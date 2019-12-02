Анчелотти закроет игроков «Наполи» на тренировочной базе

сегодня, 16:23

Главный тренер «Наполи» принял решение закрыть игроков команды на тренировочной базе клуба из-за неудовлетворительных результатов.

После поражения от «Болоньи» в матче 14-го тура Серии А, наставник запретил своим футболистам покидать базу клуба со среды, 4 декабря, и до матча 15-го тура против «Удинезе», запланированного на 7 декабря.

По информации итальянских СМИ , Анчелотти видит этот способ единственно верным для улучшения результатов клуба, после восьмиматчевой безвыигрышной серии.

Стоит отметить, что ранее президент клуба Аурелио Де Лаурентис уже прибегал к этому способу, но игроки проигнорировали главу клуба и разъехались по домам, что в дальнейшем вызвало огромный скандал.