Уткин высмеял футболку Дзюбы с его собственным изображением

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал выход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» на пресс-конференцию в футболке с собственным изображением.
Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу.
Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?..
Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет.
Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда.
Ему же еще дарили портрет в стиле иконы. Кто знает — она у Артема дома висит или все же отдал в храм?
Человек радуется своей жизни, успеху. Пусть радуется. Меня его футболка нисколько не задела.
Уж не Уткину быть моралистом, хотя быть занудой у него получилось.
Человек радуется своей жизни, успеху. Пусть радуется. Меня его футболка нисколько не задела.
Уж не Уткину быть моралистом, хотя быть занудой у него получилось.
Новость с троллингом редакторы выкладывают.
Комментарии с троллингом модераторы скрывают.
Двойные стандарты.
Новость с троллингом редакторы выкладывают.
Комментарии с троллингом модераторы скрывают.
Двойные стандарты.
Что хочет человек, то и надевает.
Что хочет человек, то и надевает.
Какое счастье, что Спартак его сплавил вовремя, над такими даже смеяться как-то неудобно.
Еще и про болельщиков что-то вякает, сам заслужил такое к себе отношение.
Какое счастье, что Спартак его сплавил вовремя, над такими даже смеяться как-то неудобно.
Еще и про болельщиков что-то вякает, сам заслужил такое к себе отношение.
тут и добавлять ничего не надо
тут и добавлять ничего не надо
Василий зачёт.
Василий зачёт.
Кто-то надевает футболки со своим изображением, кто-то лайкает свои комментарии и отвечает своим фейкам. Зенит такой Зенит :))))
Кто-то надевает футболки со своим изображением, кто-то лайкает свои комментарии и отвечает своим фейкам. Зенит такой Зенит :))))