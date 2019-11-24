Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен попал в неприятный скандал. Во время прямой трансляции матча Эредивизие между «Аяксом» и «Хераклесом» Марко произнес нацистское приветствие.
Перед началом игры журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. Когда они стали прощаться, в трансляции были слышны слова Ван Бастена, которые он произнес в студии. Марко, видимо, хотел пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»). К несчастью его микрофон не был отключен.
Сразу же после инцидента Марко принес телезрителям свои извинения. Пресс-служба Fox Sports назвала комментарий 55-летнего специалиста «неуместным». Понесет ли Ван Бастен какое-либо наказание, пока не сообщается.
Wow. Marco van Basten. Ongelooflijk. pic.twitter.com/tkm8mJpBmZ— Yorin (@TheReaIYorin) 23 ноября 2019 г.
То же самое с медициной. Я как то смотрел интервью с великим хирургом Николаем Амосовым. И у него спросили правда ли что наша медицина лучше чем западная. И он честно сказал, что у нас есть высококлассные хирурги, но если брать средний показатель, то западные врачи лучше. А оборудование у них намного лучше.
Интервью 2001 года, но не думаю что в медицине наши страны сделали какой то большой прогресс. К сожалению.
То же самое с медициной. Я как то смотрел интервью с великим хирургом Николаем Амосовым. И у него спросили правда ли что наша медицина лучше чем западная. И он честно сказал, что у нас есть высококлассные хирурги, но если брать средний показатель, то западные врачи лучше. А оборудование у них намного лучше.
Интервью 2001 года, но не думаю что в медицине наши страны сделали какой то большой прогресс. К сожалению.
И всё это потому, что у нас-то "всё хорошо", "духовно" и стабильно плешиво и "не над чем" охать да ахать!
И всё это потому, что у нас-то "всё хорошо", "духовно" и стабильно плешиво и "не над чем" охать да ахать!
Я тут погуглил статистику по уровню преступности. Так вот. Умышленных убийств в России 10.8 на 100 тыс населения. В Нидерландах 0.55. В Украине 6.5.
Я тут погуглил статистику по уровню преступности. Так вот. Умышленных убийств в России 10.8 на 100 тыс населения. В Нидерландах 0.55. В Украине 6.5.
Недавно печальную дату отмечали в городе Ейск, Краснодарского края. Во время войны, в передвижной душегубке, ушли из жизни почти все дети интерната для инвалидов... О каких троллях глаголишь?
Недавно печальную дату отмечали в городе Ейск, Краснодарского края. Во время войны, в передвижной душегубке, ушли из жизни почти все дети интерната для инвалидов... О каких троллях глаголишь?