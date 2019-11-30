Божович: «В матче с „Уфой“ нам не хватило агрессии»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение в матче 18-го тура РПЛ от «Уфы».

Мы ожидали, что сегодня будет трудная игра. Это был матч за шесть очков.

У «Уфы» был хороший момент, когда соперник попал в перекладину. Мы также создали свой момент, но нам не удалось его использовать. Потом мы легко пропустили: гол.

После пропущенного мяча мы старались создавать остроту у чужих ворот, но просто не успели забить. Думаю, что сегодня нам не хватило агрессии.