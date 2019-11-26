Катастрофа. Чем санкции WADA грозят футболу?

сегодня, 15:14

Российский спорт подставил себя под жесточайший удар. «Соккер.ру» разбирается, как это отразится на футболе.

Что происходит?

Всемирное антидопинговое агентство (далее — WADA ) констатировало, что Россия нарушила условия «мирного соглашения» и восстановления в правах РУСАДА (российской антидопинговой организации). В базах лаборатории, которые были переданы WADA , обнаружились существенные и неслучайные, как заявляют эксперты, расхождения. Они стали следствием манипуляций с пробами спортсменам, что, естественно, недопустимо. Это автоматическое обвинение в попытке скрыть случаи употребления допинга.

В итоге, комитет по соответствию WADA дал следующие рекомендации исполкому, который состоится 9 декабря и почти наверняка утвердит их. Вот два главных пункта в разрезе нашего разговора:

1. Отказать России в проведении крупных турниров на своей территории в ближайшие четыре года,

2. Не допускать использование на международных соревнованиях символов России — флага, герба и гимна. Российские спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым манипуляциям, смогут выступать исключительно под нейтральным флагом в ближайшие 4 года.

Еще ряд пунктов чисто технические (вновь лишить провинившуюся РУСАДА статуса национальной антидопинговой организации), либо касаются санкций к чиновникам, либо предполагают оплату штрафов.

Как это коснется футбольных событий в России?

Если исполком WADA утвердит рекомендации экспертов из комитета по соответствию, то под ударом окажется сборная России и запланированные в нашей стране международные футбольные соревнования: Евро-2020 и финал Лиги чемпионов 2021 в Санкт-Петербурге. Правда, там есть оговорка: «Если перенос соревнования физически и юридически возможен».

ФИФА как подписант кодекса WADA должен влиять на свое подразделение — УЕФА , чтобы был соблюден принцип лишения России крупных соревнований, хотя у УЕФА прямого контакта с WADA нет, и это любопытная шпилька. Думаю, футбольные власти не слишком заинтересованы в пересмотрах и без того запутанной схемы Евро-2020, тем более жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября, то есть раньше исполкома, на котором может быть принято решение.

Думаю, ФИФА и УЕФА не имеют мотивации лишать Россию матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, в крайнем случае, легко докажут, что это физически или юридически невозможно. В самом крайнем случае можно подать апелляцию в CAS (спортивный арбитражный суд) и выиграть несколько месяцев, чтобы перенос был уже наверняка невозможен. Понятно, что это первоначальный прогноз, но точнее сейчас не скажут даже подкованные спортивные юристы.

Например, пока нет четкого определения «главных соревнований» («major events»), которых WADA собирается лишить Россию. Вполне возможно, что финал Лиги чемпионов — коммерческого турнира УЕФА среди клубов, а не национальных команд, вообще не подпадает под эту формулировку. Тогда выигравшей заявке Санкт-Петербурга ничего не грозит от слова «совсем».

Что грозит сборной России?

Слухи об отстранении сборной России от крупных турниров — чемпионата Европы и чемпионата мира, сильно преувеличены, хотя не исключено, что футболистам устроят проверку через утомительные «фильтры допуска». Докажут свою чистоту — добро пожаловать на турнир. Даже в вечно хмуро настроенной по отношению к нам Англии пишут, что рекомендации WADA точно не коснутся чемпионата Европы, максимум — чемпионата мира. Видимо, все дело в том, что прямое влияние у антидопиноговой организации есть только на ФИФА , а это сильный щит для УЕФА .

Может быть, благодаря этому мы не лишимся своих символов — флага и гимна на Евро-2020, а вот в отборочном цикле ЧМ -2022 вполне вероятно, что мы будем гнать вперед наших парней скандированием «Вперед, нейтральная команда!»

Трудно найти весомые аргументы, чтобы сборная России осталась сборной России, когда весь российский спорт окажется под гнетом санкций. Футбол — часть российского спорта, а организатор чемпионата мира ФИФА — непосредственный проводник решений WADA в футболе. Увы, пока не удается довериться оптимизму, который выражает экс-президент РФС Вячеслав Колосков:

Могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА , и в УЕФА , чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане. Полагаю, что наши представители в ФИФА и УЕФА , если такая тема вдруг возникнет, сумеют отстоять наши интересы, потому что все наши футболисты чистые и не могут ни коим образом подвергаться каким-либо наказаниям. То же самое касается и отборочных игр к чемпионата мира 2022 года - я абсолютно убежден, что никаких санкций к нашему футболу применено не будет.

Боюсь, даже «сильные позиции в ФИФА и УЕФА » не помогут, хотя заверения в чистоте наших футболистов не могут не радовать. И в это нетрудно поверить, ведь футбол — не самый популярный вид спорта для допинга, здесь случаи применения запрещенных препаратов единичны, а кандидатов в сборную России накануне большого старта и в условиях всеобщей подозрительности наверняка подвергнут жесткой внутренней проверки, чтобы никто не подвел даже случайно.

Суммируя все вышесказанное, такой мини-прогноз по самым животрепещущим вопросам:

1. Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, а вот рассчитывать на победы заявок на проведение новых финалов еврокубков не приходится (Казань планировала подать заявку на проведение финала Лиги Европы).

2. Сборная России сыграет на Евро-2020 под своим флагом, под звуки родного гимна и в форме с соответствующими символами (лишь бы не в той форме, где нужно сделать «хенде хох», чтобы увидеть российский флаг. «Адидасу» привет!)