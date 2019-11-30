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Слуцкий объяснил причину ухода из «Витесса»

сегодня, 16:47

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал свой уход из «Витесса», который принял его отставку.

Я сделал все, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, не смог этого сделать. В такие моменты нужно думать о клубе и его болельщиках. Именно поэтому я не могу не принять такое решение. Клубу нужен кто-то другой, кто сможет перевернуть ситуацию в нужное русло. Это было фантастическое время в Арнеме, а такие расставания — это тоже часть футбола.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Igo0rek
   20 / 957
сегодня в 17:36
Эти выводы приходят на ум...Глядя на матчи наших команд с Брагами-Лудогорцами...))

Но болельщики Бенфики и Лиона так не считают...))
DXTK
DXTK
   127 / 957
сегодня в 17:25
ну все ясно в Арсенале нужен тренер Слуцкий уже летит)))))
makkie
makkie ответил Ваня лучший
   4 / 957
сегодня в 17:18
ЛВС порядочный мужик. Его никто не выгонял, но он понял, что команда вдруг просыпалась и ушёл.
Никто не выгонял... но 4 поражения кряду были.
После такого обычно просят "на выход", но обставляют как заявление по собственному желанию. И в России так же, не по статье же увольнять.

Интересно посмотреть на Слуцкого в более сильном чемпионате и клубе средней руки.
Чист
Чист
   240 / 957
сегодня в 17:14
Мучается и людей мучает -каждый должен делать своё дело но большие деньги не дают покоя - пиши стихи наслаждайся жизнью в кругу семьи
Igo0rek
Igo0rek ответил Jeck Denielse
   600 / 957
сегодня в 17:11
В какой футбол? В России нет футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 957
сегодня в 17:07
Сходил в Европы....Посмотрел...Уверен не понравилось...
В клубе такого уровня ни славы ни сыскать ни денег не заработать...
Не место Слуцкому ...Постоянному участнику ЛЧ в клубе с составом на 30 млн...С пятого места...В 11-м по силе чемпионате .....

Пора в футбол возвращаться !!!!
cska plus
cska plus
   9 / 957
сегодня в 17:03
Мужской поступок!
Ваня лучший
Ваня лучший
   80 / 957
сегодня в 16:55
ЛВС порядочный мужик. Его никто не выгонял, но он понял, что команда вдруг просыпалась и ушёл.
ФК Конь Бомжа
ФК Конь Бомжа
сегодня в 16:54
Ушел, чтобы не послали как Дзюбу
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