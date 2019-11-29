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10 братских связок в футболе, прошедших испытание временем

вчера, 22:13
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Березуцкий Василий
Березуцкий Василий
Защитник
Миранчук Антон
Миранчук Антон
Полузащитник

Миранчуки готовы разъехаться по разным командам? «Соккер.ру» выяснил, какие братья провели больше всего матчей вместе. 

Антон Миранчук выразил мнение, что после ухода из «Локомотива» они с братом окажутся в разных командах и уже морально готовы к этому. Это правильный настрой, так Алексею и Антону будет проще найти команды по душе за рубежом. На сегодняшний день у Миранчуков 87 совместных матчей за «Локомотив», останутся «железнодорожниками» до конца сезона — «пробьют» сотню, но братья из нашего рейтинга куда чаще играли друг с другом на клубном уровне. 

10 место. Лучидио Сентименти и Витторио Сентименти (Италия) — 214 матчей 

Клубы: «Модена», «Ювентус», «Лацио». 

На десятом месте братья-итальянцы из середины XX века. Вратарь Лучидио и атакующий полузащитник Витторио вместе начинали в «Модене», потом с разницей в год присоединились к «Ювентусу», за который сыграли по две сотни матчей, потом еще вместе выступали за «Лацио», а вот дальше их пути разошлись. В семье Сентименти вообще было пять братьев футболистов, но эти двое добились самых внушительных успехов. Кстати, рост вратаря Лучидио составлял всего-навсего 170 сантиметров, что не помешало ему на протяжении семи лет удерживать пост №1 в «Ювентусе» и сыграть 9 матчей за сборную Италии. 

9 место. Михкель Саар и Каарел Саар (Эстония) — 229 матчей 

Клубы: «Флора» (Раквере) и «Тарвас» (Раквере). 

Любопытная братская связка: Михкель на 8 лет старше своего брата Каарела, тем не менее парни уже успели сыграть 229 матчей вместе за два клуба из родного города Раквере. Нужно сказать, что Саары — центральные защитники, то есть действуют в непосредственном контакте друг с другом на поле. Это футбольная связка в прямом смысле слова. 

8 место. Бернд Фёрстер и Карл-Хайнц Фёрстер (Германия) — 236 матчей 

Клуб: «Штутгарт».

А эти центрбеки не только за «Штутгарт» играли в связке на протяжении восьми сезонов, но и оба представляли сборную Германии на международной арене. Матчи за сборную не включены в статистику, но Бернд и Карл-Хайнц могут похвастаться даже совместным выходом на поле в финале ЧМ-1982, правда, сдержать Паоло Росси и других итальянцев им тогда не удалось. Как бы то ни было, братья Фёрстеры прославились на весь мир, да и «Штутгарту» редко давали вывалиться из тройки призеров Бундеслиги. 

7 место. Хельмут Кремерс и Эрвин Кремерс (Германия) — 239 матчей 

Клубы: «Боруссия» (Менхенгладбах), «Киккерс», «Шальке».

Братья-близнецы Хельмут и Эрвин составляли связку на левом фланге, выступая за три немецких клуба: Хельмут работал в защите, а Эрвин — в полузащите или атаке. Забавно, что на ЧМ-1974 должен был сыграть Эрвин, но он был исключен из заявки сборной ФРГ по дисциплинарным причинам, его место занял Хельмут и стал чемпионом мира, не выйдя на поле ни разу. Зато у Эрвина есть золотая медаль Евро-1972, так что каждому братцу — по «золоту». 

6 место. Энрике «Кини» Кастро и Хесус Кастро (Испания) — 246 матчей 

Клуб: «Спортинг» (Хихон).

Уроженцы Овьедо солидную часть карьеры провели в хихонском «Спортинге», в отличие от перечисленных выше братьев они на поле пересекались в основном перед стартовым свистком и после финального. Дело в том, что Хесус был вратарем, а его брат Энрике, более известный как Кини, играл в нападении и штамповал голы в промышленных масштабах. Хесус всю карьеру провел в «Спортинге», которому отдал 17 лет, а Кини уже в зрелом возрасте принял предложение «Барселоны», за которую тоже играл результативно, но завершать карьеру вернулся в Хихон, где застал последний сезон брата. Обоих уже нет в живых: Хесус погиб героем в возрасте 42 лет, спасая людей от утопления на пляже, а Кини умер от инфаркта в прошлом году. 

5 место. Гари Невилл и Фил Невилл (Англия) — 259 матчей 

Клуб: «Манчестер Юнайтед». 

Гари почти 20 лет выступал в защите «Манчестер Юнайтед», а теперь защищает «красных дьяволов» в информационном пространстве, нередко — от них самих. Фил тоже провел солидную часть карьеры на «Олд Траффорд», но в середине «нулевых» окончательно перестал выдерживать конкуренцию в команде сэра Алекса Фергюсона и отправился в «Эвертон», в истории которого тоже оставил заметный след.  

4 место. Робер Сара и Жозеф Сара (Австрия) — 271 матч

Клубы: «Аустрия» (Вена), «Фаворитнер». 

Робер Сара — настоящая легенда «Аустрии», он выступал за венский клуб с 1965-го по 1984-й, провел около 700 матчей. Жозеф сыграл меньше, но в истории «Аустрии» не затеряется, тем более с таким братом. 

3 место. Антонио Филиппини и Эммануэле Филиппини (Италия) — 282 матча

Клубы: «Брешиа», «Палермо», «Лацио», «Тревизо», «Ливорно».

Эти итальянские братья-близнецы отличились тем, что играли бок о бок в пяти разных командах! Большая часть их карьеры прошла в «Брешиа», где каждый отыграл больше десяти лет, потом была небольшая разлука и новое воссоединение в «Палермо». Антонио и Эммануэле вместе поехали в аренду в «Лацио», а потом еще играли за «Тревизо» и «Ливорно». Крутые!

2 место. Франк де Бур и Рональд де Бур (Нидерланды) — 318 матчей

Клубы: «Аякс», «Барселона», «Рейнджерс», «Аль-Райан».

Гораздо более известные, чем братья Филиппини, де Буры поиграли за четыре разных клубов, зато из разных стран, да еще и «пробили» отметку в 300 совместных матчей. Франк выступал на позиции защитника, и его карьеру можно назвать более успешной, чем у флангового полузащитника/форварда Рональда, которому и из «Аякса» приходилось уезжать в «Твенте», чтобы доказывать свою состоятельность, и в «Барселоне», в отличие от брата, у него ничего не получилось. Впрочем, после ухода из «Барсы» Франк «догнал» Рональда в Шотландии, а на финише карьеры они вместе махнули в Катар.

1 место. Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий (Россия) — 340 матчей

Клуб: ЦСКА.

Все так. Алексей и Василий — мировые рекордсмены среди братьев по числу совместных матчей на высоком уровне. При этом у Березуцких могло быть и больше встреч, ведь каждый из них провел 500+ матчей за ЦСКА, но в первой половине карьеры чаще играл Алексей, а Василий оставался в запасе, а потом они поменялись ролями. Известно также, что Березуцкие начинали карьеру в «Торпедо-ЗИЛ», но в своей первой команде одновременно на поле не появлялись. 

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   140 / 958
сегодня в 08:11
В "Торпедо" первый тайм играл один Березуцкий, а второй тайм другой без использования замены - а кто их тогда различал...Поэтому их одновременно и не видели на поле...
рус фан
рус фан
   366 / 958
сегодня в 07:04
Еще были Куманы, на вскидку, по крайней мере в сборной играли вместе.
Гавриленко
Гавриленко ответил 25процентный клоун
   4 / 958
сегодня в 00:19
Я про ЧЕ-2008. 4:1 и 3:0
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавриленко
   15 / 958
вчера в 23:54
Не брат, от испанцев пропускали благодаря Игнашевичу и Акинфееву, все их голы. Хорошо что сегодня есть Кутепов, который скушал Иско
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 958
вчера в 23:52
По сути статья про де Буров, остальные для массы
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Гавриленко
   66 / 958
вчера в 22:50
Марибор, АИК, Пльзень, Базель, 5 место в группе КУЕФА, поражения сборной от Люксембурга, Азербайджана, Словакии, Греции, 7 мячей от Испании! ВЕЛИКИЕ! КУДА ТАМ РАМОСУ С ПУЙОЛЕМ)))))
я тебя сейчас в очередной раз огорчу в этой жизни :
1) на евро 2008 с испанцами братья не сыграли ни одной минуты...
2) Это когда это Россия проигрывала Азербайджану, Люксембургу ?
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 958
вчера в 22:30
Самыми успешными братьями в футболе России будут Бакаевы!
Гавриленко
Гавриленко ответил prinzЫп
   4 / 958
вчера в 22:27
Марибор, АИК, Пльзень, Базель, 5 место в группе КУЕФА, поражения сборной от Люксембурга, Азербайджана, Словакии, Греции, 7 мячей от Испании! ВЕЛИКИЕ! КУДА ТАМ РАМОСУ С ПУЙОЛЕМ)))))
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 958
вчера в 22:26
Кроме Де Буров, Невиллов и Фёрстеров, широкой публике остальные не известны.
prinzЫп
prinzЫп
   472 / 958
вчера в 22:25
Наши братья (Вася и Лёша), большие молодцы! Настоящие бойцы и профессионалы! Респект!!!👍😎
Удачи им в дальнейшей тренерской карьере!✌😉
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