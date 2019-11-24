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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

сегодня, 01:32
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)4 : 1Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)ХераклесМатч завершен

Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен попал в неприятный скандал. Во время прямой трансляции матча Эредивизие между «Аяксом» и «Хераклесом» Марко произнес нацистское приветствие.

Перед началом игры журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. Когда они стали прощаться, в трансляции были слышны слова Ван Бастена, которые он произнес в студии. Марко, видимо, хотел пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»). К несчастью его микрофон не был отключен.

Сразу же после инцидента Марко принес телезрителям свои извинения. Пресс-служба Fox Sports назвала комментарий 55-летнего специалиста «неуместным». Понесет ли Ван Бастен какое-либо наказание, пока не сообщается.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
   256 / 848
сегодня в 14:26
Дааа...Вот это сказанул так сказанул.Что бы сказали бойцы сопротивления Голландии?
mangoх12
mangoх12 ответил Шуnя771
   47 / 848
сегодня в 12:52
Тем более, что и тебе известны эти факты... Нашли чем троллить... А речь о твоей ОЦЕНКЕ...
ну да потроллил, намекнул немцу что он фашик, разве этого никто в России не делает ? Разве словами "фашист" "нацист" порой не кличут немцев за их прошлое ? Даже в ветках иногда с Германией тут можно это видеть . Я так и не понял что тебя именно задело, что он его нациком обозвал что ли ? Т е ты вступился за тренера немца, с другой стороны ты выкладываешь тут события из ВОВ и изображаешь тут вселенскую боль , зачем ты вообще связываешь несвязываемое ???
Шуnя771
Шуnя771 ответил mangoх12
   143 / 848
сегодня в 12:33
какая связь, к чему всем известные факты тут ? ты хоть понял что он сделал ? он немца трольнул, напомнив ему что тот фашик.
Тем более, что и тебе известны эти факты... Нашли чем троллить... А речь о твоей ОЦЕНКЕ...
anfield1984
anfield1984 ответил galem72
   815 / 848
сегодня в 12:33
Ещё необходимо напомнить, что историк Соколов - это как Джокер. Борис Вишневский - главный растлитель и расчленитель петербургских студенток, у которого все остальные учатся растлевать. Показать "Москва, Кремль Путин", ()само название даёт понять, что про Россию там вряд ли кто-то беспокоится.), и завершить все новостями о том, что доллару скоро конец, китайцы братушки, в Украине сами знаете все, умер козёл Тимур,рубль укрепился.
anfield1984
anfield1984 ответил ФК Пупсик
   815 / 848
сегодня в 12:24
Диддываевалле
anfield1984
anfield1984 ответил LаLiga
   815 / 848
сегодня в 12:23
    mangoх12
    mangoх12 ответил Шуnя771
       47 / 848
    сегодня в 12:23
    Цена - десятки миллионов жизней! Недавно печальную дату отмечали в городе Ейск, Краснодарского края. Во время войны, в передвижной душегубке, ушли из жизни почти все дети интерната для инвалидов... О каких троллях глаголишь?
    какая связь, к чему всем известные факты тут ? ты хоть понял что он сделал ? он немца трольнул, напомнив ему что тот фашик.
    Footbolista
    Footbolista ответил Klaus-S
       14 / 848
    сегодня в 11:48
    В медицине большой прогресс в наличии современного диагностического оборудования...насчет врачей не знаю...не специалист и к ним практически не обращаюсь)...чего и вам желаю..
    Klaus-S
    Klaus-S ответил Footbolista
       164 / 848
    сегодня в 11:36
    Это хорошо...но имейте в виду, что все в этом мире относительно и субьективно...нет смысла говорить плохо о всем советском образовании так как огромное количество образованных в советское время людей и в России и в Украине могут это утверждение опровергнуть...лучшим в мире советское образование конечно не было...но в каждой системе есть свои плюсы и минусы...а насчет программы и обьема знаний...сейчас и время другое)...
    Я с вами согласен, что всё относительно.
    То же самое с медициной. Я как то смотрел интервью с великим хирургом Николаем Амосовым. И у него спросили правда ли что наша медицина лучше чем западная. И он честно сказал, что у нас есть высококлассные хирурги, но если брать средний показатель, то западные врачи лучше. А оборудование у них намного лучше.
    Интервью 2001 года, но не думаю что в медицине наши страны сделали какой то большой прогресс. К сожалению.
    galem72
    galem72
       93 / 848
    сегодня в 11:00
    Срочно на вечернем М вынести это "вопиющее происшествие" на первый план, собрать кучу "экспертов", имеющих гражданства и виды на жительство в "загнивающей" Европе, и охаять её. Потом перейти на обсуждение Украины, обвинить во "всех грехах" и предречь ей скорый "распад" по нацистскому сценарию. И закончить эфирный бред под бурные рукоплескания на финальную трель соловья.
    И всё это потому, что у нас-то "всё хорошо", "духовно" и стабильно плешиво и "не над чем" охать да ахать!
    Footbolista
    Footbolista ответил Klaus-S
       14 / 848
    сегодня в 10:51
    Это хорошо...но имейте в виду, что все в этом мире относительно и субьективно...нет смысла говорить плохо о всем советском образовании так как огромное количество образованных в советское время людей и в России и в Украине могут это утверждение опровергнуть...лучшим в мире советское образование конечно не было...но в каждой системе есть свои плюсы и минусы...а насчет программы и обьема знаний...сейчас и время другое)...
    galem72
    galem72 ответил Klaus-S
       93 / 848
    сегодня в 10:49
    То что советское образование было лучшим в мире - это миф.
    Вы же подрываете скрепные устои кремлеваты. ))
    Klaus-S
    Klaus-S ответил Footbolista
       164 / 848
    сегодня в 10:33
    А вы профессор?...
    Я учился в советской школе в 80-х. Образование не было плохим, но и не таким хорошим как принято многими думать. Мой сын учится в украинском лицее и мне есть с чем сравнивать. Сейчас как минимум не хуже. Но программу и объем знаний сейчас дают больше чем тогда.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 848
    сегодня в 10:17
    Что с юрАдивого ббиланиста взять?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Footbolista
       5 / 848
    сегодня в 10:16
    А вы профессор?...
    Он проФФесор, как Янукович, аха-ха)
    Footbolista
    Footbolista ответил Klaus-S
       14 / 848
    сегодня в 10:04
    А вы профессор?...
    Klaus-S
    Klaus-S ответил Vancho-Rotor
       164 / 848
    сегодня в 09:54
    при "убийце" Сталине ты бы получил такое образование, которое позволило бы тебе писать без ошибок. А так ты жертва ЕГЭ, пришедшего из "ихних" стран.
    То что советское образование было лучшим в мире - это миф.
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан ответил ALBA BARCELONA 21
       283 / 848
    сегодня в 09:50
    Гей парады,жениться мужик на мужике приветствуется а приветсвовать на немецком нельзя.Маразм.Сталин и его окружение миллионы убили свой народ,тогда по ихнему нельзя здороваться,как здоровался Сталин,Берия итд.
      Klaus-S
      Klaus-S ответил Kirgudu
         164 / 848
      сегодня в 09:50
      Голландцы не от мира сего. Гомосеки, наркоты, фашисты. Причём легализованые.
        benderivan
        benderivan
           567 / 848
        сегодня в 09:46
        всё правильно сделал
        ЮЗИК
        ЮЗИК
           223 / 848
        сегодня в 09:37
        Старый совсем бдительность потерял
        Red_team
        Red_team ответил cska plus
        сегодня в 09:34
        Зик хайл, именно так приветствуют друг друга в современной Украине и никто никого не наказывает.
          Морозовский
          Морозовский
             7 / 848
          сегодня в 08:53
          Журналюги FOXа сработали "проессионально" с микрофоном.
          RIR68
          RIR68
             274 / 848
          сегодня в 08:39
          при нынешних технологиях лучше вообще быть немым.
          azures
          azures
             80 / 848
          сегодня в 08:39
          Ужас что творится.
          112910415
          112910415
             58 / 848
          сегодня в 08:30
          глупая шутка
          Vancho-Rotor
          Vancho-Rotor ответил ALBA BARCELONA 21
             668 / 848
          сегодня в 08:24
          Гей парады,жениться мужик на мужике приветствуется а приветсвовать на немецком нельзя.Маразм.Сталин и его окружение миллионы убили свой народ,тогда по ихнему нельзя здороваться,как здоровался Сталин,Берия итд.
            Шуnя771
            Шуnя771 ответил mangoх12
               143 / 848
            сегодня в 08:17
            потроллил слегка
            Цена - десятки миллионов жизней!

            Недавно печальную дату отмечали в городе Ейск, Краснодарского края. Во время войны, в передвижной душегубке, ушли из жизни почти все дети интерната для инвалидов... О каких троллях глаголишь?
            beefs
            beefs
               208 / 848
            сегодня в 08:15
            Шутка удалась...
            ДАША Д
            ДАША Д
               187 / 848
            сегодня в 08:15
            Готовится возглавить сборную Украины.
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