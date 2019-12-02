Мхитарян блеснул знанием итальянского языка спустя три месяца в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян показал блестящий прогресс в изучении итальянского языка в интервью после матча 14-го тура Серии А с «Вероной» (3:1), в котором он отметился голом.
Сразу после матча 30-летний армянский футболист дал интервью пресс-службе римского клуба, где блеснул хорошим уровнем знания языка. Клуб разместил видео с Мхитаряном в «твиттере» и сопроводил его подписью «Генрих, ты уже говоришь на итальянском?».
Отметим, что Мхитарян всего три месяца назад перешел в итальянский клуб на правах аренды из «Арсенала», но получил травму и выбыл на 7 недель, которые, судя по всему, провел с пользой.
Ma @HenrikhMkh già parla italiano?😳 pic.twitter.com/jmcTb0jbRM— AS Roma (@OfficialASRoma) 2 декабря 2019 г.