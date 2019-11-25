Дзюба — священный лев. Теперь официально

сегодня, 15:12

«Соккер.ру» видит, что ситуация вокруг Дзюбы получила продолжение. Без полемики на горячую тему не обойтись.

Ответственность за акцию против Дзюбы на матче сборной России в Сан-Марино взяли на себя спартаковские фанаты, которые продолжили посылать и отправлять Артема во время матча «Урал» - «Спартак». Но это мы и так знали, куда любопытнее проследить цепочку реакций.

1. Подготовка официального заявления РФС на инцидент в Сан-Марино заняла почти сутки, и хотя в этой ноте протеста было выражено негодование действиями провокаторов, желание защищать честь и достоинство футболистов сборной России и обещание найти нарушителей и предать их анафеме (закрыть доступ на матчи сборной), Дзюба остался не удовлетворен.

2. Можно сколько угодно смеяться, но в наши дни отписка от официального аккаунта сборной России ее капитаном — причина для беспокойства. Дзюба знает, что за такими вещами неусыпно следят, поэтому выразил свою обиду через своеобразный «месседж», который в случае чего будет удобно перевести в шутку. Артем отказался дружить в «Инстаграме» не только с официальным аккаунтом сборной России, но и со своими партнерами по национальной команде, не считая зенитовцев и представителей зарубежных клубов Черышева и Головина (до матча в Сан-Марино был подписан на игроков «Спартака», «Локомотива», ЦСКА , «Краснодара»).

3. РПЛ не повторил ошибку РФС и отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в Екатеринбурге спустя полтора часа после завершения матча:

На матче «Урал» - «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. РПЛ категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС .

Чтобы вы понимали, для такой неповоротливой организации подготовить и выпустить заявление вечером воскресенья — это стоит половины подвигов Геракла. Определенно, Лига была готова к этому, наверняка из Санкт-Петербурга прилетел почтовый ворон, доложивший о тяжелом состоянии , окруженного врагами и предателями, готовыми вставить нож в спину. В РПЛ не имели права не умаслить капитана сборной России хотя бы такой малостью.

Если вам вдруг показалось, что предыдущий абзац пропитан сарказмом, то вам не показалось. РПЛ десятки, если не сотни раз игнорировала жуткие оскорбления с трибун: давно ли те же спартаковцы «пылесосили» Кононова и Глушакова? А знаете непотребную кричалку болельщиков «Зенита» о или, может быть, помните, как они встречали вернувшегося из Москвы ? Вспомните «позывной» , когда он вернулся из Англии в «Анжи»? Фанаты ЦСКА , «Динамо» и других клубов никогда и ни за что не используют в лексике трибун маты и оскорбления?

Стольких людей оскорбляли, но РПЛ «сломался» на Дзюбе. Оно-то, может, и правильно, но я правильно понимаю, что теперь мы вправе ожидать аналогичной реакции на любое оскорбление человека или группы людей фанатами? Или все-таки к Дзюбе особое отношение? Если так, то это медвежья услуга, которая только спровоцирует молчавших до этого ненавистников. Дзюба в роли священной коровы (простите, конечно же, священного льва!) выглядит неуклюже, тем более у него далеко не безупречная репутация. Отбеливать его и очернять, шпынять, демонизировать его оппонентов сверх меры — это путь к вечной конфронтации.

Естественно, нужно наказывать — равнодушно, хладнокровно, строго в рамках закона. Идем в дисциплинарный регламент РФС , находим главу 15 о нарушениях, допущенных зрителями во время матчей. Цитирую статью 112 (Скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений):

Скандирование (т. е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча –наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на 1 (один) матч.

Или штраф, который клуб может переложить на плечи непосредственных нарушителей, если выявит их, или закрытие сектора на один матч. Здесь ничего не сказано о том, что эти люди должны лишиться права посещать стадионы или что их нужно посадить в тюрьму, поставить клеймо на спине или заставить 100 000 раз написать «Артем Дзюба — самый замечательный футболист. Клянусь чтить и любить его до конца дней своих».

Тезисы

Давайте проверим, со сколькими из них вы согласитесь.

1. Мат на стадионе — это плохо, потому что это нарушение свободы

Я не против мата как такового, но у меня есть четкий принцип: использовать нецензурные слова можно с теми людьми и в тех компаниях, которые готовы это принять. С друзьями иногда допустим даже полностью перейти на «русский матерный», с родителями, женой, в незнакомых компаниях, если поблизости дети — нет. Где-то запрет полный, в других случаях есть определенные допущения. Думаю, у многих из тех, кто скандирует про Дзюбу на трибунах, есть схожая «карта мата» для повседневной жизни, но когда они становятся частью толпы и оказываются на стадионе, все ограничения снимаются, хотя рядом куча незнакомых людей, которые не подписывались слушать грязь, женщины и дети.

2. Не выносить клубный мусор на матчи сборной России

У нас клубы важнее национальной сборной, но если не можете патриотично болеть за сборную, то не имеете права задавать футболистам стандартные вопросы: почему это вы не бьетесь за страну, зажрались, где ваш характер? Сборная — это национальная футбольная идея, воплощенная лучшими на данный момент футболистами страны, по мнению тренерского штаба. Здесь нет игроков «Зенита», «Спартака», ЦСКА , здесь все — футболисты сборной России. Дзюба — полезный игрок в сборной, и его поведение в этом статусе на поле и за его пределами не вызывает нареканий. Вот у фанатов «Спартака» к футболисту «Зениту» по имени Артем есть претензии, логично и выражать их на матчах клубов. Тем более, как выясняется, фанатам «Спартака» даже не обязательно наличие Дзюбы в этот момент на поле.

3. Спартаковские комплексы и их проявления имеют обратный эффект

Глупо отрицать, что одна из причин спартаковской ненависти — успешность Дзюбы. Если бы Артем сейчас играл в ФНЛ или где-нибудь в Болгарии, никто бы о нем не вспоминал, так ведь? Вот только глобальный эффект у спартаковского антагонизма к Дзюбе обратный тому, какой они хотели бы видеть. Зная психологию Артема, он заряжается от «хейтеров», ему постоянно нужно что-то доказывать, а спартаковская торсида — это скопление тренеров личностного роста Дзюбы, которые постоянно подбадривают его.

4. Артем не принял бой и занял позицию обиженного мальчика

Дзюбе давно пора обзавестись помощниками по личному пиару или сменить специалистов, если сейчас сотрудничает с кем-то, ведь болтливый и позитивный Артем может сам оказаться в репутационной яме после свежих событий. Лучшим вариантом было перепсиховать за закрытыми дверями, а потом дать спокойный ответ с высоко поднятой головой:

Я знаю, что не всем нравлюсь, меня огорчили оскорбительные скандирования, но не могу сказать, что они стали большим сюрпризом. Буду делать свою работу в сборной так, чтобы даже эти люди изменили свое мнение.

Вместо этого Дзюба обиженно отписывается от аккаунта сборной России и от своих партнеров, создает ситуацию, в которой все должны целовать ему ножки. В «Зените», видимо, уже приступили, заставили РПЛ делать то же самое. Кто следующий? Становись в очередь!

5. РПЛ не стоило создавать прецедент