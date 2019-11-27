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Фанаты «Мальмё» хотят снести статую Златана Ибрагимовича

вчера, 20:05

Болельщики «Мальмё» остались недовольны тем, что Златан Ибрагимович купил 25-процентный пакет акций стокгольмского футбольного клуба «Хаммарбю».

«Хаммарбю» - главный соперник «Мальмё». Фанаты расценили поступок Ибрагимовича как предательство, ведь Златан начинал карьеру именно в «Мальмё». Некоторые болельщики планируют перенести недавно установленную у стадиона их команды скульптуру Ибрагимовича подальше от арены, другие хотят облить ее зеленой краской, а кое-кто и вовсе предлагает её уничтожить.

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Все комментарии
obana777
obana777
   78 / 899
вчера в 20:45
От любви до ненависти один шаг. Этот шаг сам Ибра.
wingback
wingback
   254 / 899
вчера в 20:39
Можно на неё с рать каждое утро...
RIR68
RIR68
   274 / 899
вчера в 20:38
сине-желтая деибрагимочевизация)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   44 / 899
вчера в 20:27
Давно пора, не заслужил.
azures
azures
   152 / 899
вчера в 20:23
Статуя стала раздражать болельщиков.
kotmyshka
kotmyshka
   347 / 899
вчера в 20:22
Продать ее Хаммарбю
КЭТиК
КЭТиК
   125 / 899
вчера в 20:21
Вот бога и свергнут.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   329 / 899
вчера в 20:19
Че так сразу то, может он просто хочет развалить Хаммарбю...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   147 / 899
вчера в 20:15
Зачем так радикально. Отнесите лучше к стадиону Хаммарбю.
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