshka
kotmyshka
   342 / 925
сегодня в 20:26
удачи
ДАША Д
ДАША Д
   297 / 925
сегодня в 20:24
Для ЦСКА уже непринципиальная игра.
mangoх12
mangoх12
   39 / 925
сегодня в 20:17
снова в 10 м играть
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 925
сегодня в 20:08
Удачи армейцам
cska plus
cska plus
   14 / 925
сегодня в 20:07
С Обляковым кашу не сваришь, удачи армейцам!
RamonCSKA
RamonCSKA
   622 / 925
сегодня в 20:05
опять кучаев по прозвищу пас назад
и обляков по прозвищу уфенок....
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