Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

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Легенда голландского футбола попал в неприятный скандал. Во время прямой трансляции матча Эредивизие между «Аяксом» и «Хераклесом» Марко произнес нацистское приветствие.

Перед началом игры журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. Когда они стали прощаться, в трансляции были слышны слова Ван Бастена, которые он произнес в студии. Марко, видимо, хотел пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»). К несчастью его микрофон не был отключен.

Сразу же после инцидента Марко принес телезрителям свои извинения. Пресс-служба Fox Sports назвала комментарий 55-летнего специалиста «неуместным». Понесет ли Ван Бастен какое-либо наказание, пока не сообщается.