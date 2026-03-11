Вендел тренируется индивидуально перед матчем со «Спартаком»

1773235229

вчера, 16:20

Полузащитник «Зенита» работает по индивидуальной программе перед матчем 21-го тура РПЛ против московского «Спартака». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Бразилец был заменён во втором тайме встречи 20-го тура с «Оренбургом» (1:2) 8 марта из-за повреждения. «Надеюсь, оно несерьёзное. Пока занимается индивидуально, рассчитываем, что сыграет», — отметил Семак.

Вендел в сезоне провёл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 передачи. Дерби на «Газпром Арене» пройдёт 14 марта.