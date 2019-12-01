ГлавнаяНовости

«Интер» покажет рекордный старт в чемпионате в случае победы над СПАЛом

сегодня, 11:35
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ17:00 Не начался

Если «Интер» обыграет СПАЛ, команда достигнет исторического результата. В случае победы в матче у «нерадзурри» будет 12 выигрышей в 14 поединках, проведенных со старта чемпионата Италии. Это будет рекордный показатель для «Интера».   

В истории чемпионата Италии только две команды одержали 12 побед в 14 стартовых матчах сезона. Это «Ювентус» (сезон-1949/50) и «Наполи» (сезон-2017/18).

Встреча «Интер» – СПАЛ пройдет в рамках 14-го тура Серии А. Миланцы с 34 очками в активе занимают второе место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Ювентуса» на один балл. СПАЛ идет 19-м, набрав девять очков.

Отметим, что перед матчем со СПАЛом наставник «Интера» Антонио Конте призвал подопечных избежать чувства расслабленности.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бруну Фернандеш - лучший футболист недели в Лиге Европы
29 ноября Комментарии5
ОфициальноФорвард «Баварии» - игрок недели в Лиге чемпионов
29 ноября ФотоКомментарии9
Гвардиола: «Месси получит „Золотой мяч“, проверят VAR и отдадут ван Дейку»
28 ноября Комментарии47
Месси — лучший плеймейкер. Но рейтинг сомнительный
28 ноябряАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии37
Нагельсманн — самый молодой тренер, вышедший в плей-офф ЛЧ
28 ноября Комментарии9
Дзюба повторил рекорд Тихонова и Дзагоева по голам в ЛЧ
28 ноября Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   437 / 941
сегодня в 13:04
А каким образом ты думаешь как соперника обыграть? Вы глоры - это не тренерский штаб, так что спокойно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 941
сегодня в 13:01
Какие то левые рекорды они считают.
Я понимаю 10 из 10, но 12 из 14...
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   14 / 941
сегодня в 12:57
Уверен в победе Интера, но не уверен, что выиграет сериал. Там у зебры всё схваченно.
ты лучше думай как атлетов обыграть
obana777
obana777
   86 / 941
сегодня в 12:55
Одно очень важное слово: ЕСЛИ.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   56 / 941
сегодня в 12:49
Даже рекорд не позволит быть на первом месте, настолько весь чемпионат ослабел по отношению к Юве(
Agamaga
Agamaga
   437 / 941
сегодня в 12:48
Уверен в победе Интера, но не уверен, что выиграет сериал. Там у зебры всё схваченно.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Гавриленко
   345 / 941
сегодня в 12:40
Сегодня Интер победит и в Стрые, Старом Угринове и Трускавце будет светло всю ночь)))
никто вам не запрещает сиять от радости, аха-ха)
Гавриленко
Гавриленко ответил Неубиваемый Князь
   5 / 941
сегодня в 12:37
Сегодня Интер победит и в Стрые, Старом Угринове и Трускавце будет светло всю ночь)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   354 / 941
сегодня в 12:35
Покажет.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Гавриленко
   345 / 941
сегодня в 12:34
Хороший прикол. Я его отожму. ювентус спал с сассуоло. АХАХА!
отожмёшь ты только стельку, аха-ха)
Гавриленко
Гавриленко ответил Неубиваемый Князь
   5 / 941
сегодня в 12:32
    Неубиваемый Князь
    Неубиваемый Князь ответил Гавриленко
       345 / 941
    сегодня в 12:30
    СПАЛ. Наряду с Сассуолло.
    СПАЛ с Сасуоло только радужный хейтер Ювентуса. Аха-ха)
    Неубиваемый Князь
    Неубиваемый Князь
       345 / 941
    сегодня в 12:29
    Интер показал фальстарт, судья заряжен. соперник куплен. Аха-ха)
    Аpбитр
    Аpбитр
       314 / 941
    сегодня в 12:14
    Уважаемые пользователи, снова работает fantasy
    https://www.soccer.ru/fantasy
    Гавриленко
    Гавриленко ответил juvenale
       5 / 941
    сегодня в 12:05
    Вроде Аякса нет в Серии А!))))
    Гавриленко
    Гавриленко ответил 95-shishani-95
       5 / 941
    сегодня в 12:04
    СПАЛ. Наряду с Сассуолло.
    juvenale
    juvenale ответил 95-shishani-95
       14 / 941
    сегодня в 12:04
    А филиал кто?
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответил Гавриленко
         242 / 941
      сегодня в 11:58
      Надо рвать филиал ювентуса и продолжать давить на их основу. Тогда саррибол даст слабину.
      А филиал кто?
      95-shishani-95
      95-shishani-95
         242 / 941
      сегодня в 11:57
      У Юве тоже сегодня может стать 12 побед в 14 турах
      RUPRICHT
      RUPRICHT
         470 / 941
      сегодня в 11:57
      ДАЕШЬ ПОБЕДУ И НОВЫЙ РЕКОРД!!!!АНТОНИО КОНТЕ КЛУБ ТЯНЕТ ЗА УШИ И УСПЕШНО!!!
      Гавриленко
      Гавриленко
         5 / 941
      сегодня в 11:55
      Надо рвать филиал ювентуса и продолжать давить на их основу. Тогда саррибол даст слабину.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100