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Хавбек «Витесса»: «Верю в Слуцкого как в тренера и как в личность»

сегодня, 07:49
ХеренвенЛоготип футбольный клуб Херенвен3 : 2Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

Полузащитник «Витесса» Брайан Линссен после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов в интервью FOX Sports прокомментировал решение Леонида Слуцкого подать в отставку с поста главного тренера «жёлто-чёрных».

Это по-настоящему тронуло меня. Слуцкий – человек моего сердца. Ему не пожелаешь такого.

Было неприятно видеть, как он прощается с командой. Но он сделал это очень элегантно. Он поблагодарил нас за всё и сказал, что мы всегда можем ему позвонить.

Я чувствовал, что он может всё изменить. Я верю в него как в тренера и как в личность. Но давление, которое на него оказывалось, было огромным. В такой момент ты доходишь до определённой точки и думаешь: «Всё, дальше идти нельзя».

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Все комментарии
Т34
Т34
   19 / 958
сегодня в 08:31
Не тренер бегал по полю, не он играл так ему хотелось от команды.Теперь можно и словоблудием позаниматься. Признаться в любви.
mangoх12
mangoх12
   33 / 958
сегодня в 08:15
сами подставляли поначалу потом уже не оправились
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