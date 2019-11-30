Хавбек «Витесса»: «Верю в Слуцкого как в тренера и как в личность»

Полузащитник «Витесса» после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов в интервью FOX Sports прокомментировал решение подать в отставку с поста главного тренера «жёлто-чёрных».

Это по-настоящему тронуло меня. Слуцкий – человек моего сердца. Ему не пожелаешь такого.

Было неприятно видеть, как он прощается с командой. Но он сделал это очень элегантно. Он поблагодарил нас за всё и сказал, что мы всегда можем ему позвонить.

Я чувствовал, что он может всё изменить. Я верю в него как в тренера и как в личность. Но давление, которое на него оказывалось, было огромным. В такой момент ты доходишь до определённой точки и думаешь: «Всё, дальше идти нельзя».