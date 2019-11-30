Не спугните удачу

вчера, 17:02

«Соккер.ру» рассказывает о том, как играет «Марсель» под руководством нового тренера.

Во французской Лиге 1 определился не только лидер и потенциальный чемпион. Он и так был известен до старта сезона. Наметился клуб, обозначивший свои претензии на второе место. И не только обозначивший, но и подтверждающий их своими результатами. Вы конечно догадались, что речь пойдёт об «Олимпике» из Марселя. Или как его чаще называют, просто «Марсель».

Провансальцы на старте сезона проиграли «Реймсу» на «Велодроме». Были несколько необязательных ничьих, разгром в Le Classique 0:4, ещё одно вовсе не обязательное поражение в игре с «Амьеном». Команда долго искала свою игру. Но ещё не завершён первый круг, а «Марсель» идёт вторым. Причём уже наметился отрыв. Конечно, четыре очка ещё не гарантия успеха, но уже определённая заявка. Лига 1 разделена на ПСЖ и всех остальных. В компании «все остальные» - «Марсель» выглядит солиднее всех. Даром, что летом претерпел серьёзные изменения.

Покинул команду тренер Руди Гарсия, он сейчас возглавляет «Олимпик» из Лиона. Ушли в «Фенербахче» Адиль Рами и Луиз Густаво - один чемпион мира, второй очень сильный бразилец, - на которых держался центр обороны. Обновилась линия атаки. Одолжен ПСВ греческий нападающий Костас Митроглу. Луис Окампос продан в «Севилью», Клинтон Н’Жи стал игроком московского «Динамо».

На должность главного тренера был приглашён португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Когда-то его называли вторым Моуриньо, после того, как молодой тренер выиграл с «Порту» Лигу Европы. Но в Англии у Андре ничего толком не получилось. Ни с «Челси», где он не продержался и года, ни в «Тоттенхэме», где португальца хватило на полтора сезона. Зато в «Зените» Виллаш-Боаш отработал два года с хвостиком. Ворчал по поводу нашего судейства и лимита, но выиграл с петербуржцами полный набор трофеев - золотые медали чемпионов России, Кубок и Суперкубок. Затем Виллаш-Боаш отправился в Китай, где целый год тренировал «Шанхай СИПГ». А потом молодой граф (да-да бывший тренер «Зенита» носит графский титул) почти два года не работал нигде. А два года в современном футболе - это много. Многие скептики поспешили поставить крест на карьере Виллаш-Боаша, которому всего сорок два. Но Андре не испугался вернуться в цех действующих тренеров.

Покупок было немного, даром что во Франции португальскому тренеру не придётся думать, как бы вписаться в лимит. У «Бока Хуниорс» был куплен коротко стриженый паренёк с татуировкой скорпиона на левой стороны шеи - Дарио Бенедетто, которому была отведена роль центрального нападающего. Весьма смелое решение, ведь Дарио обладает весьма скромными габаритами - метр семьдесят пять росту, семьдесят килограмм весу. Из «Ниццы» пришёл центральный полузащитник Валентин Ронжье. Укрепить центр обороны было поручено одолженному у «Вильярреала» Альваро Гонсалесу. Пополнили команду полузащитники - Саиф-Эдден Хауи («Кан») и Грегори Сертик («Цюрих»). Возможно, список покупок был бы длиннее, но Виллаш-Боаш решил дать проявить себя игрокам, которые не получали должной практики в предыдущие годы. Летом возникла ещё одна кадровая проблема - получил травму и надолго выбыл из строя лучший бомбардир Флориан Товен.

Пусть не сразу, но Виллаш-Боаш нашёл оптимальный вариант состава. Место Стива Манданда в воротах не обсуждалось. Он капитан, отыгравший в воротах клуба больше пятисот встреч, чемпион мира. За место правого защитника спорят Буна Сарр и Хироки Сакаи. Слева трудится Жордан Амави. Зато пара центральных защитников новая. Альваро Гонсалес пришёл только летом, а хорват Дуже Чалета-Цар в прошлом сезоне обычно довольствовался выходами на замены. Ещё одному центральному защитнику Бубакару Камара новый тренер нашёл место в полузащите. В опорной зоне 20-летний француз смотрится убедительнее опытного голландца Кевина Стротмана. Камара сменил профессию недавно, после разгрома в Париже, где Бубакар сыграл не лучшим образом. Но Виллаш-Боаш не усадил молодого футболиста на лавку, а нашёл ему новое ответственное задание. Выше играют Морган Сансон с Валентином Ронжье, которых готовы подменить Максим Лопес и Стротман. В атакующем треугольнике - Димитри Пойет - Дарио Бенедетто - Фориан Товен, последнего подменяют Валер Жермен либо Неманья Радоньич. Серб забил важные мячи в двух последних турах.

Радует болельщиков Бенедетто. Аргентинец быстр, умеет открываться, обладает хорошим ударом, а заодно способен уходить от контактной борьбы в штрафной. Дарио забил шесть мячей в текущем чемпионате, и это лучший результат в команде. Четыре раза отличился Пойет. Конечно, не хватает чемпиона мира Товена, но Флориан скоро приступит к тренировкам. Активно помогают атаке крайние защитники. Притёрлись друг к другу центральные защитники. И после тех болезненных 0:4 в Le Classique, марсельцы одержали четыре победы, за счёт которых поднялись на второе место и закрепились на нём. Список обыгранных прилагается - «Лилль» (2:1), «Лион» (2:0), «Тулуза» (2:0) и «Брест» (2:1). Если «Марсель» выиграет пятую встречу - а на очереди матч с ближайшим конкурентом «Анже», то есть шанс прочнее закрепиться на второй позиции. А это прямой пропуск в групповой этап Лиги чемпионов. И уж намного лучше прошлогоднего пятого места, которое не дало провансальцам выхода в Европу.

Сейчас болельщики «Марселя» тихо радуются, видя как у Виллаш-Боаша начинает получаться то, зачем его позвали на «Велодром». Почему тихо? Боятся спугнуть удачу. Ведь пока все успехи выглядят нестойкими, хрустальными. Надо закрепить их. А удача любит тишину.

А что касается разгрома в игре с «Пари Сен-Жермен», это не последняя встреча двух принципиальных соперников. 21 марта парижане приедут в Марсель. Вот там и посмотрим, чему научил бывший тренер «Зенита» свою новую команду.