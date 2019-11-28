Уткин высмеял футболку Дзюбы с его собственным изображением

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал выход нападающего «Зенита» после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» на пресс-конференцию в футболке с собственным изображением.

Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу.

Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?..

Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет.

Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда.

Ему же еще дарили портрет в стиле иконы. Кто знает — она у Артема дома висит или все же отдал в храм?