Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Вендел тренируется индивидуально перед матчем со «Спартаком»

вчера, 16:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак14.03.2026 в 16:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Вендел работает по индивидуальной программе перед матчем 21-го тура РПЛ против московского «Спартака». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Бразилец был заменён во втором тайме встречи 20-го тура с «Оренбургом» (1:2) 8 марта из-за повреждения. «Надеюсь, оно несерьёзное. Пока занимается индивидуально, рассчитываем, что сыграет», — отметил Семак.

Вендел в сезоне провёл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 передачи. Дерби на «Газпром Арене» пройдёт 14 марта.

hbdk68uyptgp
hbdk68uyptgp
вчера в 18:59
Интересно бы узнать что это за индивидуальная программа тренировок...
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:43
Им выпрашивать не надо, судьи сами поставят когда надо)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:50
Все для победы.
ezst2pruy4b7
ezst2pruy4b7
вчера в 17:36
Ему тренер не нужен, он сам всё знает.
d83nanzhk7ya
d83nanzhk7ya ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:05
А дельфино-соболь по индивидуальной программе тренируется радостно поднимать руки после забитого пенальти, а не до незабитого
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:51
Интересно, а они выпрашивание пенок тренируют? Или это прерогатива Миллера)))
jn2xwqy27qej
jn2xwqy27qej
вчера в 16:42
Посмотрим уже 14 числа сыграет или нет ... здоровья и пусть восстанавливается ....
ju77jzj577tz
ju77jzj577tz
вчера в 16:28
Жертвам Оренбурга это не поможет
