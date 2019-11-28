Месси — лучший плеймейкер. Но рейтинг сомнительный

Лионель Месси в четвертый раз признан лучшим плеймейкером планеты Земля, а «Соккер.ру» интересуется, кого еще отмечали любители истории и статистики.
Кто выбирает лучшего плеймейкера?
Лучшего футбольного плеймейкера определила IFFHS – Международная федерация футбольной истории и статистики, славящаяся своими забавными рейтингами, которые опираются на прочные предположения или ловко интерпретированную статистику. Нужно сказать, что ФИФА признает эту организацию, основанную в 1984 году в Лейпциге, в качестве органа, ведущего летопись мирового футбола, однако критика преследует IFFHS чуть чаще, чем всегда.
Так, крупнейшее информационное агентство Германии DPA (Deutsche Presse-Agentur) официально отказалось публиковать новости с использованием «статистики» IFFHS, назвав этот источник недостаточно авторитетным и даже «мусорным». Бытует мнение, что вся деятельность Международной федерации футбольной истории и статистики — это шоу одного человека, ее основателя Альфредо Пёге, который выбирал победителей, а потом специально обученные люди подводили под это базу.
Когда появился приз лучшему плеймейкеру?
Приз лучшему плеймейкеру мирового футбола вручается с 2006 года. Первым обладателем стал Зинедин Зидан, для которого тот год был последним в карьере.
Кого, по мнению IFFHS, следует считать плеймейкером?
А вот это хороший вопрос. Высочайшей чести удостаивались и форвард Лионель Месси, и центральный полузащитник Тони Кроос. Вероятно, под один большой спойлер решили засунуть понятие «распасовщик, диспетчер, человек, который своими передачами создает голевые возможности для партнеров», поэтому привязки к позиции не существует. Плеймейкером может быть любой, в принципе, в 2019 году можно было голосовать даже за крайних защитников «Ливерпуля» - Робертсона и Александера-Арнольда, которые создали немало голов своими кроссами и прострелами.
Как выбирают лучшего плеймейкера?
Четкого понимания, как происходят выборы, у нас нет. IFFHS утверждает, что в выборах лучшего участвовали «эксперты из 90 разных стран со всех континентов», и они вновь остались под впечатлением от игры Месси, который, к слову, является рекордсменом IFFHS по числу завоеванных наград: 10 штучек за 9 лет. Речь здесь идет не только о призах лучшему плеймейкеру, а об общем количестве наград: у аргентинца еще 6 побед в бомбардирских номинациях. Итак, 90+ экспертов по всему миру, чьи имена нельзя называть, каким-то неведомым образом голосуют за своих кандидатов. Допустим.
Кто получил приз в 2019 году?
Итак, как вы уже догадались, лучший плеймейкер 2019 года — Лионель Месси. Аргентинец получил 299 очков, хотя этих очков могло быть и 1999, и 2999999999, и даже «пять тысяч миллион пятьсот», потому что это цифра с потолка, ведь IFFHS не потрудилась ознакомить нас даже с процедурой выборов. Скольких кандидатов мог называть каждый эксперт? Сколько очков получали выбранные футболисты? Сколько было экспертов на самом деле?
Кого опередил Лионель Месси?
Ближайшими преследователями аргентинца оказались два бельгийца — Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и Эден Азар, летом сменивший «Челси» на «Реал». Отставание у обоих колоссальное: де Брюйне набрал 85 очков (214 баллов до Месси), у Азара 55 (244 до Месси). На четвертом месте среди плеймейкеров форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, также отметку в 10 очков преодолели Бернарду Силва, Душан Тадич, Френки де Йонг, Кристиан Эриксен, Антуан Гризманн, Джорджиньо Вейналдум, Лука Модрич и Миралем Пьянич. Всего в списке 22 фамилии, среди замыкающих можно встретить даже 35-летнего индуса Сунила Четри. У него 1 балл.
Кто становился лучшим плеймейкером по версии IFFHS в предыдущие годы?
2006 — Зинедин Зидан («Реал»/Франция)
2007 — Кака («Милан»/Бразилия)
2008 — Хави («Барселона»/Испания)
2009 — Хави («Барселона»/Испания)
2010 — Хави («Барселона»/Испания)
2011 — Хави («Барселона»/Испания)
2012 — Андрес Иньеста («Барселона»/Испания)
2013 — Андрес Иньеста («Барселона»/Испания)
2014 — Тони Кроос («Бавария» и «Реал»/Германия)
2015 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)
2016 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)
2017 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)
2018 — Лука Модрич («Реал»/Хорватия)
2019 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)
Как выясняется, все нормальные плеймейкеры имеют непосредственное отношение к «Реалу» или «Барселоне». Кака выбился из этого ряда, но и он через два года после получения приза переехал в Мадрид.
Этот рейтинг — чушь собачья. Знаете почему?
Конечно, Месси можно назвать лучшим плеймейкером, как раньше можно было назвать Хави, Иньесту и Крооса. И это будет недалеко от истины. Только для этого не нужно собирать консилиум из экспертов из 90 стран мира. Да и были ли эти эксперты? Смотрите.
Просуммировав все баллы, мы получаем сумму 690 — общее распределенное экспертами IFFHS количество очков. Также мы знаем, что минимальное возможное воздействие на рейтинг — один балл, столько набрали разделившие 19-е место Четри, Сарабия, Инсинье и Фернандес. Также помним, что экспертов не меньше 90, раз это количество стран.
Думаю, можно допустить, что в распоряжении каждого респондента было 6 баллов. Во-первых, 690 нацело делится на 6 и сообщает нам, что экспертов было 115. Во-вторых, это распространенная система для голосования: называется тройка расставленных по рангу футболистов, первый получает 3 балла, второй — 2, третий — 1.
Но если это так, то получается, что Месси собрал 43% от общего количества очков и 87% от максимально возможной суммы для одного футболиста (все первые места — 345 баллов). 99 человек должны были поставить Лео на первое место, 100-й — на второе, и 15 человек проигнорировать, чтобы такой результат стал возможным.
При этом фантастично выглядит тот факт, что все 115 напрочь забыли об Анхеле Ди Марии, Давиде Сильве, о том же Кроосе. Состав участников выглядит искусственно, как и 299 баллов Лионеля Месси. Как будто за экспертными мнениями звонили в офисы «Барселоны» по всему миру, но пару раз ошиблись номером.
На момент в в грандах, в 10-20 сильнейших командах Европы найбольшее влияние на игру, в созидании имеет Месси , вторым я поставлю Кевина де Брюне,
чуть ранее хорош был Модрич, Давид Сильв в Сити .
Кристиан Эриксен-умница.
Яне слежу , но есть кое-кто и у итальянцев.
Азар и Иско это одно и то же , это хорошие дриблёры , не более.
Зидан и Гуллит не были плеймейкерами.
А из Рональдо конфетку сделал как раз Ривалдо, игрок большего масштаба, чем Зубастик.
Самые умные , конечно
Давид Кипиани и
Микаел Лаудруп .
Первые два места отдам им.
На момент в в грандах, в 10-20 сильнейших командах Европы найбольшее влияние на игру, в созидании имеет Месси , вторым я поставлю Кевина де Брюне,
чуть ранее хорош был Модрич, Давид Сильв в Сити .
Кристиан Эриксен-умница.
Яне слежу , но есть кое-кто и у итальянцев.
Азар и Иско это одно и то же , это хорошие дриблёры , не более.
Зидан и Гуллит не были плеймейкерами.
А из Рональдо конфетку сделал как раз Ривалдо, игрок большего масштаба, чем Зубастик.
Самые умные , конечно
Давид Кипиани и
Микаел Лаудруп .
Первые два места отдам им.
- Люди.
люди, любящие футбол, знающие его, имеющие хороший футбольный вкус .
( о вкусах :
Шумахер, сломавший Батистона,
Марадона , забивший мяч рукой,
Матераци, спровоцировавший Зидана
решили судьбу важных матчей, но это дурного вкуса, некрасивые действия, которые не нужно пропагандировать. )
И так лучшего могут определить знатоки футбола-болельщики,
футбольные журналисты со стажем, трекнеры
бывшие игроки из умных.
Комиссия ? может быть комиссия.
- Люди.
люди, любящие футбол, знающие его, имеющие хороший футбольный вкус .
( о вкусах :
Шумахер, сломавший Батистона,
Марадона , забивший мяч рукой,
Матераци, спровоцировавший Зидана
решили судьбу важных матчей, но это дурного вкуса, некрасивые действия, которые не нужно пропагандировать. )
И так лучшего могут определить знатоки футбола-болельщики,
футбольные журналисты со стажем, трекнеры
бывшие игроки из умных.
Комиссия ? может быть комиссия.
Но бездарный тычок может превратиться в голевой пас, а гениальную передачу может запороть какой-нибудь бездарный Суарес.
Иногда первый пас в атаку более важен и труден по исполнению, чем последний.
Недавно бойфренд у бровки быстро подал мяч на аут игроку Тотенхема и решил судьбу матча, на этой же неделе Дель Алли труднейшим движением не дал мячу уйти в аут и способствовал голевой атаке своей команды.
Никакая статистика не определяет трудность исполнения, гениальность замысла.
Так кто же должен определять игрока , имеющего найбольшее влияние на игру, лучшего плеймейкера ?
Но бездарный тычок может превратиться в голевой пас, а гениальную передачу может запороть какой-нибудь бездарный Суарес.
Иногда первый пас в атаку более важен и труден по исполнению, чем последний.
Недавно бойфренд у бровки быстро подал мяч на аут игроку Тотенхема и решил судьбу матча, на этой же неделе Дель Алли труднейшим движением не дал мячу уйти в аут и способствовал голевой атаке своей команды.
Никакая статистика не определяет трудность исполнения, гениальность замысла.
Так кто же должен определять игрока , имеющего найбольшее влияние на игру, лучшего плеймейкера ?
А какое ховнецо будет лится из их уст когда Месси совершенно СПРАВЕДЛИВО получит Золотой Мяч ?? Бедняги короче не наслаждаются игрой человека, а мучаются при виде Гнома ахахаххаха
А какое ховнецо будет лится из их уст когда Месси совершенно СПРАВЕДЛИВО получит Золотой Мяч ?? Бедняги короче не наслаждаются игрой человека, а мучаются при виде Гнома ахахаххаха
____________
😄😄😄 видимо это те же "эксперты", что отдавали ему золотые мячи 2010 и 2015 года!
____________
😄😄😄 видимо это те же "эксперты", что отдавали ему золотые мячи 2010 и 2015 года!
Наконец-то нашелся человек, который разъяснил, что за ФИЛЬКИНА КОНТОРА, эта "Международная федерация футбольной истории и статистики"!
Смотришь на награды Месси, больше половины сомнительные.
Наконец-то нашелся человек, который разъяснил, что за ФИЛЬКИНА КОНТОРА, эта "Международная федерация футбольной истории и статистики"!
Смотришь на награды Месси, больше половины сомнительные.
Юрий Гаврилов, Спартак,
Кевин Киган, Ливерпуль, Гамбург,
Мишель Платини, Сент-Этьен, Ювентус,
Георге Хаджи, Румыния
Ривалдо, Барселона, Бразилия
Микаель Лаудруп, Барселона, Реал,
Фигу, Барселона Реал
Хави,
Пирло...
Великие футболисты --плеймейкеры, игру которых мне довелось видеть.
Месси, Кевин де Брюне,Лука Модрич Давид Сильва, Тиагу Сильва -- игроки сегодня в большей или меньшей степени выполняющие на поле функции плеймейкера.
Попробуем дать определение этому сложному понятию.
Плеймейкер --игрок , делающий игру ( не счёт , а именно игру ).
Это распасовщик, но не только. Определять лучшего плеймеекера только по количеству отданных голевых передач, это всё равно, что присуждать Оскара по количеству сказанных фраз и принятых поз на съёмках.
Зто распасовщик, дриблёр , фантазиста, игрок видящий поле и читающий игру.
Это игрок объединяющий своими действиями усилия 11 человек.,
задающий темп и ритм игры её рисунок , определяющий момент и способ перехода из обороны в атаку и обратно
Это дирижёр
Плеймейкер для команды столь же важен , как дирижёр для оркестра, он объединяет усилия солистов, придаёт игре стройность гармонию, логический смысл, красоту.
Плеймейкер -игрок имеющий наибольшее воздействие на игру команды.
Без плеймейкера игра, часто простое бей -беги.
( подлежит правке)
Плеймейкер хорошо видит поле, своих и чужих,
читает игру , чувствует её динамику,
технарь хорошо принимает и отдаёт мяч,
может его придержать при надобности,
чувствует ритм команды её физику,
моменты коллективной активности и спада ,
авторитет формальный или неформальный лидер.
Юрий Гаврилов, Спартак,
Кевин Киган, Ливерпуль, Гамбург,
Мишель Платини, Сент-Этьен, Ювентус,
Георге Хаджи, Румыния
Ривалдо, Барселона, Бразилия
Микаель Лаудруп, Барселона, Реал,
Фигу, Барселона Реал
Хави,
Пирло...
Великие футболисты --плеймейкеры, игру которых мне довелось видеть.
Месси, Кевин де Брюне,Лука Модрич Давид Сильва, Тиагу Сильва -- игроки сегодня в большей или меньшей степени выполняющие на поле функции плеймейкера.
Попробуем дать определение этому сложному понятию.
Плеймейкер --игрок , делающий игру ( не счёт , а именно игру ).
Это распасовщик, но не только. Определять лучшего плеймеекера только по количеству отданных голевых передач, это всё равно, что присуждать Оскара по количеству сказанных фраз и принятых поз на съёмках.
Зто распасовщик, дриблёр , фантазиста, игрок видящий поле и читающий игру.
Это игрок объединяющий своими действиями усилия 11 человек.,
задающий темп и ритм игры её рисунок , определяющий момент и способ перехода из обороны в атаку и обратно
Это дирижёр
Плеймейкер для команды столь же важен , как дирижёр для оркестра, он объединяет усилия солистов, придаёт игре стройность гармонию, логический смысл, красоту.
Плеймейкер -игрок имеющий наибольшее воздействие на игру команды.
Без плеймейкера игра, часто простое бей -беги.
( подлежит правке)
Плеймейкер хорошо видит поле, своих и чужих,
читает игру , чувствует её динамику,
технарь хорошо принимает и отдаёт мяч,
может его придержать при надобности,
чувствует ритм команды её физику,
моменты коллективной активности и спада ,
авторитет формальный или неформальный лидер.
Каждая конторка хочет чего-нибудь с общего стола урвать.
Раньше было проще - 1 ЗМ и все довольны.
Скоро для каждого футболиста сделают какою-нибудь номинацию, что бы никто не ушел обиженным!
Каждая конторка хочет чего-нибудь с общего стола урвать.
Раньше было проще - 1 ЗМ и все довольны.
Скоро для каждого футболиста сделают какою-нибудь номинацию, что бы никто не ушел обиженным!