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Мхитарян блеснул знанием итальянского языка спустя три месяца в «Роме»

сегодня, 16:45

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян показал блестящий прогресс в изучении итальянского языка в интервью после матча 14-го тура Серии А с «Вероной» (3:1), в котором он отметился голом.

Сразу после матча 30-летний армянский футболист дал интервью пресс-службе римского клуба, где блеснул хорошим уровнем знания языка. Клуб разместил видео с Мхитаряном в «твиттере» и сопроводил его подписью «Генрих, ты уже говоришь на итальянском?».

Отметим, что Мхитарян всего три месяца назад перешел в итальянский клуб на правах аренды из «Арсенала», но получил травму и выбыл на 7 недель, которые, судя по всему, провел с пользой.

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Все комментарии
melfel
melfel
сегодня в 18:00
Что на него повлияло,что он так быстро освоил итальянский? Может свадьба,которую он справлял в Италии.
Остапчук 67
Остапчук 67
   355 / 1012
сегодня в 17:06
Молодец!!!
STVA 1
STVA 1
   77 / 1012
сегодня в 17:04
Полиглот прям)))
dzvinka
dzvinka
   119 / 1012
сегодня в 17:01
красавчик
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