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Божович: «В матче с „Уфой“ нам не хватило агрессии»

сегодня, 17:09
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 18-го тура РПЛ от «Уфы».

Мы ожидали, что сегодня будет трудная игра. Это был матч за шесть очков.

У «Уфы» был хороший момент, когда соперник попал в перекладину. Мы также создали свой момент, но нам не удалось его использовать. Потом мы легко пропустили: гол.

После пропущенного мяча мы старались создавать остроту у чужих ворот, но просто не успели забить. Думаю, что сегодня нам не хватило агрессии.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 949
сегодня в 18:20
Черногорцу вечно чего то не хватает.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Багор
   132 / 949
сегодня в 18:01
Божовичу пора искать новый клуб.
Этот бездельник и халявщик уже всю Россию прошел.
Ну не тренер он, а болтун типа Маура.
nikoladolgov
nikoladolgov
   132 / 949
сегодня в 17:58
Сегодня не хватало команды ...
Каждый уже в мыслях куда бежать из Самары.
Багор
Багор
   35 / 949
сегодня в 17:15
Божовичу пора искать новый клуб.
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