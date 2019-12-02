Бубнов: «Интрига чемпионской гонки в РПЛ умерла»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча «Зенита» и «Спартака» в рамках 18-го тура российской Премьер-Лиги.

В первом тайме игра была почти равная, но «Зенит» реализовал свой шанс — Дзюба продавил. Во втором после удаления Оздоева «Спартак» завладел большим игровым преимуществом, которое не смог воплотить в голы. Семак сделал правильные замены, тем не менее периодически «Зениту» приходилось играть дома на отбой. Чувствуется, что игра «Спартака» постепенно улучшается. Результаты команды возрастут, если «Спартак» продолжит в том же духе.