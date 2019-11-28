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Уткин высмеял футболку Дзюбы с его собственным изображением

сегодня, 10:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал выход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» на пресс-конференцию в футболке с собственным изображением.

Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу.

Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?..

Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет.

Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда.

Ему же еще дарили портрет в стиле иконы. Кто знает — она у Артема дома висит или все же отдал в храм?

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   575 / 917
сегодня в 11:39
Человек своей игрой добивается побед, вдохновляет товарищей по команде. Символ для многих россиян. Символы нам нужны. Не Уткина же в качестве символа молодёжи проталкивать.
Человек радуется своей жизни, успеху. Пусть радуется. Меня его футболка нисколько не задела.
Уж не Уткину быть моралистом, хотя быть занудой у него получилось.
BenderBender
BenderBender ответил Бубнин
   104 / 917
сегодня в 11:37
Тебе далеко до выводов. Просто поверь
BenderBender
BenderBender ответил Виссарионович
   104 / 917
сегодня в 11:35
Верно подмечено.
Бубнин
Бубнин ответил Project Pandora
   93 / 917
сегодня в 11:34
Если следовать твое логике, тогда и ты помалкивай.
Это Васина логика. Мало ли, что там Аршавин еще не делал.
Project Pandora
Project Pandora ответил kolpankolpan
   160 / 917
сегодня в 11:34
Странно ты всё интерпретировал. Или это суровые колпинские реалии?
karnager
karnager
   340 / 917
сегодня в 11:33
Дзюба зазвездился после ЧМ2018, это факт
Project Pandora
Project Pandora ответил Бубнин
   160 / 917
сегодня в 11:31
Если следовать твое логике, тогда и ты помалкивай.
LOpp
LOpp
   58 / 917
сегодня в 11:29
Кстати, на изображение человек больше на Кержакова похож.
Виссарионович
Виссарионович
   68 / 917
сегодня в 11:27
Странно!
Новость с троллингом редакторы выкладывают.
Комментарии с троллингом модераторы скрывают.
Двойные стандарты.
Бубнин
Бубнин
   93 / 917
сегодня в 11:23
"Месси комментировал выход Дзюбы в этой футболке? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет." Тогда и ты, Вася, помалкивай?
Что хочет человек, то и надевает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   42 / 917
сегодня в 11:23
Ответка не заставит себя долго ждать). Нацгерой вызовет блогера на дуэль.....мериться пенисами на столе. С него сбудется)))
abramjan
abramjan
   244 / 917
сегодня в 11:14
хорошо хоть не в терновом венце и рубище вышел)))...а то Артемий себя мучеником почувствовал не ровен час побегут лазуревые подписи собирать на канонизацию)))
cska plus
cska plus
   16 / 917
сегодня в 11:14
Над жирным представителем фауны вся страна смеётся а он думает, что его уважают.
Rattlehead
Rattlehead
   207 / 917
сегодня в 11:13
После матча с Бельгией на игрочишке была абсолютно чистая футболка без какого-либо изображения.
Oliver S
Oliver S
   836 / 917
сегодня в 11:11
ЧСВ Дзюбы планомерно растёт, а сам он, видимо, потихоньку сходит с ума.
Какое счастье, что Спартак его сплавил вовремя, над такими даже смеяться как-то неудобно.
Еще и про болельщиков что-то вякает, сам заслужил такое к себе отношение.
Baggio R.
Baggio R. ответил Одержимый хряк
   621 / 917
сегодня в 11:09
У лазурных только одно на уме)
Франко Форини
Франко Форини ответил makkie
сегодня в 11:09
В других командах нет ботов на зарплате, как у федуна (о чём ваши собственные фаны писали), нет коллаборационистов, болеющих якобы за Рубин, а на деле за вас, нет прикормленных авторов статеек. Все крутятся как могут.
112910415
112910415
   91 / 917
сегодня в 11:06
это же Дзюба !
тут и добавлять ничего не надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 917
сегодня в 11:06
С юмором у человека всё в порядке. Я про Дзюбу, а не Васю...
makkie
makkie ответил Некакойшенко
   7 / 917
сегодня в 11:05
Пенисом полено ещё ни кто не называл. Василий зачёт.
Зато Дзюбу туда посылали :)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Некакойшенко
   42 / 917
сегодня в 11:03
Может он льстит Буратино?). Деревянный 54-это же круто)). Не зря может Тина без ума?)
Зейский
Зейский
   172 / 917
сегодня в 11:02
Уткин бы в свою футболку не вошел.
Некакойшенко
Некакойшенко
   116 / 917
сегодня в 10:59
Пенисом полено ещё ни кто не называл.
Василий зачёт.
BenderBender
BenderBender
   104 / 917
сегодня в 10:58
Красава. Опустил голубое полено. Ахаха
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 917
сегодня в 10:55
Вася как был учителем труда, так и остался.
Морозовский
Морозовский
   11 / 917
сегодня в 10:55
Дзюба: "А чё это, вы, тут делаете!?" Сачка на фотке не хватает!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 917
сегодня в 10:53
Вася с Геничем не поцеловался что ли?
kolpankolpan
kolpankolpan
   268 / 917
сегодня в 10:47
Как жирный напрашивается на болт! Ну просто чудо как клеится.Уже изнемогает от желания еще что то изобразить.Прямо натурально шкура искрит.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 917
сегодня в 10:47
Вася 54 то видел в последний раз килограмм 50 назад. Больная тема у парня.
makkie
makkie
   7 / 917
сегодня в 10:46
Ахах, тонко-тонко)
Кто-то надевает футболки со своим изображением, кто-то лайкает свои комментарии и отвечает своим фейкам. Зенит такой Зенит :))))
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