10 братских связок в футболе, прошедших испытание временем

вчера, 22:13

Миранчуки готовы разъехаться по разным командам? «Соккер.ру» выяснил, какие братья провели больше всего матчей вместе.

Антон Миранчук выразил мнение, что после ухода из «Локомотива» они с братом окажутся в разных командах и уже морально готовы к этому. Это правильный настрой, так Алексею и Антону будет проще найти команды по душе за рубежом. На сегодняшний день у Миранчуков 87 совместных матчей за «Локомотив», останутся «железнодорожниками» до конца сезона — «пробьют» сотню, но братья из нашего рейтинга куда чаще играли друг с другом на клубном уровне.

10 место. Лучидио Сентименти и Витторио Сентименти (Италия) — 214 матчей

Клубы: «Модена», «Ювентус», «Лацио».

На десятом месте братья-итальянцы из середины XX века. Вратарь Лучидио и атакующий полузащитник Витторио вместе начинали в «Модене», потом с разницей в год присоединились к «Ювентусу», за который сыграли по две сотни матчей, потом еще вместе выступали за «Лацио», а вот дальше их пути разошлись. В семье Сентименти вообще было пять братьев футболистов, но эти двое добились самых внушительных успехов. Кстати, рост вратаря Лучидио составлял всего-навсего 170 сантиметров, что не помешало ему на протяжении семи лет удерживать пост №1 в «Ювентусе» и сыграть 9 матчей за сборную Италии.

9 место. Михкель Саар и Каарел Саар (Эстония) — 229 матчей

Клубы: «Флора» (Раквере) и «Тарвас» (Раквере).

Любопытная братская связка: Михкель на 8 лет старше своего брата Каарела, тем не менее парни уже успели сыграть 229 матчей вместе за два клуба из родного города Раквере. Нужно сказать, что Саары — центральные защитники, то есть действуют в непосредственном контакте друг с другом на поле. Это футбольная связка в прямом смысле слова.

8 место. Бернд Фёрстер и Карл-Хайнц Фёрстер (Германия) — 236 матчей

Клуб: «Штутгарт».

А эти центрбеки не только за «Штутгарт» играли в связке на протяжении восьми сезонов, но и оба представляли сборную Германии на международной арене. Матчи за сборную не включены в статистику, но Бернд и Карл-Хайнц могут похвастаться даже совместным выходом на поле в финале ЧМ -1982, правда, сдержать Паоло Росси и других итальянцев им тогда не удалось. Как бы то ни было, братья Фёрстеры прославились на весь мир, да и «Штутгарту» редко давали вывалиться из тройки призеров Бундеслиги.

7 место. Хельмут Кремерс и Эрвин Кремерс (Германия) — 239 матчей

Клубы: «Боруссия» (Менхенгладбах), «Киккерс», «Шальке».

Братья-близнецы Хельмут и Эрвин составляли связку на левом фланге, выступая за три немецких клуба: Хельмут работал в защите, а Эрвин — в полузащите или атаке. Забавно, что на ЧМ -1974 должен был сыграть Эрвин, но он был исключен из заявки сборной ФРГ по дисциплинарным причинам, его место занял Хельмут и стал чемпионом мира, не выйдя на поле ни разу. Зато у Эрвина есть золотая медаль Евро-1972, так что каждому братцу — по «золоту».

6 место. Энрике «Кини» Кастро и Хесус Кастро (Испания) — 246 матчей

Клуб: «Спортинг» (Хихон).

Уроженцы Овьедо солидную часть карьеры провели в хихонском «Спортинге», в отличие от перечисленных выше братьев они на поле пересекались в основном перед стартовым свистком и после финального. Дело в том, что Хесус был вратарем, а его брат Энрике, более известный как Кини, играл в нападении и штамповал голы в промышленных масштабах. Хесус всю карьеру провел в «Спортинге», которому отдал 17 лет, а Кини уже в зрелом возрасте принял предложение «Барселоны», за которую тоже играл результативно, но завершать карьеру вернулся в Хихон, где застал последний сезон брата. Обоих уже нет в живых: Хесус погиб героем в возрасте 42 лет, спасая людей от утопления на пляже, а Кини умер от инфаркта в прошлом году.

5 место. Гари Невилл и Фил Невилл (Англия) — 259 матчей

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Гари почти 20 лет выступал в защите «Манчестер Юнайтед», а теперь защищает «красных дьяволов» в информационном пространстве, нередко — от них самих. Фил тоже провел солидную часть карьеры на «Олд Траффорд», но в середине «нулевых» окончательно перестал выдерживать конкуренцию в команде сэра Алекса Фергюсона и отправился в «Эвертон», в истории которого тоже оставил заметный след.

4 место. Робер Сара и Жозеф Сара (Австрия) — 271 матч

Клубы: «Аустрия» (Вена), «Фаворитнер».

Робер Сара — настоящая легенда «Аустрии», он выступал за венский клуб с 1965-го по 1984-й, провел около 700 матчей. Жозеф сыграл меньше, но в истории «Аустрии» не затеряется, тем более с таким братом.

3 место. Антонио Филиппини и Эммануэле Филиппини (Италия) — 282 матча

Клубы: «Брешиа», «Палермо», «Лацио», «Тревизо», «Ливорно».

Эти итальянские братья-близнецы отличились тем, что играли бок о бок в пяти разных командах! Большая часть их карьеры прошла в «Брешиа», где каждый отыграл больше десяти лет, потом была небольшая разлука и новое воссоединение в «Палермо». Антонио и Эммануэле вместе поехали в аренду в «Лацио», а потом еще играли за «Тревизо» и «Ливорно». Крутые!

2 место. Франк де Бур и Рональд де Бур (Нидерланды) — 318 матчей

Клубы: «Аякс», «Барселона», «Рейнджерс», «Аль-Райан».

Гораздо более известные, чем братья Филиппини, де Буры поиграли за четыре разных клубов, зато из разных стран, да еще и «пробили» отметку в 300 совместных матчей. Франк выступал на позиции защитника, и его карьеру можно назвать более успешной, чем у флангового полузащитника/форварда Рональда, которому и из «Аякса» приходилось уезжать в «Твенте», чтобы доказывать свою состоятельность, и в «Барселоне», в отличие от брата, у него ничего не получилось. Впрочем, после ухода из «Барсы» Франк «догнал» Рональда в Шотландии, а на финише карьеры они вместе махнули в Катар.

1 место. Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий (Россия) — 340 матчей

Клуб: ЦСКА .