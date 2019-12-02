Вальверде: «В напряженном матче наличие Месси даёт огромное преимущество»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры против «Атлетико».

Мне все понравилось. Я оцениваю матч с точки зрения своей команды. В начале игры мы испытывали проблемы, но в итоге взяли три очка, так что не будем о плохом. Когда идет такой напряженный матч с сильным соперником, Месси в твоей команде – это огромное преимущество.

Как оценю игру тер Штегена? На поле были два вратаря, которые показывают чудеса и часто делают прекрасные сэйвы.

Что касается Пике, то думаю, с ним все в порядке. Он мог продолжать игру, но мы решили не рисковать.