Слуцкий объяснил причину ухода из «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал свой уход из «Витесса», который принял его отставку.
Я сделал все, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, не смог этого сделать. В такие моменты нужно думать о клубе и его болельщиках. Именно поэтому я не могу не принять такое решение. Клубу нужен кто-то другой, кто сможет перевернуть ситуацию в нужное русло. Это было фантастическое время в Арнеме, а такие расставания — это тоже часть футбола.
Но болельщики Бенфики и Лиона так не считают...))
Но болельщики Бенфики и Лиона так не считают...))
После такого обычно просят "на выход", но обставляют как заявление по собственному желанию. И в России так же, не по статье же увольнять.
Интересно посмотреть на Слуцкого в более сильном чемпионате и клубе средней руки.
После такого обычно просят "на выход", но обставляют как заявление по собственному желанию. И в России так же, не по статье же увольнять.
Интересно посмотреть на Слуцкого в более сильном чемпионате и клубе средней руки.
В клубе такого уровня ни славы ни сыскать ни денег не заработать...
Не место Слуцкому ...Постоянному участнику ЛЧ в клубе с составом на 30 млн...С пятого места...В 11-м по силе чемпионате .....
Пора в футбол возвращаться !!!!
В клубе такого уровня ни славы ни сыскать ни денег не заработать...
Не место Слуцкому ...Постоянному участнику ЛЧ в клубе с составом на 30 млн...С пятого места...В 11-м по силе чемпионате .....
Пора в футбол возвращаться !!!!