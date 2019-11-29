Тюрам, сын Тюрама

вчера, 17:00

«Соккер.ру» представляет одного из ведущих игроков лидера Бундеслиги.

Наш сайт уже писал о «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и её тренере Марко Розе. Прошло несколько туров, а «жеребцы» не сбавили ход и по-прежнему возглавляют чемпионскую гонку. Команда Розе не только набирает очки, она ещё и показывает интересный, результативный футбол.

Розе предпочитает схему с тремя нападающими, которая себя полностью оправдывает. Три темнокожих франкоязычных футболиста – Брель Эмболо в центре и Алассан Плеа с Маркусом Тюрамом по краям способны разорвать любую оборону. Сзади швейцарца и двух французов поддерживает такой же темнокожий и франкоязычный полузащитник Денис Закария, диапазон действий которого при новом тренере заметно расширился.

В этом квартете трудно выделить ведущего и ведомого. Все хороши. И всё же давайте отметим Маркуса Тюрама, пожалуй, самую яркую фигуру в составе «жеребцов». Во многом после его появления в Мёнхенгладбахе произошёл переход на новый, более высокий уровень. Кроме того, никуда не деться от магии имени. Да, 22-летний Маркус Тюрам – старший сын знаменитого Лилиана Тюрама, прекрасного защитника сборной Франции и многих сильных клубов. Причём Маркус – это тот случай, когда природа не отдохнула на сыне гения. Он уже самодостаточный футболист, который очень скоро попадёт в сборную Франции. Во всяком случае, тренер чемпионов мира Дидье Дешам говорил, что рассчитывает на Маркуса.

Все, наверное, знают, что Лилиан Тюрам мечтал стать священником и лишь по стечению обстоятельств оказался футболистом. Маркус, получивший имя в честь проповедника из Ямайки Маркуса Гарви, всегда мечтал играть в футбол. Он рос в атмосфере великих клубов, в его доме бывали великие футболисты «Ювентуса», потом «Барселоны». Сам Лионель Месси, ещё не мегазвезда, а лишь талантливый юноша, стеснялся перешагнуть порог дома Тюрама-старшего, уже побеждавшего на чемпионатах мира и Европы. Но если папа был первоклассным защитником, то старший сын выбрал иную футбольную профессию – крайнего нападающего. Что несколько необычно для столь высокого (метр девяносто) юноши. Обычно на край идут не самые высокие ребята. Рослых отчего-то принято считать неповоротливыми. Но те, кто видел Маркуса в деле, вряд ли назовёт француза медленными или неповоротливым. Говоря словами Глеба Жеглова, «ты с ним на перегонки побегай».

Маркус Тюрам ворвался во взрослый футбол рано, когда ему ещё не было семнадцати. Побегал три сезона в «Сошо», забил один мяч и несколько раз слышал в свой адрес упомянутую выше поговорку, которую потом сам же и опроверг, выиграв чемпионат Европы среди юношей. Затем Тюрам оказался в «Генгаме», где и стал заметной фигурой. Правда, достижения Маркуса иногда были из разряда Геростратовых. Он несколько раз подходил к 11-метровой отметке и не забивал. В четвертьфинале Кубка Лиги он не забил пенальти в ворота ПСЖ . Но в уже добавленное время молодой нападающий снова подошёл к точке. На этот раз Тюрам был безупречен, а его команда одержала сенсационную победу. В полуфинале, где соперником бретонцев был «Монако», дело дошло до послематчевых пенальти. Маркус не смог переиграть Даниэля Субашича, но это не помешало его команде выйти в финал. Но трофей в итоге уехал в Страсбург. В решающей встрече тоже били 11-метровые. Но до Тюрама очередь не дошла.

«Генгам» в итоге вылетел. Мог остаться в Лиге 1, но за два тура до финиша команда упустила победу в бретонском дерби над «Ренном». На последней минуте в ворота «Ренна» был назначен 11-метровый. Маркус смело отправился приводить приговор судьи в исполнение, но его удар отразил вратарь Томаш Коубек. «Генгам» потерял теоретические шансы продлить прописку.

«Боруссия» вела Маркуса два года, и летом предложила французу контракт, который он и подписал. Если честно, то Тюрам предпочёл бы оказаться в другой «Боруссии» - дортмундской. Ведь там выступает один из его любимых футболистов Марко Ройс. Маркус ещё подростком играл на приставке в футбол за команды Ройса. Сначала за одну «Боруссию», потом, после переезда Марко из Мёнхенгладбаха в Дортмунд, за другую. Но и к перспективе поиграть за «жеребцов» Тюрам отнёсся с энтузиазмом. Он с радостью влился в новый коллектив, где стал его лидером. В текущем чемпионате Тюрам забил пять мячей, отдал две голевых передачи и остаётся одним из самых заметных игроков команды Марко Розе. Проданный в дортмундскую «Боруссию» Торган Азар уже забыт. Маркус интереснее, даром что в клубе без году неделя. Любопытно, но Тюрам и Плеа, официально левые нападающие, играют на противоположных флангах. Но при этом частенько меняются. Чем вводят соперников в заблуждение.

Будет ли Маркус Тюрам играть в сборной Франции? Дидье Дешам, проведший с Тюрамом-старшим не один десяток матчей в синей футболке с петухом, не так давно заявил, что следит за нападающим «Боруссии» и, возможно, вызовет его на ближайшие товарищеские матчи. Всё остальное – зависит от самого Маркуса. Молодой футболист прекрасно знает, какая конкуренция в сборной страны. В отборочных матчах он не играл, путёвку не добывал, а родство со знаменитым футболистом в данном случае может скорее помешать. Поэтому, чтобы сыграть на чемпионате Европе, Тюраму надо доказывать целесообразность своего присутствия в команде. Доказывать в первую очередь игрой за клуб. У «Боруссии» в этом сезоне есть хороший шанс взлететь очень высоко.

Маркус – не единственный представитель славного семейства. В прошлом году в составе «Монако» однажды выходил 18-летний полузащитник Кефрен Тюрам - младший сын Лилиана. Но конкурировать с нашим Александром Головиным Кефрену пока рано. Прошлым летом Тюрам-младший перешёл в соседнюю «Ниццу». Несколько раз он уже выходил на поле, но пока говорить об успехах преждевременно. Двоюродный брат Лилиана, а стало быть двоюродный дядя Маркуса и Кефрена Йоанн Тюрам-Ульен довольно известный во Франции и соседней Бельгии вратарь. Йоанн защищал ворота «Монако», «Труа», «Стандарда» и «Гавра», а ныне страж ворот «Ле Мана». В сборной Франции Тюрама-Ульена никто не ждал. Но вест-индец Йоанн вспомнил о своих корнях и предложил свои услуги сборной Гваделупы. И уже успел сыграть пару встреч за команду своей исторической родины.