Мхитарян блеснул знанием итальянского языка спустя три месяца в «Роме»

сегодня, 16:45

Полузащитник «Ромы» показал блестящий прогресс в изучении итальянского языка в интервью после матча 14-го тура Серии А с «Вероной» (3:1), в котором он отметился голом.

Сразу после матча 30-летний армянский футболист дал интервью пресс-службе римского клуба, где блеснул хорошим уровнем знания языка. Клуб разместил видео с Мхитаряном в «твиттере» и сопроводил его подписью «Генрих, ты уже говоришь на итальянском?».

Отметим, что Мхитарян всего три месяца назад перешел в итальянский клуб на правах аренды из «Арсенала», но получил травму и выбыл на 7 недель, которые, судя по всему, провел с пользой.