Слуцкий объяснил причину ухода из «Витесса»

Российский тренер прокомментировал свой уход из «Витесса», который принял его отставку.

Я сделал все, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, не смог этого сделать. В такие моменты нужно думать о клубе и его болельщиках. Именно поэтому я не могу не принять такое решение. Клубу нужен кто-то другой, кто сможет перевернуть ситуацию в нужное русло. Это было фантастическое время в Арнеме, а такие расставания — это тоже часть футбола.