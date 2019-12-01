«Интер» покажет рекордный старт в чемпионате в случае победы над СПАЛом

сегодня, 11:35

Если «Интер» обыграет СПАЛ , команда достигнет исторического результата. В случае победы в матче у «нерадзурри» будет 12 выигрышей в 14 поединках, проведенных со старта чемпионата Италии. Это будет рекордный показатель для «Интера».

В истории чемпионата Италии только две команды одержали 12 побед в 14 стартовых матчах сезона. Это «Ювентус» (сезон-1949/50) и «Наполи» (сезон-2017/18).

Встреча «Интер» – СПАЛ пройдет в рамках 14-го тура Серии А. Миланцы с 34 очками в активе занимают второе место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Ювентуса» на один балл. СПАЛ идет 19-м, набрав девять очков.

Отметим, что перед матчем со СПАЛом наставник «Интера» призвал подопечных избежать чувства расслабленности.