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Месси — лучший плеймейкер. Но рейтинг сомнительный

вчера, 18:37

Лионель Месси в четвертый раз признан лучшим плеймейкером планеты Земля, а «Соккер.ру» интересуется, кого еще отмечали любители истории и статистики.

Кто выбирает лучшего плеймейкера?

Лучшего футбольного плеймейкера определила IFFHS – Международная федерация футбольной истории и статистики, славящаяся своими забавными рейтингами, которые опираются на прочные предположения или ловко интерпретированную статистику. Нужно сказать, что ФИФА признает эту организацию, основанную в 1984 году в Лейпциге, в качестве органа, ведущего летопись мирового футбола, однако критика преследует IFFHS чуть чаще, чем всегда.

Так, крупнейшее информационное агентство Германии DPA (Deutsche Presse-Agentur) официально отказалось публиковать новости с использованием «статистики» IFFHS, назвав этот источник недостаточно авторитетным и даже «мусорным». Бытует мнение, что вся деятельность  Международной федерации футбольной истории и статистики — это шоу одного человека, ее основателя Альфредо Пёге, который выбирал победителей, а потом специально обученные люди подводили под это базу.

Когда появился приз лучшему плеймейкеру?

Приз лучшему плеймейкеру мирового футбола вручается с 2006 года. Первым обладателем стал Зинедин Зидан, для которого тот год был последним в карьере.

Кого, по мнению IFFHS, следует считать плеймейкером?

А вот это хороший вопрос. Высочайшей чести удостаивались и форвард Лионель Месси, и центральный полузащитник Тони Кроос. Вероятно, под один большой спойлер решили засунуть понятие «распасовщик, диспетчер, человек, который своими передачами создает голевые возможности для партнеров», поэтому привязки к позиции не существует. Плеймейкером может быть любой, в принципе, в 2019 году можно было голосовать даже за крайних защитников «Ливерпуля» - Робертсона и Александера-Арнольда, которые создали немало голов своими кроссами и прострелами.

Как выбирают лучшего плеймейкера?

Четкого понимания, как происходят выборы, у нас нет. IFFHS утверждает, что в выборах лучшего участвовали «эксперты из 90 разных стран со всех континентов», и они вновь остались под впечатлением от игры Месси, который, к слову, является рекордсменом IFFHS по числу завоеванных наград: 10 штучек за 9 лет. Речь здесь идет не только о призах лучшему плеймейкеру, а об общем количестве наград: у аргентинца еще 6 побед в бомбардирских номинациях. Итак, 90+ экспертов по всему миру, чьи имена нельзя  называть, каким-то неведомым образом голосуют за своих кандидатов. Допустим.

Кто получил приз в 2019 году?

Итак, как вы уже догадались, лучший плеймейкер 2019 года — Лионель Месси. Аргентинец получил 299 очков, хотя этих очков могло быть и 1999, и 2999999999, и даже «пять тысяч миллион пятьсот», потому что это цифра с потолка, ведь IFFHS не потрудилась ознакомить нас даже с процедурой выборов. Скольких кандидатов мог называть каждый эксперт? Сколько очков получали выбранные футболисты? Сколько было экспертов на самом деле?

Кого опередил Лионель Месси?

Ближайшими преследователями аргентинца оказались два бельгийца — Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и Эден Азар, летом сменивший «Челси» на «Реал». Отставание у обоих колоссальное: де Брюйне набрал 85 очков (214 баллов до Месси), у Азара 55 (244 до Месси). На четвертом месте среди плеймейкеров форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, также отметку в 10 очков преодолели Бернарду Силва, Душан Тадич, Френки де Йонг, Кристиан Эриксен, Антуан Гризманн, Джорджиньо Вейналдум, Лука Модрич и Миралем Пьянич. Всего в списке 22 фамилии, среди замыкающих можно встретить даже 35-летнего индуса Сунила Четри. У него 1 балл.

Кто становился лучшим плеймейкером по версии IFFHS в предыдущие годы?

2006 — Зинедин Зидан («Реал»/Франция)

2007 — Кака («Милан»/Бразилия)

2008 — Хави («Барселона»/Испания)

2009 — Хави («Барселона»/Испания)

2010 — Хави («Барселона»/Испания)

2011 — Хави («Барселона»/Испания)

2012 — Андрес Иньеста («Барселона»/Испания)

2013 — Андрес Иньеста («Барселона»/Испания)

2014 — Тони Кроос («Бавария» и «Реал»/Германия)

2015 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

2016 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

2017 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

2018 — Лука Модрич («Реал»/Хорватия)

2019 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

Как выясняется, все нормальные плеймейкеры имеют непосредственное отношение к «Реалу» или «Барселоне». Кака выбился из этого ряда, но и он через два года после получения приза переехал в Мадрид.

Этот рейтинг — чушь собачья. Знаете почему?

Конечно, Месси можно назвать лучшим плеймейкером, как раньше можно было назвать Хави, Иньесту и Крооса. И это будет недалеко от истины. Только для этого не нужно собирать консилиум из экспертов из 90 стран мира. Да и были ли эти эксперты? Смотрите.

Просуммировав все баллы, мы получаем сумму 690 — общее распределенное экспертами  IFFHS количество очков. Также мы знаем, что минимальное возможное воздействие на рейтинг — один балл, столько набрали разделившие 19-е место Четри, Сарабия, Инсинье и Фернандес. Также помним, что экспертов не меньше 90, раз это количество стран.

Думаю, можно допустить, что в распоряжении каждого респондента было 6 баллов. Во-первых, 690 нацело делится на 6 и сообщает нам, что экспертов было 115. Во-вторых, это распространенная система для голосования: называется тройка расставленных по рангу футболистов, первый получает 3 балла, второй — 2, третий — 1.

Но если это так, то получается, что Месси собрал 43% от общего количества очков и 87% от максимально возможной суммы для одного футболиста (все первые места — 345 баллов). 99 человек должны были поставить Лео на первое место, 100-й — на второе, и 15 человек проигнорировать, чтобы такой результат стал возможным.

При этом фантастично выглядит тот факт, что все 115 напрочь забыли об Анхеле Ди Марии, Давиде Сильве, о том же Кроосе. Состав участников выглядит искусственно, как и 299 баллов Лионеля Месси. Как будто за экспертными мнениями звонили в офисы «Барселоны» по всему миру, но пару раз ошиблись номером.

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Все комментарии
амурец
амурец
   444 / 934
сегодня в 02:30
не знаю как там насчёт лучшего плеймекера, но 3 ЗМ Месси очень сомнительны
Roman73
Roman73
   409 / 934
вчера в 23:04
Кто же лучший ?
На момент в в грандах, в 10-20 сильнейших командах Европы найбольшее влияние на игру, в созидании имеет Месси , вторым я поставлю Кевина де Брюне,
чуть ранее хорош был Модрич, Давид Сильв в Сити .
Кристиан Эриксен-умница.
Яне слежу , но есть кое-кто и у итальянцев.
Азар и Иско это одно и то же , это хорошие дриблёры , не более.
Зидан и Гуллит не были плеймейкерами.
А из Рональдо конфетку сделал как раз Ривалдо, игрок большего масштаба, чем Зубастик.
Самые умные , конечно
Давид Кипиани и
Микаел Лаудруп .
Первые два места отдам им.
Roman73
Roman73
   409 / 934
вчера в 22:42
Обладатель Золотого Мяча и лучший плеймейкер это во мнрогом субьективные титулы, кто их должен определять ?
- Люди.
люди, любящие футбол, знающие его, имеющие хороший футбольный вкус .
( о вкусах :
Шумахер, сломавший Батистона,
Марадона , забивший мяч рукой,
Матераци, спровоцировавший Зидана
решили судьбу важных матчей, но это дурного вкуса, некрасивые действия, которые не нужно пропагандировать. )
И так лучшего могут определить знатоки футбола-болельщики,
футбольные журналисты со стажем, трекнеры
бывшие игроки из умных.
Комиссия ? может быть комиссия.
Правдин Семён
Правдин Семён
   295 / 934
вчера в 22:29
Статистика -скорее не моё. Не пойму лишь, чем так плох Месси в качестве плеймейкера. Крайний матч -Барселона vs Боруссия. Счёт 3:1. Статистика Месси-гол+2 голевых паса.Play-игра,играть. Make -создавать, делать. Playmaker -делающий игру. Значит, Лионель "сделал" игру в данном матче? Ответ один -да. Таких матчей в году было много? Ответ такой же. В этом показателе он лучший? Не знаю, но точно один из. Самый крутой режиссёр современности по наградам -Кэмерон. А по народной популярности-Тарантино. И???
Roman73
Roman73
   409 / 934
вчера в 22:19
Современная техника позволяет отслеживать всё большее количество действий на поле, так определяется самый полезный игрок в НХЛ и НБА.
Но бездарный тычок может превратиться в голевой пас, а гениальную передачу может запороть какой-нибудь бездарный Суарес.
Иногда первый пас в атаку более важен и труден по исполнению, чем последний.
Недавно бойфренд у бровки быстро подал мяч на аут игроку Тотенхема и решил судьбу матча, на этой же неделе Дель Алли труднейшим движением не дал мячу уйти в аут и способствовал голевой атаке своей команды.
Никакая статистика не определяет трудность исполнения, гениальность замысла.
Так кто же должен определять игрока , имеющего найбольшее влияние на игру, лучшего плеймейкера ?
БарсV
БарсV
   296 / 934
вчера в 22:18
Как же без NGYRZ) когда в теме фамилия Месси) NGYRZ главный «эксперт» по Месси)
ATG
ATG
   634 / 934
вчера в 22:17
Месси лучший в ОЧЕРЕДНОМ РЕЙТИНГЕ . Как же не задеть чувства ненавистников которые вскоре будут скучать по такому гению аргентинскому.

А какое ховнецо будет лится из их уст когда Месси совершенно СПРАВЕДЛИВО получит Золотой Мяч ?? Бедняги короче не наслаждаются игрой человека, а мучаются при виде Гнома ахахаххаха
ATG
ATG ответил cska plus
   634 / 934
вчера в 22:15
Всё, что происходит с наградами гнома сомнительно.
Иди лучше смотреть ультра-тонкий футбол своего клуба с ТОП клубом Лудогорец . Чем писать что-то сомнительное
cska plus
cska plus
   12 / 934
вчера в 22:10
Всё, что происходит с наградами гнома сомнительно.
NGYRZ
NGYRZ
   76 / 934
вчера в 21:44
90+ экспертов по всему миру, чьи имена нельзя называть, каким-то неведомым образом голосуют за своих кандидатов.
____________


😄😄😄 видимо это те же "эксперты", что отдавали ему золотые мячи 2010 и 2015 года!
NGYRZ
NGYRZ
   76 / 934
вчера в 21:38
Чистяков Красава!

Наконец-то нашелся человек, который разъяснил, что за ФИЛЬКИНА КОНТОРА, эта "Международная федерация футбольной истории и статистики"!

Смотришь на награды Месси, больше половины сомнительные.
juvenale
juvenale ответил Алексей Миллер
   11 / 934
вчера в 21:04
Дельфин из Турина ни разу не получил эту награду, забавно
наверное из-за того,что он не плеймейкер хахахха
Roman73
Roman73
   409 / 934
вчера в 20:59
Давид Кипиани, Динамо
Юрий Гаврилов, Спартак,
Кевин Киган, Ливерпуль, Гамбург,
Мишель Платини, Сент-Этьен, Ювентус,
Георге Хаджи, Румыния
Ривалдо, Барселона, Бразилия
Микаель Лаудруп, Барселона, Реал,
Фигу, Барселона Реал
Хави,
Пирло...
Великие футболисты --плеймейкеры, игру которых мне довелось видеть.
Месси, Кевин де Брюне,Лука Модрич Давид Сильва, Тиагу Сильва -- игроки сегодня в большей или меньшей степени выполняющие на поле функции плеймейкера.
Попробуем дать определение этому сложному понятию.
Плеймейкер --игрок , делающий игру ( не счёт , а именно игру ).
Это распасовщик, но не только. Определять лучшего плеймеекера только по количеству отданных голевых передач, это всё равно, что присуждать Оскара по количеству сказанных фраз и принятых поз на съёмках.
Зто распасовщик, дриблёр , фантазиста, игрок видящий поле и читающий игру.
Это игрок объединяющий своими действиями усилия 11 человек.,
задающий темп и ритм игры её рисунок , определяющий момент и способ перехода из обороны в атаку и обратно
Это дирижёр
Плеймейкер для команды столь же важен , как дирижёр для оркестра, он объединяет усилия солистов, придаёт игре стройность гармонию, логический смысл, красоту.
Плеймейкер -игрок имеющий наибольшее воздействие на игру команды.
Без плеймейкера игра, часто простое бей -беги.
( подлежит правке)
Плеймейкер хорошо видит поле, своих и чужих,
читает игру , чувствует её динамику,
технарь хорошо принимает и отдаёт мяч,
может его придержать при надобности,
чувствует ритм команды её физику,
моменты коллективной активности и спада ,
авторитет формальный или неформальный лидер.
волгодон 2
волгодон 2
   37 / 934
вчера в 20:37
алгоритм не интересен,когда результат закономерен
Сантус
Сантус
   80 / 934
вчера в 20:17
Такой же 73як и все остальные рейтинги.Грош им цена.Соглашается любой только в случае если сам топит за победителя номинации...)Мы живем в забавном мире...)
носатый физрук
носатый физрук
   470 / 934
вчера в 20:02
не трудно догадаться кто по нраву александру чистякову поэтому соответствующая оценка и то единица это даже занадто но ноль почему то не ввели небось об этом позаботились люди у которых "нет четкого понимания, как происходят выборы" пишите лучше александр мы верим у вас все получится!!!
alexfor
alexfor ответил Зеленыйслоник
   116 / 934
вчера в 19:46
Нехило так он выпотрошил карманы своего клуба ,что в купе с условным сроком за неуплату налогов делает нашего героя еще больше бессребреником.
ты думаешь, он этому клубу на рекламе ничего не приносит?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил БарсV
   691 / 934
вчера в 19:43
Денежное вознаграждение тебя больше устроит) Или ты считаешь, что, играя за одну команду, даже за такую команду, как Барселона, надо играть бесплатно) Он получает ровно, сколько, сколько заслуживает)
Нехило так он выпотрошил карманы своего клуба ,что в купе с условным сроком за неуплату налогов делает нашего героя еще больше бессребреником.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   31 / 934
вчера в 19:35
Дельфин из Турина ни разу не получил эту награду, забавно
Aris
Aris
   696 / 934
вчера в 19:33
Автор человеконенавистник! Все судит по болотным.
БарсV
БарсV ответил Зеленыйслоник
   296 / 934
вчера в 19:31
Особенно посмеялся про "где больше заплатят"
Денежное вознаграждение тебя больше устроит) Или ты считаешь, что, играя за одну команду, даже за такую команду, как Барселона, надо играть бесплатно) Он получает ровно, сколько, сколько заслуживает)
alexfor
alexfor ответил Зеленыйслоник
   116 / 934
вчера в 19:21
Особенно посмеялся про "где больше заплатят"
ну да, в мс-то меньше предлагали)
DXTK
DXTK
   137 / 934
вчера в 19:13
Хосеп Гвардиола иронично высказался - "Я уверен, сначала они вручат Золотой мяч Месси, затем проверят VAR и передадут его Ван Дейку",........... добавим если вручение ЗМ будут проводить Скомина и Оливер.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил БарсV
   691 / 934
вчера в 19:13
Месси все эти рейтинги мало волнуют. Он нарцицизмом не страдает, как некоторые. Месси играет в своё удовольствие, радует своей игрой болельщиков всего мира, которые без рейтингов знают, что он лучший, лучший во всём, что имеет отношение к футболу. Не прыгает из команды в команду, не ищет, где легче, где больше денежное вознаграждение... Играет за одну команду, на радость фанатам этой команды. В отличие от попрыгунчиков, которые прыгают из команды в команду, прикрываясь какими-то несуществующими вызовами).
Особенно посмеялся про "где больше заплатят"
БарсV
БарсV
   296 / 934
вчера в 19:07
Месси все эти рейтинги мало волнуют. Он нарцицизмом не страдает, как некоторые. Месси играет в своё удовольствие, радует своей игрой болельщиков всего мира, которые без рейтингов знают, что он лучший, лучший во всём, что имеет отношение к футболу. Не прыгает из команды в команду, не ищет, где легче, где больше денежное вознаграждение... Играет за одну команду, на радость фанатам этой команды. В отличие от попрыгунчиков, которые прыгают из команды в команду, прикрываясь какими-то несуществующими вызовами).
Да ладно вам
Да ладно вам
   7 / 934
вчера в 19:06
Александр, международная федерация футбольной истории и статистики называется IFFHS, а не IIHFS как Вы её окрестили.
alexfor
alexfor ответил Bom Bom
   116 / 934
вчера в 19:00
Если уж Золотой мяч потерял былой статус, что говорить о подобных рейтингах?
с чего это потерял? иногда лажают, конечно, но в целом справедливо выдают
RoArt
RoArt
вчера в 18:56
Последнее время понаразводили разных наград и рейтингов.
Каждая конторка хочет чего-нибудь с общего стола урвать.
Раньше было проще - 1 ЗМ и все довольны.
Скоро для каждого футболиста сделают какою-нибудь номинацию, что бы никто не ушел обиженным!
Bom Bom
Bom Bom
   219 / 934
вчера в 18:54
Если уж Золотой мяч потерял былой статус, что говорить о подобных рейтингах?
dimagas2
dimagas2
   128 / 934
вчера в 18:47
Барсукам зайдет и такой приз)))Будут верещять на всю округу снова)))
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