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Бубнов: «Интрига чемпионской гонки в РПЛ умерла»

сегодня, 09:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча «Зенита» и «Спартака» в рамках 18-го тура российской Премьер-Лиги.

В первом тайме игра была почти равная, но «Зенит» реализовал свой шанс — Дзюба продавил. Во втором после удаления Оздоева «Спартак» завладел большим игровым преимуществом, которое не смог воплотить в голы. Семак сделал правильные замены, тем не менее периодически «Зениту» приходилось играть дома на отбой. Чувствуется, что игра «Спартака» постепенно улучшается. Результаты команды возрастут, если «Спартак» продолжит в том же духе.

«Зенит» — уверенный лидер чемпионата не только в таблице, но и по комплексу факторов. Сегодня это самая сбалансированная команда, которая играет на несколько фронтов, обладает качественным глубоким составом, действует грамотно тактически. В этом смысле у «Зенита» сейчас нет конкурентов. Думаю, что интрига чемпионской гонки умерла. Скорее, отрыв от преследователей ещё вырастет, чем исчезнет, потому что команда Семака уверенно играет против середняков и аутсайдеров, почти не спотыкается, в отличие от конкурентов. И «Краснодару», и ЦСКА, и «Локомотиву» ещё играть с «Зенитом» весной, но отрыв уже слишком велик. Однажды «Зенит» в такой ситуации обжёгся, но свою давнюю ошибку повторить не должен.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   314 / 1032
сегодня в 10:40
Интрига сохраняется...Останется Пищевик в РФПЛ или нет,не знает никто.
kastites
kastites
   196 / 1032
сегодня в 10:32
Ещё туров 5 победить и тогда точно чемпионы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   22 / 1032
сегодня в 10:27
Ой да брось, сколько еще раз так Дзюба продавит или упадет как с Ростовом))) вот и все ваше лидерство
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 1032
сегодня в 10:26
Согласен, вчерашний матч показал, что питерцы выше классом
mihaluch
mihaluch
   73 / 1032
сегодня в 10:14
Отыграть у"Зенита" 12 очков за 12 туров - это на грани фантастики.
ДСА
ДСА
   204 / 1032
сегодня в 10:09
Зато на дне полно интриги.
shur
shur
   543 / 1032
сегодня в 10:06
...интрига это не для нашего чемпионата, госпожа случайность-вот это ДА!!!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   253 / 1032
сегодня в 10:00
что вы так кичуетесь бакланы толку что вы здесь короли
а в европе вы г-о ,
Mangur
Mangur
   518 / 1032
сегодня в 09:52
Динамо обыграет Зенит. 100%
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 1032
сегодня в 09:43
Опять мега-эксперт интригу в середине чемпа хоронит...)))

Сегодня ЦСКА и Краснодар дома принимают Тамбов и Арсенал....
И скорей всего одержат победы....
А 5 очков отставания этих команд от Лидера-Флагмана - не повод говорить об исчезновении интриги за 12 туров до окончания первенства....
cska plus
cska plus
   9 / 1032
сегодня в 09:35
Зря бубень делает такое умозаключение.
Виссарионович
Виссарионович ответил Коллекционер пупсиков
   35 / 1032
сегодня в 09:29
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 1032
    сегодня в 09:19
    В первом тайме Зенит по честному возил свиней, не дав им ни единого шанса. Но после заноса в судейскую 12 игрок Спартака судейка поломал игру. Но чемпион и в меньшинстве оставил свиней без шансов на 8 месте. Гыгыгы
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       154 / 1032
    сегодня в 09:18
    Интрига со спартаком умерла еще на старте чемпионата, тут пердивом попахивает.
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