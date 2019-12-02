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Вальверде: «В напряженном матче наличие Месси даёт огромное преимущество»

сегодня, 10:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры против «Атлетико». 

Мне все понравилось. Я оцениваю матч с точки зрения своей команды. В начале игры мы испытывали проблемы, но в итоге взяли три очка, так что не будем о плохом. Когда идет такой напряженный матч с сильным соперником, Месси в твоей команде – это огромное преимущество.

Как оценю игру тер Штегена? На поле были два вратаря, которые показывают чудеса и часто делают прекрасные сэйвы.

Что касается Пике, то думаю, с ним все в порядке. Он мог продолжать игру, но мы решили не рисковать.

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Все комментарии
obana777
obana777 ответил Остапчук 67
   89 / 1034
сегодня в 11:52
Месси уже не тот...
Но знает свое дело.
Остапчук 67
Остапчук 67
   376 / 1034
сегодня в 11:12
Месси уже не тот...
milanetto10
milanetto10
   590 / 1034
сегодня в 11:08
Тер Штеген пожалуй лучший кипер на сегодня
Брулин
Брулин
   216 / 1034
сегодня в 11:03
Тер Штеген тащил возможное и невозможное)
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 1034
сегодня в 11:00
А по сути Месси ничего кроме гола не сделал, просто попал.
А вот тер Штеген молодца и матрасы молодцы
Drakulа
Drakulа
   131 / 1034
сегодня в 10:54
Это было ощутимо в играх с Ромой и Ливерпулем)))))))
feris1
feris1
   105 / 1034
сегодня в 10:45
У Вальверде так и у других игроков барселоны в контракте прописано нахваливать гнома.
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