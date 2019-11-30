Головин рассказал о конфликтных ситуациях с болельщиками «Монако»

Полузащитник «Монако» рассказал о том, как реагировали болельщики клуба на неудачные выступления команды.

Сталкивался ли по дороге домой с негативом со стороны болельщиков? Нет, такого здесь нет. Тем более, я иду домой, когда на стадионе уже никого нет. Помню, в прошлом сезоне вышли вместе с Гликом (он живёт со мной в одном доме), а там прям жесть. Мы проиграли со счётом 1:5, поэтому от болельщиков было много негатива, они что-то нам кричали. В итоге нас охранники провели.

Это не единственный случай. Они ещё приезжали на базу, когда у нас была серия поражений. Закрыли выезд и не давали нам уехать домой, ждали объяснений. У них даже пиротехника была. Фалькао к ним вышел, успокаивал. Один схватил его за майку, пытался толкнуть. Но уже через 10 минут они все радовались и кричали, мол, давайте, парни, вперёд!