Фанаты «Мальмё» хотят снести статую Златана Ибрагимовича

вчера, 20:05

Болельщики «Мальмё» остались недовольны тем, что купил 25-процентный пакет акций стокгольмского футбольного клуба «Хаммарбю».

«Хаммарбю» - главный соперник «Мальмё». Фанаты расценили поступок Ибрагимовича как предательство, ведь Златан начинал карьеру именно в «Мальмё». Некоторые болельщики планируют перенести недавно установленную у стадиона их команды скульптуру Ибрагимовича подальше от арены, другие хотят облить ее зеленой краской, а кое-кто и вовсе предлагает её уничтожить.