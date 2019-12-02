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Анчелотти закроет игроков «Наполи» на тренировочной базе

сегодня, 16:23

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти принял решение закрыть игроков команды на тренировочной базе клуба из-за неудовлетворительных результатов.

После поражения от «Болоньи» в матче 14-го тура Серии А, наставник запретил своим футболистам покидать базу клуба со среды, 4 декабря, и до матча 15-го тура против «Удинезе», запланированного на 7 декабря.

По информации итальянских СМИ, Анчелотти видит этот способ единственно верным для улучшения результатов клуба, после восьмиматчевой безвыигрышной серии.

Стоит отметить, что ранее президент клуба Аурелио Де Лаурентис уже прибегал к этому способу, но игроки проигнорировали главу клуба и разъехались по домам, что в дальнейшем вызвало огромный скандал.

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ARMENIAN
ARMENIAN
   731 / 1012
сегодня в 18:05
Дисциплина - главный ключ к успеху
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 1012
сегодня в 18:02
А я знаю одного росонерца, запертого в виртуальном мире, который вчера спалился в стукачестве со всех аккаунтов. Сперва отрицал, но модератор подтвердил мои слова, тот в отчаянии заявил, что он жалуется с левых аков, но очень редко. Своего рода камингаут. Ахаха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   7 / 1012
сегодня в 17:59
Я всегда тебе писал, что без скомины сквозера нули, а ты не верил. Теперь сам убедился, ахаха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Gourcuff Yohanne
   7 / 1012
сегодня в 17:58
Суворов бы легко опроверг)
Hoyar
Hoyar ответил Да ладно вам
   327 / 1012
сегодня в 17:44
Ты хочешь чтобы ещё один ювикнязь на ветке появился?))
obana777
obana777
   92 / 1012
сегодня в 17:43
И что он этим добьется? Разбегутся как, тараканы.
Reneg
Reneg
сегодня в 17:29
    КЭТиК
    КЭТиК
       228 / 1012
    сегодня в 17:29
    Гайки начали закручивать.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       214 / 1012
    сегодня в 17:26
    В последнее время новости из Неаполя одна смешнее другой.
    liverpool-today
    liverpool-today
       569 / 1012
    сегодня в 17:23
    Да уж советская система в действии. Посажу ка я нерадивых в угол. Пусть постоят там до среды. Надо дедушке Карло тихо уйти с футбола. Пока можно в серию В
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес ответил Да ладно вам
       4 / 1012
    сегодня в 17:21
    На тренировочной базе "Аякса" в Лиге чемпионов. Аха-ха)
    SSC Napoli
    SSC Napoli
       779 / 1012
    сегодня в 17:20
    Папе Карло виднее что да как!
    бомбила
    бомбила ответил Да ладно вам
       709 / 1012
    сегодня в 17:11
    Знаю двух фанатов, правда не Наполи, а другого итальянского клуба, но которых тоже можно было бы закрыть, в том числе и на базе)
    Я даже знаю кто это)))))))))))
    LAISMEN
    LAISMEN
       441 / 1012
    сегодня в 17:08
    Может он с рестораном перепутал......
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       5 / 1012
    сегодня в 17:01
    Знаю двух фанатов, правда не Наполи, а другого итальянского клуба, но которых тоже можно было бы закрыть, в том числе и на базе)
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       246 / 1012
    сегодня в 16:58
    Анчелотти должен уйти.
    h8you
    h8you ответил fanliverpoolfan 2
       83 / 1012
    сегодня в 16:46
    И как Ливерпуль не забила пятёречку дохлой команде?хз
    ну это показывает реальную силу твоей команды
    h8you
    h8you
       83 / 1012
    сегодня в 16:46
    знаю одного фаната-клоуна п-ки который это одобрит))
    cska plus
    cska plus
       8 / 1012
    сегодня в 16:45
    Наполи превратили в тюрьму какую то.
    Брулин
    Брулин
       185 / 1012
    сегодня в 16:41
    Если бы мой работодатель заявлял, что снизит мне зарплату вдвое или втрое, то я так же и работал.
    Ptaha91
    Ptaha91
       453 / 1012
    сегодня в 16:35
    каменный век какой то в Наполи
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       25 / 1012
    сегодня в 16:32
    И как Ливерпуль не забила пятёречку дохлой команде?хз
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
       690 / 1012
    сегодня в 16:29
    Казарменный режим никогда не давал результатов
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