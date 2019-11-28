Месси — лучший плеймейкер. Но рейтинг сомнительный

вчера, 18:37

в четвертый раз признан лучшим плеймейкером планеты Земля, а «Соккер.ру» интересуется, кого еще отмечали любители истории и статистики.

Кто выбирает лучшего плеймейкера?

Лучшего футбольного плеймейкера определила IFFHS – Международная федерация футбольной истории и статистики, славящаяся своими забавными рейтингами, которые опираются на прочные предположения или ловко интерпретированную статистику. Нужно сказать, что ФИФА признает эту организацию, основанную в 1984 году в Лейпциге, в качестве органа, ведущего летопись мирового футбола, однако критика преследует IFFHS чуть чаще, чем всегда.

Так, крупнейшее информационное агентство Германии DPA (Deutsche Presse-Agentur) официально отказалось публиковать новости с использованием «статистики» IFFHS , назвав этот источник недостаточно авторитетным и даже «мусорным». Бытует мнение, что вся деятельность Международной федерации футбольной истории и статистики — это шоу одного человека, ее основателя Альфредо Пёге, который выбирал победителей, а потом специально обученные люди подводили под это базу.

Когда появился приз лучшему плеймейкеру?

Приз лучшему плеймейкеру мирового футбола вручается с 2006 года. Первым обладателем стал , для которого тот год был последним в карьере.

Кого, по мнению IFFHS , следует считать плеймейкером?

А вот это хороший вопрос. Высочайшей чести удостаивались и форвард Лионель Месси, и центральный полузащитник . Вероятно, под один большой спойлер решили засунуть понятие «распасовщик, диспетчер, человек, который своими передачами создает голевые возможности для партнеров», поэтому привязки к позиции не существует. Плеймейкером может быть любой, в принципе, в 2019 году можно было голосовать даже за крайних защитников «Ливерпуля» - Робертсона и Александера-Арнольда, которые создали немало голов своими кроссами и прострелами.

Как выбирают лучшего плеймейкера?

Четкого понимания, как происходят выборы, у нас нет. IFFHS утверждает, что в выборах лучшего участвовали «эксперты из 90 разных стран со всех континентов», и они вновь остались под впечатлением от игры Месси, который, к слову, является рекордсменом IFFHS по числу завоеванных наград: 10 штучек за 9 лет. Речь здесь идет не только о призах лучшему плеймейкеру, а об общем количестве наград: у аргентинца еще 6 побед в бомбардирских номинациях. Итак, 90+ экспертов по всему миру, чьи имена нельзя называть, каким-то неведомым образом голосуют за своих кандидатов. Допустим.

Кто получил приз в 2019 году?

Итак, как вы уже догадались, лучший плеймейкер 2019 года — Лионель Месси. Аргентинец получил 299 очков, хотя этих очков могло быть и 1999, и 2999999999, и даже «пять тысяч миллион пятьсот», потому что это цифра с потолка, ведь IFFHS не потрудилась ознакомить нас даже с процедурой выборов. Скольких кандидатов мог называть каждый эксперт? Сколько очков получали выбранные футболисты? Сколько было экспертов на самом деле?

Кого опередил Лионель Месси?

Ближайшими преследователями аргентинца оказались два бельгийца — Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и Эден Азар, летом сменивший «Челси» на «Реал». Отставание у обоих колоссальное: де Брюйне набрал 85 очков (214 баллов до Месси), у Азара 55 (244 до Месси). На четвертом месте среди плеймейкеров форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, также отметку в 10 очков преодолели Бернарду Силва, Душан Тадич, Френки де Йонг, Кристиан Эриксен, Антуан Гризманн, Джорджиньо Вейналдум, Лука Модрич и Миралем Пьянич. Всего в списке 22 фамилии, среди замыкающих можно встретить даже 35-летнего индуса Сунила Четри. У него 1 балл.

Кто становился лучшим плеймейкером по версии IFFHS в предыдущие годы?

2006 — Зинедин Зидан («Реал»/Франция)

2007 — Кака («Милан»/Бразилия)

2008 — Хави («Барселона»/Испания)

2009 — Хави («Барселона»/Испания)

2010 — Хави («Барселона»/Испания)

2011 — Хави («Барселона»/Испания)

2012 — Андрес Иньеста («Барселона»/Испания)

2013 — Андрес Иньеста («Барселона»/Испания)

2014 — Тони Кроос («Бавария» и «Реал»/Германия)

2015 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

2016 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

2017 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

2018 — Лука Модрич («Реал»/Хорватия)

2019 — Лионель Месси («Барселона»/Аргентина)

Как выясняется, все нормальные плеймейкеры имеют непосредственное отношение к «Реалу» или «Барселоне». Кака выбился из этого ряда, но и он через два года после получения приза переехал в Мадрид.

Этот рейтинг — чушь собачья. Знаете почему?

Конечно, Месси можно назвать лучшим плеймейкером, как раньше можно было назвать Хави, Иньесту и Крооса. И это будет недалеко от истины. Только для этого не нужно собирать консилиум из экспертов из 90 стран мира. Да и были ли эти эксперты? Смотрите.

Просуммировав все баллы, мы получаем сумму 690 — общее распределенное экспертами IFFHS количество очков. Также мы знаем, что минимальное возможное воздействие на рейтинг — один балл, столько набрали разделившие 19-е место Четри, Сарабия, Инсинье и Фернандес. Также помним, что экспертов не меньше 90, раз это количество стран.

Думаю, можно допустить, что в распоряжении каждого респондента было 6 баллов. Во-первых, 690 нацело делится на 6 и сообщает нам, что экспертов было 115. Во-вторых, это распространенная система для голосования: называется тройка расставленных по рангу футболистов, первый получает 3 балла, второй — 2, третий — 1.

Но если это так, то получается, что Месси собрал 43% от общего количества очков и 87% от максимально возможной суммы для одного футболиста (все первые места — 345 баллов). 99 человек должны были поставить Лео на первое место, 100-й — на второе, и 15 человек проигнорировать, чтобы такой результат стал возможным.

При этом фантастично выглядит тот факт, что все 115 напрочь забыли об Анхеле Ди Марии, Давиде Сильве, о том же Кроосе. Состав участников выглядит искусственно, как и 299 баллов Лионеля Месси. Как будто за экспертными мнениями звонили в офисы «Барселоны» по всему миру, но пару раз ошиблись номером.